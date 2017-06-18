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«Спартак», «Спортинг» и другие базовые клубы сборных Кубка конфедераций

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак», «Спортинг» и другие базовые клубы сборных Кубка конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

С тотальной глобализацией футбола, базовые клубы сборных, становятся анахронизмом. Времена сборных, которые практически полностью, состояли из игроков «Динамо» Киев или «Барселоны», безвозвратно ушли.

В первом матче Кубка конфедераций, в основном составе сборной России вышло по три «спартаковца», «армейца» и ростовчанина, по одному игроку «Зенита» и «Краснодара». Мы решили узнать, в каких сборных Кубка конфедераций, есть базовые клубы. А также, какие футбольные клубы наиболее представлены на турнире.

Наибольшее представительство игроков одного клуба в заявке сборной:

Сборная России

«Спартак» – 5 игроков (Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Глушаков)

«Ростов» - 4 игрока (Кудряшов, Ерохин, Полоз, Бухаров)

ЦСКА - 3 игрока (Акинфеев, Васин, Головин)

«Краснодар» - 3 игрока (Шишкин, Газинский, Смолов)

«Локомотив»- 3 игрока (Гильерме, Тарасов, Миранчук)

«Зенит» - 2 игрока (Смольников, Жирков)

«Рубин» - 2 игрока (Камболов, Каннуников)

Все клубы российские.

Сборная Новой Зеландии

«Веллингтон Феникс» (Новая Зеландия) - 5 игроков (Дойл ,Дюранте, Макглинчи, Барбарусес, Руфер)

«Ипсвич Таун» (Англия) - 2 игрока (Смит, Паттерсон)

Сборная Португалии

«Спортинг» (Португалия) – 5 игроков (Патрисиу, Бету, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Мартинш)

«Бенфика» (Португалия)- 3 игрока (Семеду, Элизеу, Пицци)

«Порту» (Португалия) – 2 игрока (Са, Данилу Перейра)

Сборная Мексики

«Гвадалахара» (Мексика) - 2 игрока (Кота, Аланис)

«Порту» (Португалия) – 2 игрока (Лайюн, Эррера)

«Атлас» (Мексика)- 2 игрока (Маркес, Рейес)

Сборная Чили

«Универсидад де Чили» (Чили) - 3 игрока (Эррера, Хара, Босежур)

«Крус Асуль» (Мексика) – 3 игрока (Роко, Франсиско Силва, Мартин Родригес)

«Универсидад Католика» -2 игрока (Тосельи, Фуэнсалида)

Сборная Германии

«Байер» - 3 игрока (Лено, Хенрикс, Брандт)

«Бавария» - 3 игрока (Зюле, Руди, Киммих)

«Хоффенхайм» - 2 игрока ( Сандро Вагнер, Демирбай)

«РБ Лейпциг» - 2 игрока (Демме, Вернер)

Все клубы из Германии.

Никлас Зюле и Себастьян Руди на данный момент являются игроками «Хоффенхайма», но я с 1 июля станут игроками «Баварии».

Сборная Австралия

Все игроки представлены разными футбольными клубами

Сборная Камеруна

Все игроки представлены разными футбольными клубами

Футбольные клубы, наиболее представленные игроками на турнире:

«Спартак» (Россия) – 5 игроков сборной России (Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Глушаков).

«Спортинг» (Португалия) – 5 игроков сборной Португалии (Патрисиу, Бету, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Мартинш)

«Байер» (Германия) - 3 игрока сборной Германии (Лено, Хенрикс, Брандт), 1 игрок сборной Мексики (Хавьер Эрнандес), 1 игрок сборной Чили (Арангис)

Данные по состоянию на 17 июня 2017 года, с учетом подтвержденных с 1 июля переходов.

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