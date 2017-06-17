Валерий Рейнгольд: 63-е и 95-е места в рейтинге ФИФА. Вот и уровень игры

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры сборной России в матче с командой Новой Зеландии на старте Кубка конфедераций.

– И зачем сборная Новой Зеландии приехала на турнир? Совсем играть в футбол не умеют. Наши футболисты провели хорошую тренировку и взяли три очка, но сами сыграли не ахти как. Уровень двух команд оставлял желать лучшего.

Новая Зеландия – не соперник. Сочувствую этой команде. Слабая. Она подарит очки Мексике и Португалии. Даже вопросов нет. Главное, выиграли. Но не впечатлили.

– Расскажите подробнее впечатления от сборной России в плане самоотдачи и наигранных комбинаций.

– Такой команде, как Новая Зеландия надо забивать пять-шесть мячей. Что за вопрос? Но, наверное, таков уровень нашей сборной. Не смогли. Слабая игра нашей команды. Мы обязаны были обыгрывать сборную Новой Зеландии. Рейтинг ФИФА: мы на 63-м месте, новозеландцы на 95-м. Вот и уровень сегодняшней игры.

На таких командах зарабатывают очки и престиж. Забивать надо больше. И ребята должны понимать , что на таких соперниках можно сделать себе имя. Вместо этого невразумительный футбол.

Полная заслуга Глушакова – первый мяч. Еле вколотили всей командой. Случайный гол. Второй гол – хорошая комбинация, но в ворота такого соперника должно влетать минимум четыре мяча.

– Как сборная России сыграла в обороне?

– Были ошибки, но разве на оборону была нагрузка? Во втором тайме у новозеландцев были совершенно случайные моменты. Оборона была слишком спокойна, поэтому эти моменты возникли. Никакой нагрузки не было. Судить будем по игре с Мексикой и Португалией. Тогда поговорим. Сегодня сыграли на троечку.

– Каков уровень сборной Мексики?

– Где мы могли ее видеть? Только в новостях короткой строкой. Думаю, что у мексиканцев крепкая команда. Она может побороться с любым соперником. Другой уровень. В играх с Мексикой и Португалией будет решаться судьба первого и второго места. Сегодня была хорошая тренировка.

– Стадион на стартовом матче Кубка конфедераций не был заполнен. Зрители не считают турнир серьезным?

– Да. Например, немцы привезли второй состав. Только в Португалии можно посмотреть на Роналду. На кого смотреть в Новой Зеландии? И наш народ избалован футболом. Все хотят видеть хороших футболистов, имена которых на слуху. Поэтому и народ не собрался. Не было сегодня праздника. Но все-таки Санкт-Петербург – не маленький город. Стадион должен был заполниться. Сам удивлен, почему этого не произошло. Наверное, это связано с мастерством и результатами наших футболистов. Народ не поменял дачу на футбол.