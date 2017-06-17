Долги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новому

После ряда публикаций в «Советском спорте» о судьбе московского «Динамо» на связь с нашей редакцией вышли представители ВФСО бело-голубых.

Разговор с людьми из большого «Динамо», которые, собственно, и начали глобальную перестройку своего хоккейного хозяйства. получился серьезный и обстоятельный. Тем более, что он давно назрел.

О будущей судьбе именитого московского клуба уже давно хочется поговорить начистоту. Просто, чтобы объяснить рядовым болельщикам бело-голубых – что же происходит с их командой? И чего им ждать от будущего сезона?

После беседы с руководителем управления по связям с общественностью ВФСО «Динамо» Эрженой Ищенко мы выделили шесть, пожалуй, самых главных злободневных тезисов.

ПОЧЕМУ БЫЛО РЕШЕНО СМЕНИТЬ РУКОВОДСТВО ХК?

Главная проблема с точки зрения ВФСО – непрозрачность и бесконтрольность работы клуба, результатом которой стали огромные долги, которые достигли на конец сезона двух миллиардов рублей. Сюда входят долги по зарплате игрокам, работникам клуба и аренде арены. Год назад КХЛ допустила «Динамо» к чемпионату также в обход собственных правил, со значительной долговой нагрузкой. И сейчас предоставить финансовых гарантий на будущий сезон КХЛ АНО «Динамо» оказалось не в состоянии, несмотря на то, что спонсоры полностью и щедро выполняли свои обязательства.

КАК КХЛ ОТНЕСЛАСЬ К ПЕРЕМЕНАМ В «ДИНАМО»?

АНО ХК «Динамо», которой руководит Андрей Сафронов, заявку на участие в грядущем чемпионате не подавало. Однако потерять вот так на ровном месте один из самых именитых хоккейных клубов России просто невозможно.

Исходя из этого, ВФСО «Динамо» подало заявку в КХЛ на участие в чемпионате ООО ХК «Динамо», которое является стопроцентной «дочкой» спортобщества. И гарантировало выполнение всех требований регламента КХЛ. Лига заявку приняла. И «Динамо» на сегодня уже допущено к участию в будущем чемпионате.

При этом важно понимать, что новое «Динамо» вовсе не преемник прошлогоднего. С юридической точки зрения это принципиально новая организация, которая не несет никакой ответственности за долги АНО ХК «Динамо». Их можно взыскать только через суд.

КХЛ и ФХР с такой постановкой вопроса согласились.

КАК ПРИНЯЛИ ЭТОТ ПОВОРОТ СПОНСОРЫ КЛУБА?

Известные российские бизнесмены, включая Аркадия Ротенберга и Алишера Усманова, которые и ранее принимали участие в судьбе «Динамо», согласились с реформами в хоккейном клубе и готовы работать с ним дальше. По информации ВФСО, только за 2017 Сафронов получил по прямым спонсорским договорам от банка ВТБ 1,32 миллиарда рублей, от «Транснефти» - 600 миллионов, от «Новатэка» - порядка 300 миллионов и т.д. Куда делись эти деньги – никто в спортобществе не знает. Зато там недовольны тем, что у Сафронова одна из самых высоких зарплат в КХЛ – за прошедший сезон он, по имеющимся данным, заработал 106 миллионов рублей. При наличии у клуба огромных долгов это многих не устраивает.

ЧТО ЖДЕТ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ БЕЛО-ГОЛУБЫХ?

Владимир Воробьев уже назначен главным тренером и ООО ХК «Динамо». Однако, это вовсе не означает, что вслед за ним туда перейдет и вся команда. С каждым игроком ведутся персональные переговоры. И, в случае их успешного завершения, будет подписан совершенно новый контракт. Не исключено, как и снижение, так и увеличение прописанных в нем сумм по сравнению с прежним договором игрока с «Динамо».

Сейчас формированием состава бело-голубых занимается конкретно Воробьев. Как только он предоставит список игроков, которых хотел бы видеть в команде, переговорный процесс, собственно, и начнется. Если, конечно, игроки сами перед этим примут решение разорвать контракты с АНО ХК «Динамо» и выразят желание подписать договор с ООО ХК «Динамо».

С теми, кто Воробьеву не подходит, контракты заключаться, естественно, не будут. Им придется трудоустраиваться в других клубах.

Главный тренер обещает подвести команду к сезону в хорошей форме. В его распоряжении, как минимум, база в Новогорске, которая функционирует и позволяет проводить тренировки на земле.

КАК В ВФСО «ДИНАМО» ОТНОСЯТСЯ К «ЗАБАСТОВКЕ» ХОККЕИСТОВ?

В принципе, все хоккеисты, имеющие контракты с АНО ХК «Динамо», могут не разрывать с ним контракты и добиваться погашения долгов. Это их право.

Однако не стоит надеяться, что этой «забастовкой» они могут как-то надавить на руководство ООО ХК «Динамо». Там в ответ на нее в недоумении пожимают плечами: не может Общество расплатиться по чужим долгам, платить должен тот, кто эти долги создал.

Кстати, решение по «Динамо» из Балашихи, вопреки слухам о его расформировании, до сих пор не принято. Сейчас в ВФСО рассматривают экономическую целесообразность этой команды.

КТО ЗАПЛАТИТ ДОЛГИ ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН?

Не факт, что «Динамо» проведет будущий сезон именно в «Парке легенд». Сейчас с «ВТБ Ледовым дворцом» только ведутся переговоры. Вызвано это тем, что руководство арены также недовольно тем, что долги АНО ХК «Динамо» повисли в воздухе.

А вновь созданный хоккейный клуб оплачивать их не намерен. Заплатит ли их Сафронов? О его дальнейшей судьбе в ВФСО говорить не хотят. Но известно, что по заявлению руководителей спортобщества на гендиректора АНО ХК «Динамо» сейчас заведено уголовное дело - за финансовые нарушения (оплату налом) аренды льда и теннисного корта на базе в Новогорске.