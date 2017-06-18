ФСБ проверяет 72 часа. Почему Шпрыгин и многие другие не попали на матч-открытие

«Советский спорт» подробно рассказывает о паспорте болельщика и объясняет, почему не все смогли вживую посмотреть на победу сборной России.

Зачем нужен паспорт болельщика?

«В первую очередь этот паспорт – залог безопасности. С его помощью мы будем знать, кто проходит на стадионы, и сможем не допустить на них хулиганов». Это слова Виталия Мутко с официальной презентации паспорта болельщика. Пора разобраться, действительно ли хулиганов на стадионе стало меньше.

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Но начнем по порядку. Как получить паспорт болельщика? Для начала любитель футбола должен купить билет хотя бы на один матч Кубка Конфедераций. После этого у него есть два варианта получения паспорта: заполнить заявку на сайте или прийти в офис и оформить паспорт на месте.

Если вы выбираете первый вариант, вам всего лишь нужно явиться с обычным паспортом в один из офисов и забрать свой паспорт болельщика. Без наличия очереди операция займет около минуты.

Второй случай чуть дольше, но, опять же без очереди, он займет около пяти минут.

«Был готов отстоять очереди, но не понадобилось»

17 июня, в день матча сборной России против Новой Зеландии, у стадиона «Санкт-Петербург» работало сразу несколько пунктов выдачи паспортов. На примере одного из них расскажем о его работе.

Сначала болельщик заходит в шатер, затем получает талончик в электронной очереди. После этого подходит к окошку выдачи, отдает паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и получает паспорт болельщика.

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– Все отправил через интернет, мне в этом помог внук. Сам он футбол не любит, но в компьютерах все понимает, – рассказывает 60-летний болельщик Игорь Анохин. – Не знаю, смог бы я справиться сам, но в самом пункте выдачи я провел не больше минуты: это было очень быстро. А ведь я человек советский и был готов отстоять в очереди (смеется).

Все в порядке с получением паспорта и у иностранцев, для которых он тоже обязателен: португальцы Зе Андрау и Жоао Симон в офисе сразу же попали под опеку волонтеров со знанием португальского языка, поэтому никаких проблем не возникло.

Неужели все так идеально?

К сожалению, нет. В день первой игры открылась интересная особенность паспортов. Данные каждого болельщика отправляют в ФСБ, где их проверяют в течение 72 часов после регистрации. Таким образом, если болельщик есть в черном списке ФСБ, на стадион он попасть не сможет, а узнает об этом только у турникета, прикладывая свой билет к считывателю.

Например, от этой системы пострадал бывший председатель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, который собирался попасть на матч-открытие, но за несколько часов до игры его уведомили, что он в черном списке.

#КК2017 ждал как праздник и очень спешил сегодня в Питер. Случайно глянул почту. За 100 км разворачиваюсь и еду назад. Странные методы... pic.twitter.com/tY47Wm327R — Александр Шпрыгин (@Shprygin) 17 июня 2017 г.

Значит, хулиганам вход запрещен? Не совсем. Если болельщик, который находится в запретном списке, оформил паспорт в день игры, он на нее попадет, потому что система отслеживает нарушителя только через 72 часа после регистрации.

Наверняка организаторы тоже уже знают об этой особенности и к чемпионату мира ее устранят. А в целом, паспорт болельщика – отличный повод улучшить дисциплину на арене и даже добавить позитива: на входе волонтеры читают, как зовут болельщика и здороваются с ним по имени.