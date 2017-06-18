«Они были умнее, а Смолов очень хорош». Новозеландский форвард объясняет неудачу
Форвард Новой Зеландии Марко Рохас – о поражении от сборной России, мексиканцах и игре Федора Смолова.
«Мы поникли из-за того, как началась игра»
– Вам не кажется, что старт
матча очень сильно повлиял на исход встречи?
– Может быть. Россияне действовали чуть-чуть умнее нас. Соперник создал много хороших моментов, а в некоторых эпизодах нам было трудно справиться с ними. Мы немного поникли из-за того, в каком русле шла игра. Но нам нужно вынести из этого матча правильные уроки, ведь у нас еще впереди две игры.
– Как вы думаете, у вас
остались какие-то шансы на этом турнире?
– Мы понимаем, что придется нелегко, но будем бороться до тех пор, пока это возможно с точки зрения математики.
– В чем главная причина неудачи?
– Даже не знаю, – мнется миниатюрный форвард. – Думаю, главная причина в том, что русские были умнее с футбольной точки зрения. Они быстрее думали и стремительнее принимали решения, поэтому им и удалось создать столько моментов. Вообще сейчас сложно понять, почему мы проиграли. Надо посмотреть видео.
– Насколько изнурительной показалась игра?
– Если мы и были изнурены, то только психологически. Возможно, был момент небольшой фрустрации: мы действительно ожидали большего, а у нас ничего не получалось. Мы не контролировали игру, но физически были в полном порядке.
«Мы недостаточно напрягали оборону России»
– Кто из русских игроков вам запомнился больше всего?
– Нападающий под номером 9 был очень хорош (Федор Смолов – Прим.ред). У него всегда было свободное пространство, он хорошо действовал в завершающих фазах атаки. Еще у вас была парочка хороших игроков в защите, но я не думаю, что нам удалось их хорошенько проверить, мы недостаточно их напрягали.
– Как вам опыт игры на таком большом
и заполненном стадионе?
– Это очень приятный опыт. Мы, парни из Новой Зеландии, нечасто получаем возможность сыграть в матчах такого уровня, поэтому всегда приятно в них участвовать. И в таких встречах ни на секунду нельзя выключаться. Это было круто, но результат разочаровал. Ничего страшного, двигаемся дальше.
– Над чем будете работать, чтобы улучшить результат?
– Для начала мы посмотрим запись матча. В ближайшие три дня соберемся всей командой и решим, что же нам нужно исправлять. На таких турнирах все происходит довольно быстро и для нас это хорошо, ведь совсем скоро новая игра, где можно исправить свое турнирное положение.
– Ваш следующий матч против мексиканцев.
– Да, но Мексика очень отличается от россиян, у нас будут другие трудности. У них очень хорошая команда, они идут на первом месте в своей группе в отборе на чемпионат мира. Будет интересный матч.
– Вы знаете их отлично: Новая Зеландия играла с мексиканцами
4 раза за последние несколько лет.
– Абсолютно верно. Именно поэтому я так уверенно говорю об их силе. Но поверьте, мы соберемся и покажем максимум в игре с ними.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция