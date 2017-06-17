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Дмитрий Полоз: Ну какая может быть эйфория после победы над Новой Зеландией?

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Дмитрий Полоз
Дмитрий ПолозФото: Gettyimages.ru

Дмитрий Полоз после игры назвал соперника североирландцами, похвалил болельщиков и рассказал, что в следующих играх обязательно забьет.

«Чувствовали ответственность, но не мандраж» 

– Как справлялись с мандражом перед игрой?
– А его не было. Все нормально.

– Все-таки матч не совсем рядовой.
– Да, но у нас в команде опытные футболисты, которые играли на больших стадионах и большом количестве болельщиков. Мы чувствовали ответственность, но мандража не было.

– В первом тайме было какое-то проклятье. Что было в голове, когда не смогли забить три момента кряду?
– В принципе, мы были в себе уверены, что рано или поздно сможем забить. Конечно, приятней и легче играть, когда удается забить в первые 20 минут. Но ничего страшного не случилось, потому что мы понимали – мы владеем инициативой. Думаю, я в следующих играх забью точно. 

– Вы были близки к голу.
– Три раза, – улыбаясь, перебивает форвард «Ростова».

– Как психологически пережили это?
– Обидно было. В первом моменте непонятно был пенальти или нет, но я должен был сразу пробить. Но замешкался. Когда решил бить – вратарь был уже близко, пришлось прокидывать.

– На повторе видно, что вратарь сбил вас двумя ногами.
– Не знаю, это не мне решать.

«50 000 болельщиков – хороший результат для матча против Новой Зеландии» 

– Очень много говорили о газоне. Расскажите, какой он.
– Говорят, что месяц назад оно было намного хуже. Сейчас оно не идеальное, но в целом неплохое.

– Как оцените атмосферу на игре?
– Спасибо огромное болельщикам, что собрался почти полный стадион. Было приятно порадовать их. Надеюсь, на следующие матчи тоже будет аншлаг.

– На трибунах было 50000. Не мало?
– Нормально для первого матча. Да, Северная Ирландия – хорошая команда, но это не Португалия.

– Новая Зеландия?
– Да-да, конечно (смеется).

– В «Ростове» вы играете под Азмуном или Бухаровым вторым темпом, а в этой игре Смолов чуть отходил назад.
– Это происходило по ситуации: я должен был играть чуть ниже, но взаимозаменяемость никто не отменял. Это нормально.

«Не думаю, что после этой победы нас кто-то возвысит» 

– Целый год сборная России не играла официальных матчей. Расскажите, есть ли какие-то изменения в ощущениях?
– Конечно. Когда Станислав Саламович пришел в сборную, команда была другая. Сейчас все намного лучше понимают требования, да и тренерский штаб объясняет все понятнее. Поэтому в игре стало комфортнее, чем раньше.

– А психологически?
– Я никакого напряжения не чувствую. Только ответственность, что я выхожу в майке сборной.

– Вы играли против многих звезд, но выйти против Криштиану Роналду – это что-то особенное?
– Мы будем играть против сборной Португалии, а там уже посмотрим.

– Вы обыграли сборную Новой Зеландии, но победа остается победой. Как не поймать эйфорию?
– Ну какая эйфория? Это всего первый матч, все это понимают.

– Вы же знаете, как у нас в стране любят возвысить игроков после победы.
– Не думаю, что после этой победы нас кто-то возвысит. Никакой недооценки следующих соперников не будет.

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