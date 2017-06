«Это реальное позорище!» Даже американцы в шоке, как засудили Ковалева (видео)

Весь мир бокса потрясен! Даже американские фанаты, кто болели против Сергея Ковалева, сейчас признают – российского боксера засудили.

Правильно пишут знающие люди: «С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к победе».

Остановить бой после нескольких ударов ниже пояса, дать Уорду победу техническим нокаутом в восьмом раунде, даже не открыв счет – это безобразие. Изучим, как твиттер отреагировал на этот оглушительный скандал.

Георгий Черданцев показывает нам судью-негодяя.

#WardKovalev2 - Ward finishes the fight. What are your thoughts on the stoppage here? pic.twitter.com/xENuVEolpY — Jim Edwards (@MMA_Jim) 18 июня 2017 г.

А вот журналист Джим Эдвардс демонстрирует нам ключевой эпизод, как Уорд заканчивает бой-реванш. «Что вы думаете, правильно ли там остановили поединок?» - спрашивает Эдвардс?

Конечно, неправильно! О чем речь?

I am sorry. I wish America was not so insecure feeling the need to cheat everyone. It's really shameful. — Maxwell Baer (@MaxwellBear1) 18 июня 2017 г.

Вот мнение простого болельщика из США. «Я очень извиняюсь. Хотелось бы избежать в Америке неуверенного чувства, что нам нужно кого-то обманывать. Это реальное позорище».

Статистика ударов боя Ковалев-Уорд, который закончился после трех ударов ниже пояса в пользу боксера, который их и нанес: pic.twitter.com/vwRMXRK2Ur — Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 18 июня 2017 г.

Давайте изучим статистику ударов в бою Ковалев – Уорд. И понятно, что в этом бою Уорда нужно было нокаутировать. Другого шанса победить, чтобы это признали судьи, не было.

Благодаря судейству, бокс перестаёт быть мужским видом спорта. Для победы не надо быть лучше и сильнее. Это грязно и подло #WardKovalev2 — Хароший Чилавек (@vova_murik) 18 июня 2017 г.

Можно ли назвать теперь бокс мужским видом спорта? Это грязно и подло.

А почему раньше не использовали этот прием? Бей в пах, побеждай – и ты герой.

«Теперь Уорда надо называть белочкой! Он тоже ищет орешки!»

Referee of #WardKovalev2 must go to jail. That was corruption crime! Nonsense. Shame on US boxing! — Приднестровец (@dnestrland) 18 июня 2017 г.

«Судья боя Уорд – Ковалев должен сесть в тюрьму. Это коррупция и преступление. Нонсенс! Позор бокса!»

clearly hit the B letter on his shorts you lot are blind or what? pic.twitter.com/W6IKs5zNa2 #WardKovalev2 — Yerdan -A- (@iYerdan) 18 июня 2017 г.

Вот еще один замечательный повтор. «Чистый удар в букву В на трусах. Не видеть этого может только слепец!»

Да, бокс в этом бою достиг своего дна. Правы болельщики – это реальное позорище.