«50 лет работает – ни хрена не сделано!» Кто источник проблем в нашем футболе?

Виталий Мутко Фото: РФС

Конференция РФС оказалась не только формальной, на ней Виталий Мутко выдал огня по не самым полезным персонам российского футбола.

В Петербурге сделали и обсудили немало хорошего: выслушали комплименты от главы ФИФА за матч открытия Кубка конфедераций, подвели положительные итоги теста системы Паспортов болельщика, включили Алексея Смертина с Алексеем Сорокиным в Исполком РФС и обрисовали оптимистичный план погашения кредитного долга.

Еще шутили про марихуанну, которой можно привлекать некоторые сборные чемпионата мира-2018.

В ответ на вопрос представителя Ульяновской области Виталий Мутко в шутку предложил креативный способ привлечения сборных.

– Я имел в виду, что нужно заниматься промоушеном, если у тебя в регионе база для подготовки команды, – затем Мутко развил и пояснил свою мысль. – Ведь есть конкуренция, все 64 базы в каталоге соответствуют требованиям: гостиница 4 звезды с фитнесом и восстановлением, поле в 10 минутах натуральное. Естественно, все до 1 декабря стараются выбрать московский регион – потому что удобно в любую точку лететь. К жеребьевке две базы забито, а после команды смотрят: ага, у нас две игры в Сочи, одна, например, в Волгограде – и они меняются. Все говорят, что коммуникации удобные, в Бразилии же по пять-шесть часов летали, кому это хочется.

А в промежутках мы выяснили несколько важных деталей о внутренних проблемах, которые тормозят российский футбол.

«Деятель Зорков»

– Есть такой деятель российского футбола – Александр Зорков. Он здесь, нет? – внезапно Виталий Мутко персонально упомянул бывшего заместителя гендиректора РФС, который при Сергее Фурсенко отвечал, например, за сертификацию стадионов. – Посмотрите на него: 50 лет работает, но ни хрена не сделано. Я читал, что Зорков понаписал в докладе Президенту о стратегии развития футбола, пришлось самому править все это.

Он хотел создать всероссийский центр развития футбола. Я пытался понять, что это такое? Какая-то методическая работа... Бредятина какая-то. Засрали мозги всей стране. Центр развития футбола страны – это региональная федерация. Она и должна заниматься развитием футбола, и популяризацией. Надо создать ей программу развития и финансового обеспечения.

Мэр Вологды

Обращение из Вологды тоже обернулось критикой конкретного чиновника.

– У вас не только проблемы с футболом, девочки-баскетболистки ко мне обратились. Там пришел у вас новый пэр-мэр, – так пренебрежительно Мутко скорее как вице-премьер отозвался про Андрея Травникова, который в должности мэра Вологды с осени 2016-го. – Предыдущий был нормальный, занимался развитием спорта, а этот пришел – и вообще не признает это все. Я планирую эту вотчину Деда мороза посетить в октябре. И мы все вопросы ваши порешаем. И в понедельник мне, пожалуйста, организуйте разговор с губернатором Вологодской области (Олегом Кувшинниковым – Прим.ред.) А то он много говорит, и все у вас… Такая шикарная команда была, а он бросил ее.

Валерий Газзаев

– Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам, – следующую атаку на давнего соперника Виталий Мутко начал издалека. – И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах. Людям, которые не несут никакой ответственности, конечно, все плохо.

«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках