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Сыну Бога закон не писан. Уорд победил Ковалева по ударам в пах

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Коронный удар Андре Уорда
Коронный удар Андре УордаФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» - о победе Андре Уорда над Сергеем Ковалевым в повторном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO.

Голосование: Как вы относитесь к результату второго боя между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом?

На официальную пресс-конференцию накануне боя Сергей Ковалев вышел в бейсболке с надписью War. Аналогичным способом поступил Марвин Хаглер перед боем с Томасом Хернсом в 1985 году. Настолько велика была вражда между боксерами, которая закончилась победой Хаглера.

Уорд и Ковалев также особого уважения друг к другу не испытывают. Сергей так вообще побил все рекорды по повторению фразы Kick His Ass, повторяя эту фразу в отношении соперника в каждом интервью.

С официальной пресс-конференции Ковалев ушел до ее формального окончания, чтобы не трепать себе нервы. Но вечером на взвешивании и по прибытию на бой Сергей уже был в хорошем настроении. На угрозу тренера Вирджила Хантера, что его подопечный Уорд нокаутирует россиянина, Ковалев и вовсе рассмеялся. Но как известно, смеется тот…  

На ринге было уже не до шуток. Ковалев хорошо начал бой. Первые три раунда остались за ним, но Уорд дальше подстроился. К середине поединка стало понятно, что бой равный, а у Сергея появились признаки усталости. Но пока Уорд не переигрывал россиянина в одну сторону.

Ключевым стал восьмой раунд. Ковалев третий раз за бой показал рефери, что соперник бьет ниже пояса, но Сонни Уикс оставил это без внимания. Даже не дал Сергею передохнуть. Уорд моментально воспользовался ситуация вложил мощный удар справа в подбородок Ковалева. Сергея повело, но он удержался на ногах. Тогда Андре оттеснил его к канатам и нанес три удара ниже пояса.

Бей в пах! Как судьи портят бои и боксерские карьеры

Похожие случаи история бокса помнит. Именно тремя ударами ниже пояса завершилось противостояния Анджея Голоты и Риддика Боу. Та история закончился дисквалификацией поляка.

Нынешняя история – победой Уорда. Да, Уорд опять перехватил инициативу, опять выглядел лучше в середине боя. Но это не значит, что можно так вопиюще пренебрегать правилами. Уорд доказал, что он «сын судей», помощь судей ему не понадобился. Он по праву себя называет «Божьем сыном». Ему закон не писан.

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