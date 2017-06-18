«Они были умнее, а Смолов очень хорош». Новозеландский форвард объясняет неудачу

Форвард Новой Зеландии Марко Рохас – о поражении от сборной России, мексиканцах и игре Федора Смолова.

«Мы поникли из-за того, как началась игра»

– Вам не кажется, что старт матча очень сильно повлиял на исход встречи?

– Может быть. Россияне действовали чуть-чуть умнее нас. Соперник создал много хороших моментов, а в некоторых эпизодах нам было трудно справиться с ними. Мы немного поникли из-за того, в каком русле шла игра. Но нам нужно вынести из этого матча правильные уроки, ведь у нас еще впереди две игры.

– Как вы думаете, у вас остались какие-то шансы на этом турнире?

– Мы понимаем, что придется нелегко, но будем бороться до тех пор, пока это возможно с точки зрения математики.

­– В чем главная причина неудачи?

­– Даже не знаю, – мнется миниатюрный форвард. – Думаю, главная причина в том, что русские были умнее с футбольной точки зрения. Они быстрее думали и стремительнее принимали решения, поэтому им и удалось создать столько моментов. Вообще сейчас сложно понять, почему мы проиграли. Надо посмотреть видео.

– Насколько изнурительной показалась игра?

– Если мы и были изнурены, то только психологически. Возможно, был момент небольшой фрустрации: мы действительно ожидали большего, а у нас ничего не получалось. Мы не контролировали игру, но физически были в полном порядке.

«Мы недостаточно напрягали оборону России»

– Кто из русских игроков вам запомнился больше всего?

– Нападающий под номером 9 был очень хорош (Федор Смолов – Прим.ред). У него всегда было свободное пространство, он хорошо действовал в завершающих фазах атаки. Еще у вас была парочка хороших игроков в защите, но я не думаю, что нам удалось их хорошенько проверить, мы недостаточно их напрягали.

– Как вам опыт игры на таком большом и заполненном стадионе?

– Это очень приятный опыт. Мы, парни из Новой Зеландии, нечасто получаем возможность сыграть в матчах такого уровня, поэтому всегда приятно в них участвовать. И в таких встречах ни на секунду нельзя выключаться. Это было круто, но результат разочаровал. Ничего страшного, двигаемся дальше.

– Над чем будете работать, чтобы улучшить результат?

– Для начала мы посмотрим запись матча. В ближайшие три дня соберемся всей командой и решим, что же нам нужно исправлять. На таких турнирах все происходит довольно быстро и для нас это хорошо, ведь совсем скоро новая игра, где можно исправить свое турнирное положение.

– Ваш следующий матч против мексиканцев.

– Да, но Мексика очень отличается от россиян, у нас будут другие трудности. У них очень хорошая команда, они идут на первом месте в своей группе в отборе на чемпионат мира. Будет интересный матч.

– Вы знаете их отлично: Новая Зеландия играла с мексиканцами 4 раза за последние несколько лет.

– Абсолютно верно. Именно поэтому я так уверенно говорю об их силе. Но поверьте, мы соберемся и покажем максимум в игре с ними.