«Твой первый шаг в АПЛ!» Черчесов после матча похвалил Федора Смолова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хвалил Федора Смолова. Но не за игру, а за знание английского.

Прямо перед пресс-конференцией у организаторов приключилась беда: сломался синхронный перевод! Девушка-волонтер упорно твердила в микрофон: «Переводчики, если слышите нас, посчитайте, пожалуйста». Синхронный перевод обеспечивают удаленные переводчики – они сидят не в одном помещении со спикерами.

Журналистам привели Федора Смолова, и он терпеливо ждал в углу. Минут через пять он решил разуться. Еще через пару пришел Станислав Черчесов, который удивленно спросил: «Почему еще не начали?».

Начать решили без перевода, правда поняли это только после первого ответа нашего форварда.

– Я думаю, самое важное – что мы добились трех очков, что победили в первом матче. Порадовали болельщиков не только результатом, но и красивой, содержательной игрой. Но это только первый шаг. Еще два важных матча в группе, – сказал Смолов на родном языке.

Иностранные журналисты ждали перевода, и тогда представитель ФИФА предложил Черчесову перевести слова Смолова на немецкий, чтобы они ретранслировали на английском. Но Станислав Саламович нашел другой выход.

– He speaks English very well! – сказал Черчесов. И Федор стал повторять свою речь по-английски так, будто репетировал эти слова всю неделю.

– Люди в стране влюбятся в сборную в течение Кубка конфедераций, – добавил Смолов в процессе перевода.

– Твой первый шаг в английскую премьер-лигу! – похвалил Станислав Саламович своего форварда за образованность. За то, что он делал на поле – наверняка удалось поблагодарить раньше.

Удовольствие слушать английский Федора оборвали организаторы: перевод починили.

– Не дали себя проявить! – вздохнул главный тренер. Но тут же по-немецки решил уточнить, правда ли все работает. Под всеобщий смех.

– Ну что вы смеетесь? Мы интернациональная компашка! – немного осуждающе посмотрел Черчесов на смеющихся русских журналистов. После – почти все было серьезно.

– Новая Зеландия хотела выиграть первый матч, Россия – должна была. Это разные эмоции. Мы готовились по своей программе. Рад, что добились результата, и местами показывали ту игру, которую мы планировали. Большее количество мест. Немножко не так сыграли, как планировали. Игра была цельная, не было такого, чтобы выпадали моменты. Нельзя сделать все, как хочется, хотя стремиться к этому надо.

– Как вам состояние поля?

– Не знаю, как сверху, но мне показалось, что оно хорошего уровня. То, что сделали организаторы – большое дело. Реально был большой матч – все соответствовало уровню. У меня теперь совершенно особое отношение к этому стадиону будет. Это первый официальный матч, тем более выигранный

– Эта победа снимет давление со сборной?

– Давление – медицинский термин. Я его уже третий день слышу. Нет давления, – сказал Черчесов иностранному журналисту и показал на руку – куда обычно надевают манжет тонометра. – Мы профессионально готовились, сыграли.

– То, что президент был на матче - дополнительный стимул?

– Когда руководитель страны приветствует, это дополнительный плюс, но с другой стороны, дополнительная ответственность.

– Как вам сборная Новой Зеландии?

– Это молодая команда, которая играет в то, во что умеет играть. Мы знали, что будут длинные передачи, борьба за подбор мяча. Нашей задачей было сыграть сконцентрировано и нивелировать их сильные стороны. Новая Зеландия мне понравилась.

– Какой план на игру с Португалией?

– Сегодня рано говорить, хотя план определенный у нас есть. Так как мы к игре готовимся задолго до нее. Ерохина поменяли из-за небольшой травмы, посмотрим, как он будет готов. У нас нет основного состава, есть стартовый. И иногда у тренера возникает приятная головная боль.

– Россия – очень-очень сильная команда, они хорошо сыграли, позитивно настроились. Но и мы проявили боевой дух, мы боролись! Сборная России была мотивирована, она играла остроумно. Я очень уважаю Черчесова, мы давно следили за игрой сборной России. И я вижу, что за 6-7 игр команда достигла многого – после игры с Катаром. Россия как команда на правильном пути.

– Кто из футболистов вам понравился?

– Несколько игроков хорошо выглядели. Но Смолова, конечно, я отмечу особенно. Он очень здорово сыграл. Команда организована, они умеют работать, в глазах огонь, дух боевой. Я думаю, при таких болельщиках у себя дома Россия может хорошо выступить.

