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Понять и забыть. Михаил Борзыкин – о сборной России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Понять и забыть. Михаил Борзыкин – о сборной России
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» разбирает первый матч сборной России на Кубке конфедераций.

Матч сборной пришлось скачать и пересмотреть – одного раза оказалось недостаточно, чтобы хоть что-то понять. А желание было. Хотя и со второй попытки уловить суть полностью, наверное, не удалось. Знать бы, с кем играли. Новую Зеландию даже командой физкультурников назвать нельзя. И это точно не та команда, что когда-то шумела на чемпионате мира. Прямолинейная, бесхитростная, дезорганизованная. Дворовая, в общем.

Но даже во дворе теперь играют с тремя центральными защитниками. Наши к этому были готовы. И сразу выложили на стол план наступления. Он заключался в быстром выходе из обороны с переводом мяча на фланг. Планировалось не навязывать борьбу двум опорным соперника, а обходить их. Поначалу работал только правый фланг Самедова. Затем подключился Жирков. В общей сложности – 20 навесов, 6 из которых оказались точными.

Все навесы сборной России (красные кружки – в первом тайме):

А работало это так. Один из центральных защитников делал длинный пас в зону инсайда, где разворачивалась борьба за так называемые ключевые единоборства. После этого мяч оказывался на одной из бровок, а дальше – в штрафной площади. К удивлению, в этот день сборная России выиграла почти весь воздух, а в штрафной площади новозеландцев чувствовала себя так же вольготно, как чилийцы – в нашей в недавнем спарринге.

Но в матче с Чили сборная атаковала через центр – против раскрывшегося соперника комбинировать проще. Новая Зеландия играла осторожно, чаще посматривая назад, а не вперед. Необходимо было расширить фронт и атаковать размашисто, лишь бы не увязнуть в центре. В 90% матчей лидерами по касаниям мяча становятся опорные хавбеки, через которых идет игра, или центральные защитники. В этом матче им стал Самедов – 55.

Прямолинейно? Скучно? Пресно? Не совсем. Во-первых, план Черчесова работал – мы узнали и выучили фамилию новозеландского вратаря. Отпахал! Атака имела зачатие, развитие и завершение. За кружевным футболом – точно не к сборной России. Хотя и к ней тоже – при условии, что соперник играет первым номером, как это было с теми же чилийцами. Плести кружева в условиях плотной опеки мы не умеем – не хватает класса.

Во-вторых, разнообразие в атаке все же было. Играли и низом, и через центр, и в одно касание. И все было бы прекрасно, забудь лайнсмен в раздевалке свой флажок. Только Смолов попал в офсайд 4 раза. Это следствие недостаточного взаимопонимания. Игроки чувствуют друг друга не настолько хорошо, чтобы виртуозно маневрировать на линии офсайда. Все решают доли секунды. Дернешься чуть раньше – угодишь в ловушку.

Стартовый состав сборной России:

Плюсы очевидны. Во-первых, четкое выполнение плана на игру. Хорошо разбегались, за мячи цеплялись, в зоне инсайдов выиграли практически все. Отлично отработали Самедов и Головин. Во-вторых, игра в воздухе. Две тысячи лет считалось, что это не наш футбол. Что ж, времена меняются. В-третьих, обещанная «физика». В порядке, это правда. Даже было ощущение, что в любой момент можем взвинтить темп и как следует поддавить.

Каких-то жирных минусов я не назову. Сыграли на своем уровне. А он низок. К большому сожалению, соперник оказался настолько слаб, что не удалось прощупать линию обороны. Васин выиграл 13 верховых единоборств из 13. Неслыханно! Хотя что-то Новая Зеландия, конечно, создала. Но не напугала. У нас же появилась новая защита, собранная из представителей разных клубов: Джикия – правее, Кудряшов – левее, Васин – в центре.

Единственный недостаток – хотя, может, это не просто недостаток, а квинтэссенция – матч ничем не отличался от многих спаррингов, которые мы наблюдали последний год. Победили – хорошо. Но вспоминать игру не будем. Не задела нерв, не запала в душу, не влюбила в себя. Не пробудила болельщицкие эмоции. Может, поэтому и приходится пересматривать – с первого раза совсем не цепляет. Да и со второго, в общем-то, тоже.

Статистика: Wyscout

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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