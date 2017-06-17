Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?
Самое ценное: сборная
России не дала ни одного повода сомневаться, что выиграет.
***
Новая Зеландия включилась и показала, почему ее можно было
бы считать опасным соперником, на пару минут в районе 20-й. Но лучший момент в
новозеландском стиле реализовала сборная России в начале второго получаса. Ерохин
выскочил и перехватил, Полоз моментально сориентировался и отдал Глушакову, а
Денис перекинул вратаря и сопроводил до ворот. А сам увернулся и не вписался в
штангу. Защитник Майкл Боксолл своей пяткой испортил первый мяч турнира и
сделал его формально автоголом, но мы-то запомним: на самом деле это
продолжение суперсезона Дениса Глушакова.
К тому моменту уже провалились две реальных надежды на наш
гол. Все должно было начаться с лучшего бомбардира сборной России в 2017-м,
Виктор Васин с первого же шанса выиграл чердачную борьбу и удачно направил мимо
вратаря Мариновича из четвертой немецкой лиги. И тут, и в следующем опасном
эпизоде новозеландцы выбивали с линии. Парой сейвов во втором тайме Маринович
вполне заслужил выход и повыше.
Весьма шумная обстановка оставляла Станиславу Черчесову не
так много шансов пообщаться со своими игроками. А желание такое у него точно
возникало. Не повезло Георгию Джикии: ему достался штрафной прямо от
черчесовской бровки. Хотя главные претензии были не к нему, а к неоткрывшимся
центральным полузащитникам. Главный тренер жестко скомандовал забрасывать на
Смолова, и Джикия подчинился.
Напротив мест Владимира Путина и странной синей зоны без
зрителей в форме значка Бэтмена игра почти не останавливалась. И это только
помогало греть и так весьма теплую атмосферу матча открытия.
Полный стадион на Крестовском сборная России не собрала,
причем самые заметные дыры были на самых дорогих центральных местах. И это
вполне объяснимо: ценовая политика ФИФА вынуждала простых болельщиков тратить
на эти лучшие места по 10 с лишним тысяч рублей. Примерно столько же тысяч
свободных мест в общей сложности на трибунах и оказалось. А все по 960,
естественно, наши болельщики заполнили.
Достаточно долго сборная России слушала тишину только в
середине второго тайма, пока Федор Смолов не забил свой легальный гол. В первом
тайме офсайд был очевидным, во втором наш главный форвард сам придумал
подключение Самедова, и сам же легким движением сделал логичной замену жгучего
Ерохина на выжигающего Тарасова.
В концовке пики радости болельщиков были уже в основном
спонтанными, потому что сборная России совсем не хотела делать из новозеландцев
Таити-2013. Что справедливо: с Новой Зеландией и португальцы, и мексиканцы будут
бороться, а не развлекаться.
Единственный игровой повод для благодарности возник, когда
Жирков разумно задержался у штанги и тоже выбил мяч с линии.
***
Сборная России провела матч открытия и патриотически, и
по-футбольному правильно: у наших получилось сыграть властно и азартно.
Ерохин сделал для ухода из «Ростова» не в российский, а
серьезный европейский клуб не меньше Головина. Джикия заслужил, чтобы вопросы «а
кто это и что он здесь делает», остались в товарищеских матчах. А Федор Смолов
не только забил и стал лучшим игроком матча, он полезно сыграл и главного
нападающего, и центрального в оттяжке. Это уже задел второй модели для Португалии
с Мексикой.
После Новой Зеландии – со всеми условностями по поводу уровня соперника и тем, что с ними по три очка вполне могут набрать все – выход из группы точно перестал быть для сборной России только оптимистичным прогнозом.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция