«Спартак», «Спортинг» и другие базовые клубы сборных Кубка конфедераций
С тотальной глобализацией футбола, базовые клубы сборных, становятся анахронизмом. Времена сборных, которые практически полностью, состояли из игроков «Динамо» Киев или «Барселоны», безвозвратно ушли.
В первом матче Кубка конфедераций, в основном составе сборной России вышло по три «спартаковца», «армейца» и ростовчанина, по одному игроку «Зенита» и «Краснодара». Мы решили узнать, в каких сборных Кубка конфедераций, есть базовые клубы. А также, какие футбольные клубы наиболее представлены на турнире.
Наибольшее представительство игроков одного клуба в заявке сборной:
Сборная России
«Спартак» – 5 игроков (Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Глушаков)
«Ростов» - 4 игрока (Кудряшов, Ерохин, Полоз, Бухаров)
ЦСКА - 3 игрока (Акинфеев, Васин, Головин)
«Краснодар» - 3 игрока (Шишкин, Газинский, Смолов)
«Локомотив»- 3 игрока (Гильерме, Тарасов, Миранчук)
«Зенит» - 2 игрока (Смольников, Жирков)
«Рубин» - 2 игрока (Камболов, Каннуников)
Все клубы российские.
Сборная Новой Зеландии
«Веллингтон Феникс» (Новая Зеландия) - 5 игроков (Дойл ,Дюранте, Макглинчи, Барбарусес, Руфер)
«Ипсвич Таун» (Англия) - 2 игрока (Смит, Паттерсон)
Сборная Португалии
«Спортинг» (Португалия) – 5 игроков (Патрисиу, Бету, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Мартинш)
«Бенфика» (Португалия)- 3 игрока (Семеду, Элизеу, Пицци)
«Порту» (Португалия) – 2 игрока (Са, Данилу Перейра)
Сборная Мексики
«Гвадалахара» (Мексика) - 2 игрока (Кота, Аланис)
«Порту» (Португалия) – 2 игрока (Лайюн, Эррера)
«Атлас» (Мексика)- 2 игрока (Маркес, Рейес)
Сборная Чили
«Универсидад де Чили» (Чили) - 3 игрока (Эррера, Хара, Босежур)
«Крус Асуль» (Мексика) – 3 игрока (Роко, Франсиско Силва, Мартин Родригес)
«Универсидад Католика» -2 игрока (Тосельи, Фуэнсалида)
Сборная Германии
«Байер» - 3 игрока (Лено, Хенрикс, Брандт)
«Бавария» - 3 игрока (Зюле, Руди, Киммих)
«Хоффенхайм» - 2 игрока ( Сандро Вагнер, Демирбай)
«РБ Лейпциг» - 2 игрока (Демме, Вернер)
Все клубы из Германии.
Никлас Зюле и Себастьян Руди на данный момент являются игроками «Хоффенхайма», но я с 1 июля станут игроками «Баварии».
Сборная Австралия
Все игроки представлены разными футбольными клубами
Сборная Камеруна
Все игроки представлены разными футбольными клубами
Футбольные клубы, наиболее представленные игроками на турнире:
«Спартак» (Россия) – 5 игроков сборной России (Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Глушаков).
«Спортинг» (Португалия) – 5 игроков сборной Португалии (Патрисиу, Бету, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Мартинш)
«Байер» (Германия) - 3 игрока сборной Германии (Лено, Хенрикс, Брандт), 1 игрок сборной Мексики (Хавьер Эрнандес), 1 игрок сборной Чили (Арангис)
Данные по состоянию на 17 июня 2017 года, с учетом подтвержденных с 1 июля переходов.