Дмитрий Полоз: Ну какая может быть эйфория после победы над Новой Зеландией?

Дмитрий Полоз после игры назвал соперника североирландцами, похвалил болельщиков и рассказал, что в следующих играх обязательно забьет.

«Чувствовали ответственность, но не мандраж»

– Как справлялись с мандражом перед игрой?

– А его не было. Все нормально.

– Все-таки матч не совсем рядовой.

– Да, но у нас в команде опытные футболисты, которые играли на больших стадионах и большом количестве болельщиков. Мы чувствовали ответственность, но мандража не было.

– В первом тайме было какое-то проклятье. Что было в голове, когда не смогли забить три момента кряду?

– В принципе, мы были в себе уверены, что рано или поздно сможем забить. Конечно, приятней и легче играть, когда удается забить в первые 20 минут. Но ничего страшного не случилось, потому что мы понимали – мы владеем инициативой. Думаю, я в следующих играх забью точно.

– Вы были близки к голу.

– Три раза, – улыбаясь, перебивает форвард «Ростова».

– Как психологически пережили это?

– Обидно было. В первом моменте непонятно был пенальти или нет, но я должен был сразу пробить. Но замешкался. Когда решил бить – вратарь был уже близко, пришлось прокидывать.

– На повторе видно, что вратарь сбил вас двумя ногами.

– Не знаю, это не мне решать.

«50 000 болельщиков – хороший результат для матча против Новой Зеландии»

– Очень много говорили о газоне. Расскажите, какой он.

– Говорят, что месяц назад оно было намного хуже. Сейчас оно не идеальное, но в целом неплохое.

– Как оцените атмосферу на игре?

– Спасибо огромное болельщикам, что собрался почти полный стадион. Было приятно порадовать их. Надеюсь, на следующие матчи тоже будет аншлаг.

– На трибунах было 50000. Не мало?

– Нормально для первого матча. Да, Северная Ирландия – хорошая команда, но это не Португалия.

– Новая Зеландия?

– Да-да, конечно (смеется).

– В «Ростове» вы играете под Азмуном или Бухаровым вторым темпом, а в этой игре Смолов чуть отходил назад.

– Это происходило по ситуации: я должен был играть чуть ниже, но взаимозаменяемость никто не отменял. Это нормально.

«Не думаю, что после этой победы нас кто-то возвысит»

– Целый год сборная России не играла официальных матчей. Расскажите, есть ли какие-то изменения в ощущениях?

– Конечно. Когда Станислав Саламович пришел в сборную, команда была другая. Сейчас все намного лучше понимают требования, да и тренерский штаб объясняет все понятнее. Поэтому в игре стало комфортнее, чем раньше.

– А психологически?

– Я никакого напряжения не чувствую. Только ответственность, что я выхожу в майке сборной.

– Вы играли против многих звезд, но выйти против Криштиану Роналду – это что-то особенное?

– Мы будем играть против сборной Португалии, а там уже посмотрим.

– Вы обыграли сборную Новой Зеландии, но победа остается победой. Как не поймать эйфорию?

– Ну какая эйфория? Это всего первый матч, все это понимают.

– Вы же знаете, как у нас в стране любят возвысить игроков после победы.

– Не думаю, что после этой победы нас кто-то возвысит. Никакой недооценки следующих соперников не будет.