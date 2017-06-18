Григорий Иванов: Тяжело будет играть 10 декабря в Екатеринбурге. Но мы готовы!

Президент «Урала» Григорий Иванов – о сборной, календаре РФПЛ, Олеге Шатове и трансферах своей команды.

«Если от «Зенита» поступит предложение, будем отталкиваться от интересов Ильина»

– «Зенит» начинает возвращать своих воспитанников. Предложение по Ильину есть?

– «Зенит» не выходил на нас с предложением по Ильину. У «Зенита» достаточно нападающих, поэтому Володе лучше играть в «Урале», чем сидеть на лавке в «Зените». Если поступит предложение, будем отталкиваться от интересов игрока. Но мне кажется, что Ильин нужнее «Уралу», чем «Зениту».

– В начале июня были слухи о том, что вы можете арендовать Александра Коломейцева.

– Не понимаю, откуда берутся эти слухи. Мы с ним даже не разговаривали.

– Вы поменяли в межсезонье вратаря: вместо Николая Заболотного в команду пришел Ярослав Годзюр. Почему?

– Нас не совсем устраивала игра Заболотного, у Николая была проблема с игрой на выходах. Мы посчитали, что Годзюр сейчас сильнее. Николаю желаем поскорее найти новый клуб и дальше прогрессировать, он – молодой вратарь, у него еще все впереди. Здоровья ему и успехов всяческих.

– Сложно было найти ему замену в условиях ограниченности ресурсов?

– Конечно, вратарь – профессия штучная. Вообще, всегда сложно найти хорошего футболиста, их на рынке не так и много. Так получилось, что у Годзюра закончился контракт, бывший клуб его не продлил – мы обратились к Ярославу и провели переговоры.

– Будут ли еще какие-то свободные агенты, которые придут в «Урал»?

– Все периферийные клубы живут только за счет свободных агентов. Но сейчас у нас есть стратегия, по которой мы даем шанс молодым ребятам. Фамилии называть не буду, но интересные футболисты есть.

– Из ПФЛ и ФНЛ?

– Да отовсюду! Вы посмотрите на вратарей топ-клубов: Саша Селихов и Андрей Лунев совсем недавно играли в низших лигах, а теперь в «Спартаке» и «Зените». Надо чаще обращать внимание на наших талантливых ребят, выезжать в регионы. В глубинке очень много хороших игроков, надо развивать футбол не только в столице.

«В игре сборной видна рука Черчесова»

– Вы довольны календарем сезона?

– Довольны-недовольны, но календарь принят. Мы все за него единогласно проголосовали. Конечно, тяжело играть 26 ноября и 10 декабря в Екатеринбурге. Хотя мы можем хорошо подготовить поле. Самое главное, чтобы погода была не минус 15-20, а хотя бы минус 5. В прошлом году мы играли с «Ростовом» в конце ноября. В принципе, после лета поле сохранить не так трудно, а вот весной у нас есть проблемы. В декабре поле будет нормальное, все домашние игры сыграем на своем стадионе.

– Каждый год вы говорите про зимние матчи в Урале, но вам все равно их ставят. К вам не прислушиваются?

– Не в этом дело. В этом году было очень сложно составлять календарь из-за чемпионата мира. Мы же должны завершить сезон за месяц до Мундиаля. Тем более, были пожелания от президента РФС, чтобы игры были на выходных. Получается немного выходных. Конечно, можно было бы поменять несколько игр, но по правилам один коллектив не может несколько игр подряд играть дома или на выезде. Да, нам лучше было бы поменяться с «Краснодаром» или «Ростовом», чтобы второй круг играть в гостях. Мы бы поменялись, но пока предложения от «Краснодара» нет.

– Смотрели матч сборной России?

– Конечно. Мы для этого в Петербург и прилетели, чтобы посмотреть игру и провести конференцию. Сборная России в первой игре была командой, которая делает на поле то, что хочет и знает, как играть. Видна тренерская рука Черчесова, национальная команда оставила приятное впечатление. Шероховатости есть, но это нормально для периода становления.

– Разочарованы, что вашего воспитанника Олега Шатова не взяли в сборную?

– Конечно. Считаю, Олег Шатов должен был быть в этой сборной, но это лишь мое мнение. Я разочарован, ведь Шатов не слабее тех игроков, которые есть в сборной. Но я не раз говорил, что решение тренера – есть решение тренера.

– Олег расстроился?

– Конечно. Даже по интервью это заметно. Но я уверен, что за этот сезон он все докажет и попадет на чемпионат мира, где порадует нас хорошей игрой.



