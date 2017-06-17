Денис Глушаков: На Евро полгола, теперь здесь. Коллекция!

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, который сделал победный гол в матче открытия Кубка конфедераций, рассказал о деталях того эпизода и заявил, что «Открытие арена» лучше стадиона на Крестовском.

– Настроение нормальное, выиграли ведь. Но душновато было на стадионе. Хотя самое главное – победа. Дальше игра с Португалией, будем готовиться. Сегодня порадуемся, и все.

– Не обидно было, что забили гол, а его отобрали?

– Я не обратил внимание, что отобрали. На табло-то высветилось, что я. На чемпионате Европы полгола, здесь полгола, нормально, будем соединять. Потихонечку собираю коллекцию.

– Что вообще в том моменте было? Вам досталось.

– Да простой был момент. Я побежал вперед: почувствовал, что Полоз может сбросить один в один. Так и получилось. Голевое чутье! (Смеется). А там дальше перебросил вратаря. Думал, мяч попадет в штангу, и я добивать буду. Бежал и блокировал защитников. Ждал, куда мяч попадет, как киксанет. Я мог и дальше ускориться, но испугался: сзади люди бежали, со штангой мог поцеловаться.

– До этого играли только контрольные матчи, сейчас первый официальный. Было волнение?

– Волнение есть в каждом матче, и в контрольных, и в официальных. Матч-открытие, мы хозяева турнира, президент. Впервые я играл при президенте. Было небольшое волнение, хотелось подарить праздник болельщикам, не испортить открытие. Думаю, все удалось.

– Рады ли, что Путин видел победу сборной России?

– А вы рады? Он такой же русский, как и вы.

– В раздевалку президент не заходил?

– Нет.

– Вам не показалось, что Новая Зеландия – уровень ФНЛ?

– А вам не показалось, что мы некоторые игры так проигрывали, так что мы там тоже недалеко? Но сейчас двигаемся в правильном направлении и не будем думать о том, кого мы обыграли. Мы можем проиграть и слабому, и сильному сопернику.

– Когда поняли, что победите?

– В первые 15 минут матча могли забить больше, но не думал о победе, все 90 минут играл в полную силу.

– Криштиану Роналду уже обсуждали?

– Еще не обсуждали, всё впереди. Криштиану Роналду не стоит обсуждать, в сборной Португалии много звёзд, хорошая команда.

– Зато на своем стадионе сыграете против них.

– Да, об этом говорили – на нашем фантастическом стадионе.

– Чем-то удивили вас новозеландцы или все согласно разбору?

– Все было, как мы и разбирали. Били на девятого номера (Криса Вуда – Прим.ред.) и сбрасывали.



– Есть понимание, что обыграли не самого сильного соперника?

– Да сейчас нет такого, даже Андорре вон проигрывают.

– Первым российским автором гола стал Федор Смолов. Как его поздравили в раздевалке?

– А мы еще не видели его, он на допинге.

– Как вам стадион, поле? Лучше стало со времени того коллажа?

– Нормально сейчас, я же впервые на этом стадионе.

– Сравните с «Открытие ареной».

– Пока тяжело сравнить.

– «Открытие арена» лучше?

– Конечно. Фантастический стадион наш!

