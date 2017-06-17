Виталий Мутко: Передал игрокам поздравления от Путина

Президент РФС Виталий Мутко после победы над Новой Зеландией – о шансах сборной на Кубке конфедераций и проблемах стадиона в Петербурге.

«Инфантино впечатлен стадионом»

Глава РФС появился в микст-зоне вместе с игроками сборной России и не стал прятаться от журналистов, которые тут же спросили о наболевшем.

– На стадионе протекла крыша, лифт сломался.

– Слушайте, вы напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал. С точки зрения операционного штаба, управления стадионом никаких проблем нет. Все справляются, вопросы решаются, и с каждой игрой будет все лучше. Такой стадион впервые принял 50 тысяч зрителей.

– Что сказал Инфантино?

– Он очень доволен. Сейчас закончили беседу Президент страны, премьер-министр, Инфантино и Пеле. Все впечатлены стадионом, поддержкой, болельщиками. Всем нравится.

– Многие говорили после матча, что Новая Зеландия – не уровень сборной России.

– Все это относительно. Эта сборная – победитель своей конфедерации. У них высокие, быстрые, атлетичные ребята. Сейчас в мире футбола нет «уровень – не уровень». Можно недооценить или переоценить. Я считаю, надо танцевать от себя. Мы сегодня победили, и это самое главное.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?

– С оптимизмом смотрите на матч с Португалией?

– До матча еще есть время. Думаю, победа даст ребятам еще больше уверенности. Всегда же играют по сопернику. Будем играть с Португалией, в чем проблема?

– На Александра Головина приезжали посмотреть скауты «Арсенала».

– Он сейчас игрок сборной России на Кубке конфедераций. Кому положено смотреть – пусть смотрит. Головин всеми мыслями здесь.

– Верите, что он сможет заиграть в «Арсенале»?

– Сейчас ему надо играть на Кубке конфедераций, и все его мысли должны быть здесь.

– Теоретически хотели бы, чтобы через год...

– Я хочу, чтобы у нас свой чемпионат был высокого уровня, была мощная конкурентная среда, чтобы стадионы заполнялись так, как здесь. Для этого нужно, чтобы было 10 команд хорошего уровня, и чтобы такая атмосфера была везде. Тогда все будет нормально.

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«Немцы ведут себя свободно. Надеюсь, и мы к этому придем»

– Способна команда бороться за победу в Кубке конфедераций?

– По самоотдаче и желанию – да. Мы должны готовы к тому, что нам будут противостоять сложные соперники: Германия, Португалия, Чили, Мексика – все это команды высокого уровня. Надо играть с огромной самоотдачей и отдавать все, что есть. А дальше все сложится.

– Если говорить о самоотдаче игроков – может, их впечатлила речь Путина на прямой линии и перед матчем?

– Ребятам приятно внимание Президента и болельщиков. Они следят за его оценками. Им было приятно, что Путин присутствовал на матче. Я передал пожелания и поздравления от Владимира Владимировича, он просил это сделать. Мы очень много критикуем футбол, но в команде сейчас очень хороший коллектив с огромным желанием. Посмотрим, как сложится турнир, но в целом надеюсь, что это будет хорошее соревнование с точки зрения подготовки к чемпионату мира.

– Не смущает, что некоторые соперники не приезжают основными составами?

– Вы Германию видели? А Роналду – не основной состав?

– С Португалией понятно, а вот с Германией…

– Недавно какое-то издание написало о стоимости игроков сборной Германии. Вы же сами об этом пишете: какой клуб и сколько стоит. У них своя тактика, свои проблемы, каким составом приезжать. У каждого есть своя тактика подготовки к турниру. Я не вижу, какой у немцев основной состав. Вы увидите и поймете. Я лично посмотрел две игры сборной Германии в ее нынешнем составе. Вообще посмотрите, как игроки ведут себя в Сочи: открыто, свободно, уверенно. Надеюсь, что и мы когда-нибудь к этому придем.

– Будут еще открытые тренировки для болельщиков?

– Сейчас мы работаем по регламенту ФИФА. Как они назначат, так и будет.

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