Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Сербия- : -Бразилия
Волейбол  Россия- : -Иран
Волейбол  Польша- : -США
Волейбол  Аргентина- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФСБ проверяет 72 часа. Почему Шпрыгин и многие другие не попали на матч-открытие

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Александр Шпрыгин
Александр ШпрыгинФото: «Советский спорт»

«Советский спорт» подробно рассказывает о паспорте болельщика и объясняет, почему не все смогли вживую посмотреть на победу сборной России.

Зачем нужен паспорт болельщика?

«В первую очередь этот паспорт – залог безопасности. С его помощью мы будем знать, кто проходит на стадионы, и сможем не допустить на них хулиганов». Это слова Виталия Мутко с официальной презентации паспорта болельщика. Пора разобраться, действительно ли хулиганов на стадионе стало меньше.

Александр Шпрыгин: Думаю, к 2018 году у нас даже муха не пролетит

Но начнем по порядку. Как получить паспорт болельщика? Для начала любитель футбола должен купить билет хотя бы на один матч Кубка Конфедераций. После этого у него есть два варианта получения паспорта: заполнить заявку на сайте или прийти в офис и оформить паспорт на месте.

Если вы выбираете первый вариант, вам всего лишь нужно явиться с обычным паспортом в один из офисов и забрать свой паспорт болельщика. Без наличия очереди операция займет около минуты.

Второй случай чуть дольше, но, опять же без очереди, он займет около пяти минут.

«Был готов отстоять очереди, но не понадобилось» 

17 июня, в день матча сборной России против Новой Зеландии, у стадиона «Санкт-Петербург» работало сразу несколько пунктов выдачи паспортов. На примере одного из них расскажем о его работе.

Сначала болельщик заходит в шатер, затем получает талончик в электронной очереди. После этого подходит к окошку выдачи, отдает паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и получает паспорт болельщика.

Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормально

– Все отправил через интернет, мне в этом помог внук. Сам он футбол не любит, но в компьютерах все понимает, – рассказывает 60-летний болельщик Игорь Анохин. – Не знаю, смог бы я справиться сам, но в самом пункте выдачи я провел не больше минуты: это было очень быстро. А ведь я человек советский и был готов отстоять в очереди (смеется).

Все в порядке с получением паспорта и у иностранцев, для которых он тоже обязателен: португальцы Зе Андрау и Жоао Симон в офисе сразу же попали под опеку волонтеров со знанием португальского языка, поэтому никаких проблем не возникло.

Неужели все так идеально?

К сожалению, нет. В день первой игры открылась интересная особенность паспортов. Данные каждого болельщика отправляют в ФСБ, где их проверяют в течение 72 часов после регистрации. Таким образом, если болельщик есть в черном списке ФСБ, на стадион он попасть не сможет, а узнает об этом только у турникета, прикладывая свой билет к считывателю.

Например, от этой системы пострадал бывший председатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, который собирался попасть на матч-открытие, но за несколько часов до игры его уведомили, что он в черном списке.

Значит, хулиганам вход запрещен? Не совсем. Если болельщик, который находится в запретном списке, оформил паспорт в день игры, он на нее попадет, потому что система отслеживает нарушителя только через 72 часа после регистрации. 

Наверняка организаторы тоже уже знают об этой особенности и к чемпионату мира ее устранят. А в целом, паспорт болельщика – отличный повод улучшить дисциплину на арене и даже добавить позитива: на входе волонтеры читают, как зовут болельщика и здороваются с ним по имени. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ангелос Постекоглу: Сборная России сыграла сильноГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу оценил игру сборной России с Новой Зеландией.Тим Кэхилл: Если сможем играть так, как мы хотим, то одолеем сборную ГерманииПолузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций против команды Германии.Португалия – Мексика. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче первого тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.Ангелос Постекоглу: Завтра Австралия сыграет с одной из лучших команд в миреГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями от организации Кубка конфедераций.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Новая ЗеландияДевушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Новая Зеландия«Советский спорт» собрал фотографии самых привлекательных болельщиц первого матча Кубка конфедераций.Вратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович: Допустили непростительные ошибки, а сборная России тут же наказалаВратарь сборной Новой Зеландии Стефан Маринович поделился мнением о поражении от сборной России в матче-открытии Кубка конфедераций (0:2).Матч Кубка конфедераций Португалия – Мексика начнется с минуты молчанияМатч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии, сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.Карлос Вальдеррама: Сегодня жду футбольный спектакль и хочу, чтобы победили мексиканцыБывший полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама, дважды признававшийся лучшим игроком Южной Америки, поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.Нобель Арустамян: Четыре тысячи мексиканцев делают праздник в КазаниИзвестный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал об атмосфере, которая царит в Казани в день проведения матча между сборными Португалии и Мексики в рамках Кубка конфедераций.Рашид Рахимов: Сборная России показала хорошее движениеБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.Дмитрий Булыкин: Матч с Португалией покажет, что чего жать от нашей сборной на Кубке конфедерацийБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Португалии.Россия становится похожей на Исландию. В чем особенность команды ЧерчесоваРоссия становится похожей на Исландию. В чем особенность команды Черчесова«Советский спорт» объясняет, чем наша сборная похожа на Исландию.Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцевКомиссар РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин поделился впечатлениями от победы сборной России над Новой Зеландией в первом туре группового этапа Кубка конфедераций (2:0).Букмекеры считают сборную Чили явным фаворитом матча с КамеруномБукмекерские конторы выставили котировки на встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили.Гаджи Гаджиев: В игре сборной России виден прогрессГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.Алексей Герасименко: Сборная России показала хорошее движениеБывший нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.Часть центральной трибуны стадиона в Петербурге закрыта, так как обзор с нее ограничивает видеокамера (фото)Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, почему на матче Россия - Новая Зеландия центральные сектора стадиона «Санкт-Петербург» не были заполнены.Роман Широков: Стадион в Петербурге отличный. И поле на нем тожеЭкс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о матче против Новой Зеландии и оценил важность Кубка Конфедераций.Андрей Канчельскис: От Новой Зеландии ждал большего. Забьют ли они хотя бы один мяч на турнире?Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче Кубка конфедераций.Федор Щербаченко: Сборная России не умеет вести игруИзвестный футбольный тренер Федор Щербаченко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.
Бокс
Александр Бахтин: Очевидно, что арбитр был на стороне Уорда
Футбол
Владислав Ващук: Червиченко додумался обвинить меня в сдаче игры «Уралану»
Футбол
Божович возглавил тульский «Арсенал»
Футбол
Защитник «Гетеборга» Саломонссон может перейти в «Спартак»
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости