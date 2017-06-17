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Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?
Фото: ФИФА (FIFA)

Самое ценное: сборная России не дала ни одного повода сомневаться, что выиграет.

***

Новая Зеландия включилась и показала, почему ее можно было бы считать опасным соперником, на пару минут в районе 20-й. Но лучший момент в новозеландском стиле реализовала сборная России в начале второго получаса. Ерохин выскочил и перехватил, Полоз моментально сориентировался и отдал Глушакову, а Денис перекинул вратаря и сопроводил до ворот. А сам увернулся и не вписался в штангу. Защитник Майкл Боксолл своей пяткой испортил первый мяч турнира и сделал его формально автоголом, но мы-то запомним: на самом деле это продолжение суперсезона Дениса Глушакова.

К тому моменту уже провалились две реальных надежды на наш гол. Все должно было начаться с лучшего бомбардира сборной России в 2017-м, Виктор Васин с первого же шанса выиграл чердачную борьбу и удачно направил мимо вратаря Мариновича из четвертой немецкой лиги. И тут, и в следующем опасном эпизоде новозеландцы выбивали с линии. Парой сейвов во втором тайме Маринович вполне заслужил выход и повыше.

Весьма шумная обстановка оставляла Станиславу Черчесову не так много шансов пообщаться со своими игроками. А желание такое у него точно возникало. Не повезло Георгию Джикии: ему достался штрафной прямо от черчесовской бровки. Хотя главные претензии были не к нему, а к неоткрывшимся центральным полузащитникам. Главный тренер жестко скомандовал забрасывать на Смолова, и Джикия подчинился.

*** 

Напротив мест Владимира Путина и странной синей зоны без зрителей в форме значка Бэтмена игра почти не останавливалась. И это только помогало греть и так весьма теплую атмосферу матча открытия.

Полный стадион на Крестовском сборная России не собрала, причем самые заметные дыры были на самых дорогих центральных местах. И это вполне объяснимо: ценовая политика ФИФА вынуждала простых болельщиков тратить на эти лучшие места по 10 с лишним тысяч рублей. Примерно столько же тысяч свободных мест в общей сложности на трибунах и оказалось. А все по 960, естественно, наши болельщики заполнили.

Достаточно долго сборная России слушала тишину только в середине второго тайма, пока Федор Смолов не забил свой легальный гол. В первом тайме офсайд был очевидным, во втором наш главный форвард сам придумал подключение Самедова, и сам же легким движением сделал логичной замену жгучего Ерохина на выжигающего Тарасова.

В концовке пики радости болельщиков были уже в основном спонтанными, потому что сборная России совсем не хотела делать из новозеландцев Таити-2013. Что справедливо: с Новой Зеландией и португальцы, и мексиканцы будут бороться, а не развлекаться.

Единственный игровой повод для благодарности возник, когда Жирков разумно задержался у штанги и тоже выбил мяч с линии.

***

Сборная России провела матч открытия и патриотически, и по-футбольному правильно: у наших получилось сыграть властно и азартно.

Ерохин сделал для ухода из «Ростова» не в российский, а серьезный европейский клуб не меньше Головина. Джикия заслужил, чтобы вопросы «а кто это и что он здесь делает», остались в товарищеских матчах. А Федор Смолов не только забил и стал лучшим игроком матча, он полезно сыграл и главного нападающего, и центрального в оттяжке. Это уже задел второй модели для Португалии с Мексикой.

После Новой Зеландии – со всеми условностями по поводу уровня соперника и тем, что с ними по три очка вполне могут набрать все – выход из группы точно перестал быть для сборной России только оптимистичным прогнозом.

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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