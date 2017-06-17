«Почему бы и не выйти с первого места?» Дерзкая сборная России после победы
Футболисты сборной в микст-зоне критиковали и хвалили все: стадион, себя и свою игру. «Советский спорт» передает главное.
Дмитрий Тарасов: Можно было выиграть крупнее
–
Я выходил вторым опорником к Глушакову. Мне надо было больше заниматься
оборонительными делами, разрушать. А вообще самое главное, что мы добились
результата.
– Игрой команды довольны?
– Сейчас сложно сказать, но считаю, что создали много моментов. Можно было и крупнее выиграть.
– Сборная Новой Зеландии
ничем не удивила?
– Все, что обсуждали, то и было на поле. Мы были готовы к ее игре.
Александр Самедов: У меня с силами все в порядке!
–
Мандраж был?
– Нет. Просто понимали, что это первый матч на важном турнире. Хотели порадовать болельщиков.
– Говорят, на этом стадионе
игрокам тяжело дышать. Такие проблемы были?
– Душновато.
– А поле как?
– Специфическое. К нему нужно привыкать. Непонятно, что с ним. Будто чуть-чуть искусственное.
– Сам матч получился
тяжелым?
– Забили бы свои моменты, могли быстрее все закончить. Но долго не могли забить. Хорошо, что все так закончилось.
– Показалось, что вы во
втором тайме меньше подключались в атаку. Сил не хватило?
– У меня с силами все в порядке. Забили второй мяч, и спокойно надо было довести матч до победы.
– Второй гол россиян – наигранная
комбинация?
– Нет, обычный гол: Федя отдал, я ему обратно, а он забил. Обычный мяч, которых в футболе много.
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Александр Ерохин: Поддержка была супер!
–
Важно было победить. Хорошо, что получилось забить два и не пропустить, это
было важно.
– Черчесов сказал, что у
вас есть повреждение.
– Небольшое. Думаю, к следующей игре все будет в порядке. Ничего страшного, просто немного подвернул голеностоп. К Португалии буду готов.
– Как вам атмосфера?
– Поддержка была супер, да и поле отлично подготовили. Болельщики гнали нас вперед, спасибо им.
– Есть ощущение, что
сборная может выступить удачно?
– Далеко не заглядываем. Думаем о следующей игре, в которой отдадим все силы
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Александр Головин: Сейчас не думаю о зарубежных клубах
–
Какая была установка на игру?
– Все говорить не буду, но важно было забрать у соперника мяч. Новозеландцы и не пытались что-то изобретать, а играли верховыми передачами. Важно было выигрывать подборы.
–
Вас отвлекает интерес зарубежных клубов?
– Об этом сейчас не думаю. Все мысли о сборной, а после этого будут какие-то комментарии.
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Юрий Жирков: Черчесов просто поздравил с победой
–
Начали неплохо, с победы. Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но в
целом мы контролировали игру, забили свое. У соперника был большой нападающий,
через него и строили игру.
– При счете 2:0
новозеландцы даже прижали. Это они добавили или сборная России расслабилась?
– В конце уже было небольшое расслабление. Позволили им создать два момента.
– Станислав Черчесов
доволен?
– Он просто поздравил с победой. Потом уже будем разбирать ошибки.
– Теперь почувствовали, что
можно пройти до полуфинала или даже дальше?
– Будем стараться (улыбается).
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Георгий Джикия: Почему бы и не выйти с первого места?
–
Как на вас подействовала атмосфера открытия турнира?
– Это все для болельщиков: мы были в раздевалке и подтрибунном помещении, готовились к игре.
– Как вам стадион?
– Отличный!
– К сожалению, трибуны были
неполные.
– Конечно, всегда хочется, чтобы был максимум. Но все зависит от нас.
– Чтобы выйти из группы,
надо одержать еще одну победу. Кого обыграть будет проще?
– У нас две игры. В каждой из которых надо будет попытаться победить.
– И выйти с первого места?
– Почему бы и нет?