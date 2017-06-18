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«Ковалев побьет любого в этом весе. Кроме Уорда». Программа «Держи удар»

Дмитрий Спирин, Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ковалев побьет любого в этом весе. Кроме Уорда». Программа «Держи удар»
Фото: Gettyimages.ru

Выпуск программы «Держи удар» посвящен поединку, в котором Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

00:07:00 — Это не скандал. Победил Уорд
04:04:00 — Грязный ли боксер Уорд?
08:25:00 — Почему Уорд заработал 6,5 млн, а Ковалев — ничего
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