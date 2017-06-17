«Почему бы и не выйти с первого места?» Дерзкая сборная России после победы

Футболисты сборной в микст-зоне критиковали и хвалили все: стадион, себя и свою игру. «Советский спорт» передает главное.



Дмитрий Тарасов: Можно было выиграть крупнее

– Я выходил вторым опорником к Глушакову. Мне надо было больше заниматься оборонительными делами, разрушать. А вообще самое главное, что мы добились результата.

– Игрой команды довольны?

– Сейчас сложно сказать, но считаю, что создали много моментов. Можно было и крупнее выиграть.

– Сборная Новой Зеландии ничем не удивила?

– Все, что обсуждали, то и было на поле. Мы были готовы к ее игре.

Александр Самедов: У меня с силами все в порядке!

– Мандраж был?

– Нет. Просто понимали, что это первый матч на важном турнире. Хотели порадовать болельщиков.

– Говорят, на этом стадионе игрокам тяжело дышать. Такие проблемы были?

– Душновато.

– А поле как?

– Специфическое. К нему нужно привыкать. Непонятно, что с ним. Будто чуть-чуть искусственное.

– Сам матч получился тяжелым?

– Забили бы свои моменты, могли быстрее все закончить. Но долго не могли забить. Хорошо, что все так закончилось.

– Показалось, что вы во втором тайме меньше подключались в атаку. Сил не хватило?

– У меня с силами все в порядке. Забили второй мяч, и спокойно надо было довести матч до победы.

– Второй гол россиян – наигранная комбинация?

– Нет, обычный гол: Федя отдал, я ему обратно, а он забил. Обычный мяч, которых в футболе много.

Россия начала Кубок конфедераций с почти идеальной победы. Есть ли возражения?

Александр Ерохин: Поддержка была супер!

– Важно было победить. Хорошо, что получилось забить два и не пропустить, это было важно.

– Черчесов сказал, что у вас есть повреждение.

– Небольшое. Думаю, к следующей игре все будет в порядке. Ничего страшного, просто немного подвернул голеностоп. К Португалии буду готов.

– Как вам атмосфера?

– Поддержка была супер, да и поле отлично подготовили. Болельщики гнали нас вперед, спасибо им.

– Есть ощущение, что сборная может выступить удачно?

– Далеко не заглядываем. Думаем о следующей игре, в которой отдадим все силы

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Александр Головин: Сейчас не думаю о зарубежных клубах

– Какая была установка на игру?

– Все говорить не буду, но важно было забрать у соперника мяч. Новозеландцы и не пытались что-то изобретать, а играли верховыми передачами. Важно было выигрывать подборы.

– Вас отвлекает интерес зарубежных клубов?

– Об этом сейчас не думаю. Все мысли о сборной, а после этого будут какие-то комментарии.

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Юрий Жирков: Черчесов просто поздравил с победой

– Начали неплохо, с победы. Новозеландцы создали несколько опасных моментов, но в целом мы контролировали игру, забили свое. У соперника был большой нападающий, через него и строили игру.

– При счете 2:0 новозеландцы даже прижали. Это они добавили или сборная России расслабилась?

– В конце уже было небольшое расслабление. Позволили им создать два момента.

– Станислав Черчесов доволен?

– Он просто поздравил с победой. Потом уже будем разбирать ошибки.

– Теперь почувствовали, что можно пройти до полуфинала или даже дальше?

– Будем стараться (улыбается).

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Георгий Джикия: Почему бы и не выйти с первого места?

– Как на вас подействовала атмосфера открытия турнира?

– Это все для болельщиков: мы были в раздевалке и подтрибунном помещении, готовились к игре.

– Как вам стадион?

– Отличный!

– К сожалению, трибуны были неполные.

– Конечно, всегда хочется, чтобы был максимум. Но все зависит от нас.

– Чтобы выйти из группы, надо одержать еще одну победу. Кого обыграть будет проще?

– У нас две игры. В каждой из которых надо будет попытаться победить.

– И выйти с первого места?

– Почему бы и нет?

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