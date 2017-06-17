Александр Мостовой: Мы обыграли Новую Зеландию легко и просто

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды на старте домашнего Кубка конфедераций. Напомним, сегодня подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Новой Зеландии в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

– Не показалось, что Федор Смолов слишком часто брал на себя игру?

– Он уверен в своих силах, – говорит экс-игрок московского «Спартака». – Федор прекрасно двигался. Видно, что человек получает удовольствие от игры. Лично мне Смолов очень нравится, и в этом матче он проявил себя, как один из лидеров.

– Спорный эпизод произошел в первом тайме. Согласны с тем, что главный арбитр ошибочно не поставил пенальти после падения Дмитрия Полоза?

– Да, согласен с вами, – говорит Мостовой, который посетил игру сборной в Санкт-Петербурге. – Рефери допустил ошибку. По крайней мере, сложилось такое впечатление с трибуны.

– Вообще, в этом матче было много спорных эпизодов. Почему арбитр так и не воспользовался помощью видеоповтора?

– Мне трудно рассуждать на эту тему, – говорит Александр. – Во-первых, я не знал, что эта система будет тестироваться на матче. Во-вторых, что об этом говорить, если мы обыграли Новую Зеландию? Мы сделали это легко и просто.

– Что вам понравилось в игре нашей сборной?

– Много говорил на эту тему перед матчем. Все-таки, Новая Зеландия – не тот соперник, чтобы объективно оценивать выступление нашей команды.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 21 июня в Москве с действующим чемпионом Европы – сборной Португалии.