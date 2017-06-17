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Чичарито дали в нос. Или худшая пресс-конференция в истории Кубка конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чичарито дали в нос. Или худшая пресс-конференция в истории Кубка конфедераций

И я справедливо стал, пусть не самой важной, но все же частью этого действа.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОБЕДИТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУ!

Мне нужно кое в чем признаться: я – графоман. Без шансов на исправление. Точнее, я так думал до пресс-конференции главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса Осорио. Потому как то, что происходило в этот час можно описать лишь одним словом. Но писать я его не буду - потом на ушко скажу. С другой стороны, теперь у меня есть желание выкарабкаться и раз и навсегда перестать конвертировать буквы в литры воды.

Но давайте по порядку. Перед пресс-конференцией была открытая тренировка сборной Мексики, на которой главной звезде команды – Чичарито, игравшему когда-то в великом «МЮ», а теперь пылящему в «Байере» – дали в нос. Да так, что в Чертаново бы уважительно закивали. Пострадавший не сразу смог продолжить занятие, некоторое время, пока над ним работали врачи, любовавшись затаившейся «Казань Ареной».

Естественно, возник вопрос: все ли хорошо с мексиканцем? Именно это я пытался узнать у Осорио, но моя вытянутая рука не внушала доверия ведущему пресс-конференции. Вопросы задавали в основном иностранные журналисты. И фамилия Хавьера Эрнандеса (он же – Чичарито) не прозвучала ни разу. Гостей Казани в большинстве своем интересовал один-единственный вопрос: кто же все-таки фаворит?

Может, Мексика? А если Португалия, то в плюс ли это ей или в минус? И значит ли, что эта же самая Португалия – уже чемпион? Фаворит как-никак! А, кстати, Мексика на ментальном уровне настраивается на победу? Будет ли Осорио осторожничать, ведь его команда играет с этим - как его там? – фаворитом! И, наконец, кто самый главный фаворит из всех фаворитов?

В чем-то это даже, наверное, искусство - так вариативно задавать один и тот же вопрос, заполнив им 40 минут пресс-конференции. Но уже к середине действа стало очевидно: от перемены мест слагаемых ответы Осорио меняться не будут.

- Португалия – сильная команда. Чемпионы Европы! - отвечал Осорио раз в две минуты. - Думаю, у них сильнейший состав на турнире – для идеала не хватает только Ренату Саншеша. Это очень динамичная команда, которая играет по схеме 4-3-3. Нам нужно не давать им разбегаться в быстрые прорывы. Мы уважаем соперника, но и у нас есть хороший шанс выиграть, если мы выполним план на игру. Нас будет тяжело победить. Роналду? Это великолепный игрок. Но мы не планируем подстраиваться под него. Мы играем против Португалии, а не против отдельного игрока.

Как-то так.

«РУССКАЯ КУЛЬТУРА - ОЧЕНЬ БОГАТАЯ»

Но эта история не без добрых людей. Тех, кто находился снаружи колпака. Российский журналист спросив, как мексиканцам в Казани, стал моим кумиром.

- Мы были сосредоточены на тренировках, поэтому город почти не видели. Мы много между собой говорили о Португалии, обменивались мнениями, – сказал Осорио, возможно, по неосторожности повлияв на рождение нового вопроса о фаворитах. – Но мы понимаем, что русская культура - очень богатая. В том числе, и татарская. Насколько я знаю, здесь есть культурные достопримечательности, которые считаются мировым наследием.

Один, по-видимому, португалец, разобравшись-таки с главным вопросом дня, поинтересовался о дружеских или приятельских отношения Осорио с главным тренером сборной Португалии Сантушем.

- Он тренер мировым именем. Нам будет приятно играть против его команды, которая чаще использует схему 4-3-3, - будто напоминал себе Осорио. – Особенно, меня поразило в Сантуше то, что после победы на Евро он поделился некоторыми деталями подготовки к турниру. Это было очень щедро с его стороны.

Из информативного - на этом все. Кто самый фаворит из всех фаворитов, кстати, мы так и не выяснили. Пусть будут новозеландцы – им терять нечего. 

Матч

Португалия - Мексика

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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