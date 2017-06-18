«Это реальное позорище!» Даже американцы в шоке, как засудили Ковалева (видео)
Весь мир бокса потрясен! Даже американские фанаты, кто болели против Сергея Ковалева, сейчас признают – российского боксера засудили.
Правильно пишут знающие люди: «С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к победе».
Остановить бой после нескольких ударов ниже пояса, дать Уорду победу техническим нокаутом в восьмом раунде, даже не открыв счет – это безобразие. Изучим, как твиттер отреагировал на этот оглушительный скандал.
Это вот он принял решение о техническом нокауте. #КОВАЛЕВУОРД2 pic.twitter.com/m2YFNcDgdR— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 18 июня 2017 г.
Георгий Черданцев показывает нам судью-негодяя.
#WardKovalev2 - Ward finishes the fight. What are your thoughts on the stoppage here? pic.twitter.com/xENuVEolpY— Jim Edwards (@MMA_Jim) 18 июня 2017 г.
А вот журналист Джим Эдвардс демонстрирует нам ключевой эпизод, как Уорд заканчивает бой-реванш. «Что вы думаете, правильно ли там остановили поединок?» - спрашивает Эдвардс?
Конечно, неправильно! О чем речь?
I am sorry. I wish America was not so insecure feeling the need to cheat everyone. It's really shameful.— Maxwell Baer (@MaxwellBear1) 18 июня 2017 г.
Вот мнение простого болельщика из США. «Я очень извиняюсь. Хотелось бы избежать в Америке неуверенного чувства, что нам нужно кого-то обманывать. Это реальное позорище».
Статистика ударов боя Ковалев-Уорд, который закончился после трех ударов ниже пояса в пользу боксера, который их и нанес: pic.twitter.com/vwRMXRK2Ur— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 18 июня 2017 г.
Давайте изучим статистику ударов в бою Ковалев – Уорд. И понятно, что в этом бою Уорда нужно было нокаутировать. Другого шанса победить, чтобы это признали судьи, не было.
Благодаря судейству, бокс перестаёт быть мужским видом спорта. Для победы не надо быть лучше и сильнее. Это грязно и подло #WardKovalev2— Хароший Чилавек (@vova_murik) 18 июня 2017 г.
Можно ли назвать теперь бокс мужским видом спорта? Это грязно и подло.
Нокаут в пах - официально приносит победу @andreward #wardKovalev2 pic.twitter.com/DTx3AtrYba— Nurs (@san_ast) 18 июня 2017 г.
А почему раньше не использовали этот прием? Бей в пах, побеждай – и ты герой.
@andreward 'the squirrel' is your nickname!! #WardKovalev2 pic.twitter.com/R6Jyd35Wwx— 🇬🇧 MARTIN JAY 🇬🇧 (@MartinPryal) 18 июня 2017 г.
«Теперь Уорда надо называть белочкой! Он тоже ищет орешки!»
Referee of #WardKovalev2 must go to jail. That was corruption crime! Nonsense. Shame on US boxing!— Приднестровец (@dnestrland) 18 июня 2017 г.
«Судья боя Уорд – Ковалев должен сесть в тюрьму. Это коррупция и преступление. Нонсенс! Позор бокса!»
clearly hit the B letter on his shorts you lot are blind or what? pic.twitter.com/W6IKs5zNa2 #WardKovalev2— Yerdan -A- (@iYerdan) 18 июня 2017 г.
Вот еще один замечательный повтор. «Чистый удар в букву В на трусах. Не видеть этого может только слепец!»
Да, бокс в этом бою достиг своего дна. Правы болельщики – это реальное позорище.