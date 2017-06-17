Александр Мостовой: Мы обыграли Новую Зеландию легко и просто
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды на старте домашнего Кубка конфедераций. Напомним, сегодня подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Новой Зеландии в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.
– Не показалось,
что Федор Смолов слишком часто брал на себя игру?
– Он уверен в своих силах, – говорит экс-игрок
московского «Спартака». – Федор прекрасно двигался. Видно, что человек получает
удовольствие от игры. Лично мне Смолов очень нравится, и в этом матче он
проявил себя, как один из лидеров.
– Спорный эпизод произошел в первом тайме. Согласны с тем, что главный арбитр ошибочно не поставил пенальти после падения Дмитрия Полоза?
– Да, согласен с
вами, – говорит Мостовой, который посетил игру сборной в Санкт-Петербурге. –
Рефери допустил ошибку. По крайней мере, сложилось такое впечатление с трибуны.
– Вообще, в этом матче было много спорных эпизодов. Почему арбитр так и не воспользовался помощью видеоповтора?
– Мне трудно
рассуждать на эту тему, – говорит Александр. – Во-первых, я не знал, что эта
система будет тестироваться на матче. Во-вторых, что об этом говорить, если мы
обыграли Новую Зеландию? Мы сделали это легко и просто.
– Что вам понравилось в игре нашей сборной?
– Много говорил
на эту тему перед матчем. Все-таки, Новая Зеландия – не тот соперник, чтобы
объективно оценивать выступление нашей команды.
Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 21 июня в Москве с действующим чемпионом Европы – сборной Португалии.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция