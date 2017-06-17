Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Осторожнее относитесь к сплетням про Криштиану». Почему Роналду великий

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

Главная мировая новость последних дней: у Роналду могут появиться проблемы с законом. Как главная звезда Кубка конфедераций реагирует на это?

ДУБЛЕР

Роналду появился на поле «Казань Арены» вместе с одноклубником Пепе. Судя по улыбкам, говорили они о чем-то веселом. Уж точно не о той новости, которую за последние дни растиражировали по всему миру: Роналду могут обвинить в неуплате налогов на сумму свыше 14 млн евро. И якобы из-за этого португалец хочет покинуть «Реал». Даже учитывая востребованность лучшего форварда мира, настроения подобные истории не добавляют.

Но Роналду выглядел спокойным и сконцентрированным. А на разминке, играя в квадрат, был самым активным. Ошибившись в передаче, он пробыл в центре круга только пять секунд, дважды отобрав мяч за это время. Роналду носился как розовощекий дублер, для которого даже потренироваться на «Казань Арене» в составе сборной – событие всей жизни.

Вот поэтому он и великий. Не потому, что ему дано больше других – хотя и это, конечно, тоже, но главное – он пашет всегда и везде, при любых обстоятельствах. Для него даже банальная футбольная разминка «квадрат» - это очень серьезно. Роналду и в ней, будучи самым высокооплачиваемым футболистом мира, безоговорочно лучшим игроком сезона, выкладывается по полной. Выкладывается больше всех.

Это еще один штрих к и без того феноменальному портрету футболиста. Все знают, что он ежедневно работает над своим физическим качествами, чтобы, даже теряя в скорости, в резкости, оставаться лучшим. Что его дом оборудован всем необходимым для восстановления и профилактики после различных повреждений. Он - педант, каких еще не видывал свет.

И вот результат. В сезон, в который многие предрекали ему провал, мол, стареет легенда, он идет на третий титул. Уже взяты Лига чемпионов (вторая подряд!) и чемпионат Испании. На прицеле - Кубок конфедераций. И пусть ушли те времена, когда худющий Роналду издевался на своем фланге над защитниками, когда нарезки его финтов собирали миллионы просмотров в интернете. Теперь он гораздо реже идет в обводку. Зато сейчас ему достаточно трех касаний, что похоронить «Баварию», «Атлетико» или «Ювентус». И любую из соперников на Кубке конфедераций.

«РУССКИЕ – ОЧЕНЬ ДОБРОДУШНЫЕ»

После открытой части тренировки состоялась пресс-конференция с участием главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. Его сразу начали прессовать вопросами по ситуации с Роналду. На третий раз он не выдержал и попросил спрашивать только о футболе.

- Во-первых, хочу поблагодарить представителей России и весь русский народ за организационную поддержку. Все наши требования и ожидания были выполнены. Я третий раз в России – и каждый раз организаторы делали все возможное. Поэтому я полностью уверен, что это будет очень успешный турнир. Русские – добродушные, гостеприимные люди. Думаю, это почувствуют и другие гости соревнований, - говорит Сантуш.

- В СМИ сообщают о том, что Роналду могут обвинить в неуплате налогов. Как на него и всю команду влияют такие новости?

- Никак. Для нас ничего не изменится. Роналду сконцентрирован на турнире на сто процентов. Он пример для всех нас – и по игре, и по той поддержке, которую он оказывают другим игрокам. Знаю Криштиану много лет. Я был последним его тренером в Португалии, когда он в 18 лет уезжал Англию. И могу гарантировать, что это человек с крепким характером и настоящей честностью. Поэтому нужно максимально осторожно подходить к первоисточникам информации, к этим сплетням.

- Португалия - фаворит турнира. Это давит?

- Мы не фавориты. Мы одних из кандидатов на победу. И смотрим на каждый матч в отдельности. Но цель у нас одна – победить.

- Что думаете о сборной Мексики?

- У нее очень технически одаренные игроки, которые всегда яростно и эмоционально играют. И защищают свою страну. Они часто меняют схему, но последние десять матчей играли в четыре защитника. Постараемся быть готовы к любому варианту развития событий.

Матч

Португалия - Мексика

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Крис Вуд: Сложно сказать, была ли Россия лучше, но соперник доминировалНападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).Пауло Диас: Мы не утратим силы в связи с травмой СанчесаЗащитник сборной Чили Пауло Диас рассказал, что отсутствие нападающего Алексиса в предстоящем матче против сборной Камеруна в рамках Кубка конфедераций не скажется на команде.Дмитрий Тарасов: Могли и крупнее обыграть Новую ЗеландиюПолузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Смолов признан лучшим игроком матча Россия – Новая ЗеландияЛучшим игроком стартового матча Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия стал нападающий россиян Федор Смолов. Об этом сообщает официальный твиттер сборной России.Новая Зеландия повержена. Как прошел первый день Кубка конфедерацийНовая Зеландия повержена. Как прошел первый день Кубка конфедерацийСегодня матчем Россия – Новая Зеландия стартует Кубок конфедераций 2017 года. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.Хуан Антонио Пицци: Санчес пока не готов на 100 процентовГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал о возможном участии нападающего национальной команды Алексиса Санчеса в предстоящем матче против сборной Камеруна в рамках Кубка конфедераций.Александр Мостовой: Мы обыграли Новую Зеландию легко и простоАлександр Мостовой: Мы обыграли Новую Зеландию легко и простоБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды на старте домашнего Кубка конфедераций.Ерохин получил травму в матче с Новой ЗеландиейГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену Александра Ерохина в матче со сборной Новой Зеландии (2:0).Денис Глушаков: Показалось, что мяч залетел в ворота от меняПолузащитник сборной России Денис Глушаков после победы над командой Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций высказал мнение, что автором первого мяча стал именно он.Станислав Черчесов: У меня теперь будет совершенно особое отношение стадиону в ПетербургеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?Самое ценное: сборная России не дала ни одного повода сомневаться, что выиграет.Россия обыграла Новую Зеландию, россиянки проиграли бельгийкам на Евробаскете и возможная революция в правилах футбола. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.Федор Смолов: Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, зрелищной игройНападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Сборная России обыграла новозеландцев в матче открытия Кубка конфедерацийВ матче открытия Кубка конфедераций сборная России в Петербурге победила сборную Новой Зеландии со счетом 2:0.Россия – Новая Зеландия. На матче присутствует более 50 тысяч зрителейНа матче-открытии Кубка конфедераций, который проходит на стадионе «Санкт-Петербург» присутствует 50 тысяч 251 зритель.Смолов забил второй мяч в ворота Новой ЗеландииНападающий сборной России Федор Смолов забил второй гол в матче-открытии Кубка конфедераций.Джанни Инфантино: Я не замечаю каких-то серьезных проблем с проведением Кубка конфедерацийГлава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что не видит серьезных проблем с проведением Кубка конфедераций.Геннадий Орлов: Видно, что сборная России прогрессирует, прошлый состав был трусоватИзвестный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе сборной России на Кубке конфедераций – 2017.Букмекеры отдают сборной Португалии предпочтение перед МексикойБукмекерские конторы выставили котировки на встречу между сборными Португалии и Мексики на групповом этапе Кубка конфедераций.Первый гол на Кубке конфедераций забил в свои ворота новозеландец БоксоллПолузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций-2017 в матче-открытии турнира.
Футбол
Станислав Черчесов: У меня теперь будет совершенно особое отношение стадиону в Петербурге
Легкая атлетика
Клишина выиграла соревнования в Словакии
Футбол
Федор Смолов: Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, зрелищной игрой
Футбол
Заболотный продлил контракт с «Тосно»
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости