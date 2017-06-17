Дмитрий Полоз: Ну какая может быть эйфория после победы над Новой Зеландией?
Дмитрий Полоз после игры назвал соперника североирландцами, похвалил болельщиков и рассказал, что в следующих играх обязательно забьет.
«Чувствовали ответственность, но не мандраж»
– Как справлялись
с мандражом перед игрой?
– А его не было. Все нормально.
– Все-таки матч
не совсем рядовой.
– Да, но у нас в команде опытные футболисты, которые играли на больших стадионах и большом количестве болельщиков. Мы чувствовали ответственность, но мандража не было.
– В первом тайме
было какое-то проклятье. Что было в голове, когда не смогли забить три момента
кряду?
– В принципе, мы были в себе уверены, что рано или поздно сможем забить. Конечно, приятней и легче играть, когда удается забить в первые 20 минут. Но ничего страшного не случилось, потому что мы понимали – мы владеем инициативой. Думаю, я в следующих играх забью точно.
– Вы были близки
к голу.
– Три раза, – улыбаясь, перебивает форвард «Ростова».
– Как
психологически пережили это?
– Обидно было. В первом моменте непонятно был пенальти или нет, но я должен был сразу пробить. Но замешкался. Когда решил бить – вратарь был уже близко, пришлось прокидывать.
– На повторе
видно, что вратарь сбил вас двумя ногами.
– Не знаю, это не мне решать.
«50 000 болельщиков – хороший результат для матча против Новой Зеландии»
– Очень много
говорили о газоне. Расскажите, какой он.
– Говорят, что месяц назад оно было намного хуже. Сейчас оно не идеальное, но в целом неплохое.
– Как оцените
атмосферу на игре?
– Спасибо огромное болельщикам, что собрался почти полный стадион. Было приятно порадовать их. Надеюсь, на следующие матчи тоже будет аншлаг.
– На трибунах
было 50000. Не мало?
– Нормально для первого матча. Да, Северная Ирландия – хорошая команда, но это не Португалия.
– Новая
Зеландия?
– Да-да, конечно (смеется).
– В «Ростове» вы играете под Азмуном или Бухаровым вторым
темпом, а в этой игре Смолов чуть отходил назад.
– Это происходило по ситуации: я должен был играть чуть ниже, но взаимозаменяемость никто не отменял. Это нормально.
«Не думаю, что после этой победы нас кто-то возвысит»
– Целый год сборная России не играла официальных
матчей. Расскажите, есть ли какие-то изменения в ощущениях?
– Конечно. Когда Станислав Саламович пришел в сборную, команда была другая. Сейчас все намного лучше понимают требования, да и тренерский штаб объясняет все понятнее. Поэтому в игре стало комфортнее, чем раньше.
– А психологически?
– Я никакого напряжения не чувствую. Только ответственность, что я выхожу в майке сборной.
– Вы играли против многих звезд, но выйти против Криштиану
Роналду – это что-то особенное?
– Мы будем играть против сборной Португалии, а там уже посмотрим.
– Вы обыграли сборную Новой Зеландии, но победа
остается победой. Как не поймать эйфорию?
– Ну какая эйфория? Это всего первый матч, все это понимают.
– Вы же знаете, как у нас в стране любят возвысить
игроков после победы.
– Не думаю, что после этой победы нас кто-то возвысит. Никакой недооценки следующих соперников не будет.