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Ильяс Куркаев: Завелся, начал отвечать американцам, а надо было играть

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ильяс Куркаев: Завелся, начал отвечать американцам, а надо было играть

Корреспондент «Советского спорта» передает свежие эмоции сборной России по волейболу после победы над командой США.

ИЛЬЯС КУРКАЕВ, центральный блокирующий

- Что перед решающей партией вам говорил тренер?
- Он сказал, чтобы, в первую очередь, мы вышли сконцентрированными. Потому что в четвертом сете немного упустили соперника на выбитых мячах, хотя могли навязать борьбу на блоке. Там была ситуация, когда у нас получилась хорошая подача, но блок не сработал и страховка тоже. На пятую партию выходили с настроем сыграть дисциплинированно и выполнить каждый элемент от и до.

- Из-за травм играете усеченным составом, а тут такой длительный матч. Усталость сильно чувствовалась?
- Тут не только затяжной матч. Весь график Мировой лиги получается очень плотным – почти всегда играем либо с дороги, либо на следующий день. Сил не так много и они действительно заканчиваются очень быстро, но здесь спасибо нашему медицинскому штабу, который нас восстанавливает. На этом и держимся.

- На пятый сет связующим вышел Сергей Антипкин. Как-то подбадривали командой его?
- Главная поддержка – это реализация атак с его передач. Я думаю, что все у нас получилось и ему было легче играть в таких условиях.

- Вы что-то показывали американцам после спорного момента, после чего вас одернули партнеры и сделали внушение тренеры. Что там произошло?
- Да просто американцы апеллировали к судьям, что якобы у нас было касание сетки или что-то еще. Такие вещи заводят, я начал что-то отвечать им, махать руками. Это лишняя трата эмоций, поэтому ребята мне сказали, что не стоит отвлекаться на это, надо продолжать дальше играть.

СЕРГЕЙ ШЛЯПНИКОВ, главный тренер

- Очень важная победа со всех точек зрения. Как для команды, так и для каждого из ребят. Такие игры придают уверенности. Это поколение игроков у нас очень хорошее, они будут продолжать расти. Парни молодцы, я очень рад за них! Самое главное - они показывают, что у нас есть команда.

Дима Ковалев сегодня отыграл, сколько смог, терпел до последнего. Общее состояние Волкова тоже не позволяет ему играть полностью такие матчи, поэтому их пришлось убирать с площадки. Ситуация с составом тяжелая, думаю, что перед Ираном не будем лишний раз нагружать ребят.

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