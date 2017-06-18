«Ковалев побьет любого в этом весе. Кроме Уорда». Программа «Держи удар»
Фото: Gettyimages.ru
Выпуск программы «Держи удар» посвящен поединку, в котором Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду.
Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.
Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).00:07:00 — Это не скандал. Победил Уорд
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