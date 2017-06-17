Америка сломлена! Дерзкая волейбольная молодежь России покоряет сердца

Сборная России в матче против команды США Фото: FIVB

«Советский спорт» рассказывает о том, как сборная России по волейболу одержала героическую победу над командой США впервые за три года.

ПЛАНЕР ЛИХОШЕРСТОВА

Лето 2017-го удивляет своей непредсказуемостью. К дождям и температуре ниже двадцати градусов тепла мы уже привыкли, но к снегу в июне и рывке наших волейболистов в матче против США на подаче Вадима Лихошерстова жизнь меня не готовила. Весьма неожиданно планер центрального блокирующего сборной России стал проблемой для задней линии американцев и позволил подопечным Сергея Шляпникова завладеть инициативой в первой партии. Впрочем, довольно быстро этот успех был закреплен удачными действиями Максима Жигалова и группового блока во главе с парящим Дмитрием Ковалевым, который вновь вышел в старте, несмотря на болевые ощущения.

В игре против поляков сборная России лишилась Ильи Власова, а учитывая то, что Денис Бирюков также не может играть из-за травмы, тренерский штаб нашей команды оказался в непростой ситуации. Американцы атлетичная команда и соревноваться с ними в силовом волейболе нам не было никакого смысла, поэтому основное внимание было направлено на защиту против Бенжамина Патча и страховку. В первой партии план Шляпникова работал, плюс ко всему, большим подспорьем стала подача Жигалова, на которой удалось набрать важные очки в середине сета.

Американцы тщетно пытались нащупать игру – связующий Кристенсон часто пасовал мимо темпа, впрочем и его партнеры были неидеальны. Про позитивный прием задняя линия сборной США забыла напрочь. Так, например, либеро Шоджи довел только 25%мячей. В такой ситуации им приходилось ждать лишь подарков от россиян. И американцы их дождались. Подопечные Шляпникова долго не могли сняться с подачи Дефалко, разбазарили преимущество в пять очков и позволили сопернику вернуться. Концовка выдалась валидольной, но эту проверку парни выдержали достойно. В итоге, Волков смачно пробил по пятой зоне и завершил первый сет - 31:29.

БЛОК ПАТЧА

Но сборную США это не остановило. Ошибки россиян придали им уверенности, как следствие, полетела подача, появилась доводка и прорезался первый темп. Обратная ситуация наблюдалась у нашей команды. Игровая конструкция Шляпникова развалилась буквально с первых розыгрышей второго сета. Ошибки молодых игроков критически усугубили ситуацию. Сперва Клюка запулил мяч с пайпа на пустой сетке в аут, а следом Волков уперся в одиночный блок Патча. Ситуацию не могли спасти даже длиннющие руки Вадима Лихошерстова, которыми он несколько раз закрывал небо американцам.

После второго технического тайм-аута россиянам удался неплохой рывок, который оборвался неудачной атакой Жигалова. Понимая, что партию не спасти, Шляпников поднял со скамейки приросших к ней Антипкина, Щербинина и Феоктистова. Это наверняка бы сработало, не расклейся окончательно прием. Статистика наших либеро, мягко говоря, не вдохновляла. Одним из последних позитивных действий россиян во второй партии стала грамотная атака Егора Феоктистова по рукам блокирующих. Доигровщика «Урала» можно было даже похвалить, если бы не его ошибки на приеме. Второй сет наши парни проиграли со счетом 17:25.

ГРОССМЕЙСТЕР АНТИПКИН

В третьей партии у россиян на площадке остался Щербинин и сразу помог удачными действиями в защите. Но круче всех в стартовых розыгрышах был Клюка. Он собрал неплохое трехочковое комбо: сначала поднял тяжелый мяч, затем забил из сложнейшего положения, а потом еще и запулил неудобный планер, после которого американцы остались без атаки. А когда заработал блок, стало вообще хорошо. Ко второму техническому россияне подошли с комфортным преимуществом – 16:11.

В решающем отрезке сета нашим парням удалось сохранить спокойствие и обойтись без глупых ошибок. Ильяс Куркаев спокойно выслушал гневную тираду Шляпникова в свой адрес, а потом вышел на площадку и здорово затащил на блоке. Кто бы что ни говорил, «коучинг» у этой команды есть и он совсем не плохой. Как бы ни морщились российские волейболисты от сувенирных мячей на тренировках, они растут и становятся командой прямо по ходу этого розыгрыша Мировой лиги. Третья партия вновь осталась за Россией – 25:19.

Казалось, что американцы уже никак не смогут прибавить, и если наши парни сведут количество ошибок к минимуму, победить удастся в четырех сетах. Но сначала силы закончились у Волкова и его пришлось менять на Феоктистова, а потом их чуть-чуть не хватило в концовке. Подопечные Шляпникова ушли со счета 21:24 и даже имели матчбол, но физика американцев сказалась – 29:27 в пользу звездно-полосатых.

Ну а решающий сет стал проверкой морально-волевых качеств наших молодых. Шляпников выпустил пасовать Сергея Антипкина, поскольку на пять партий Ковалева не хватает, и этого стоило ожидать. В таких условиях очень важно сплотиться и поддержать друг друга, что ребята сделали с блеском. Как бы американцы не тащили безнадежные мячи, это не могло им остановить сборную России. Зеленков обеспечил прием, Клюка без устали ломился сквозь блок соперника, ну и Антипкин по-гроссмейстерски разбирался в сложнейших ситуациях.

15:13 в пятой партии - россияне впервые за три года обыграли команду США и запрыгнули на четвертое место в группе, которое позволяет рассчитывать на путевку в «Финал шести» Мировой лиги. Но все будет решаться в последнем туре, где нам будет противостоять сборная Ирана. Так что включайте свои телевизоры в воскресение, ищите волейбольную трансляцию в 18:25 по Москве и болейте. Парни этого достойны!