«Осторожнее относитесь к сплетням про Криштиану». Почему Роналду великий

Главная мировая новость последних дней: у Роналду могут появиться проблемы с законом. Как главная звезда Кубка конфедераций реагирует на это?

ДУБЛЕР

Роналду появился на поле «Казань Арены» вместе с одноклубником Пепе. Судя по улыбкам, говорили они о чем-то веселом. Уж точно не о той новости, которую за последние дни растиражировали по всему миру: Роналду могут обвинить в неуплате налогов на сумму свыше 14 млн евро. И якобы из-за этого португалец хочет покинуть «Реал». Даже учитывая востребованность лучшего форварда мира, настроения подобные истории не добавляют.

Но Роналду выглядел спокойным и сконцентрированным. А на разминке, играя в квадрат, был самым активным. Ошибившись в передаче, он пробыл в центре круга только пять секунд, дважды отобрав мяч за это время. Роналду носился как розовощекий дублер, для которого даже потренироваться на «Казань Арене» в составе сборной – событие всей жизни.

Вот поэтому он и великий. Не потому, что ему дано больше других – хотя и это, конечно, тоже, но главное – он пашет всегда и везде, при любых обстоятельствах. Для него даже банальная футбольная разминка «квадрат» - это очень серьезно. Роналду и в ней, будучи самым высокооплачиваемым футболистом мира, безоговорочно лучшим игроком сезона, выкладывается по полной. Выкладывается больше всех.

Это еще один штрих к и без того феноменальному портрету футболиста. Все знают, что он ежедневно работает над своим физическим качествами, чтобы, даже теряя в скорости, в резкости, оставаться лучшим. Что его дом оборудован всем необходимым для восстановления и профилактики после различных повреждений. Он - педант, каких еще не видывал свет.

И вот результат. В сезон, в который многие предрекали ему провал, мол, стареет легенда, он идет на третий титул. Уже взяты Лига чемпионов (вторая подряд!) и чемпионат Испании. На прицеле - Кубок конфедераций. И пусть ушли те времена, когда худющий Роналду издевался на своем фланге над защитниками, когда нарезки его финтов собирали миллионы просмотров в интернете. Теперь он гораздо реже идет в обводку. Зато сейчас ему достаточно трех касаний, что похоронить «Баварию», «Атлетико» или «Ювентус». И любую из соперников на Кубке конфедераций.

«РУССКИЕ – ОЧЕНЬ ДОБРОДУШНЫЕ»

После открытой части тренировки состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. Его сразу начали прессовать вопросами по ситуации с Роналду. На третий раз он не выдержал и попросил спрашивать только о футболе.

- Во-первых, хочу поблагодарить представителей России и весь русский народ за организационную поддержку. Все наши требования и ожидания были выполнены. Я третий раз в России – и каждый раз организаторы делали все возможное. Поэтому я полностью уверен, что это будет очень успешный турнир. Русские – добродушные, гостеприимные люди. Думаю, это почувствуют и другие гости соревнований, - говорит Сантуш.

- В СМИ сообщают о том, что Роналду могут обвинить в неуплате налогов. Как на него и всю команду влияют такие новости?

- Никак. Для нас ничего не изменится. Роналду сконцентрирован на турнире на сто процентов. Он пример для всех нас – и по игре, и по той поддержке, которую он оказывают другим игрокам. Знаю Криштиану много лет. Я был последним его тренером в Португалии, когда он в 18 лет уезжал Англию. И могу гарантировать, что это человек с крепким характером и настоящей честностью. Поэтому нужно максимально осторожно подходить к первоисточникам информации, к этим сплетням.

- Португалия - фаворит турнира. Это давит?

- Мы не фавориты. Мы одних из кандидатов на победу. И смотрим на каждый матч в отдельности. Но цель у нас одна – победить.

- Что думаете о сборной Мексики?

- У нее очень технически одаренные игроки, которые всегда яростно и эмоционально играют. И защищают свою страну. Они часто меняют схему, но последние десять матчей играли в четыре защитника. Постараемся быть готовы к любому варианту развития событий.