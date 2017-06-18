«50 лет работает – ни хрена не сделано!» Кто источник проблем в нашем футболе?
Конференция
РФС оказалась не только формальной, на ней Виталий Мутко выдал огня по не самым
полезным персонам российского футбола.
В Петербурге сделали и обсудили немало хорошего: выслушали
комплименты от главы ФИФА за матч открытия Кубка конфедераций, подвели
положительные итоги теста системы Паспортов болельщика, включили Алексея
Смертина с Алексеем Сорокиным в Исполком РФС и обрисовали оптимистичный план
погашения кредитного долга.
Еще шутили про марихуанну, которой можно привлекать
некоторые сборные чемпионата мира-2018.
В ответ на вопрос представителя Ульяновской области
Виталий Мутко в шутку предложил креативный способ привлечения сборных.
– Я имел в виду, что нужно заниматься промоушеном,
если у тебя в регионе база для подготовки команды, – затем Мутко развил и
пояснил свою мысль. – Ведь есть конкуренция, все 64 базы в каталоге
соответствуют требованиям: гостиница 4 звезды с фитнесом и восстановлением,
поле в 10 минутах натуральное. Естественно, все до 1 декабря стараются выбрать
московский регион – потому что удобно в любую точку лететь. К жеребьевке две
базы забито, а после команды смотрят: ага, у нас две игры в Сочи, одна,
например, в Волгограде – и они меняются. Все говорят, что коммуникации удобные,
в Бразилии же по пять-шесть часов летали, кому это хочется.
А в промежутках мы выяснили несколько важных деталей о
внутренних проблемах, которые тормозят российский футбол.
«Деятель Зорков»
– Есть такой деятель российского футбола
– Александр Зорков. Он здесь, нет? – внезапно Виталий Мутко персонально
упомянул бывшего заместителя гендиректора РФС, который при Сергее Фурсенко
отвечал, например, за сертификацию стадионов. – Посмотрите на него: 50 лет
работает, но ни хрена не сделано. Я читал, что Зорков понаписал в докладе Президенту
о стратегии развития футбола, пришлось самому править все это.
Он
хотел создать всероссийский центр развития футбола. Я пытался понять, что это
такое? Какая-то методическая работа... Бредятина какая-то. Засрали мозги всей
стране. Центр развития футбола страны – это региональная федерация. Она и
должна заниматься развитием футбола, и популяризацией. Надо создать ей
программу развития и финансового обеспечения.
Мэр Вологды
Обращение из Вологды тоже обернулось критикой
конкретного чиновника.
– У вас не только проблемы с футболом,
девочки-баскетболистки ко мне обратились. Там пришел у вас новый пэр-мэр, – так
пренебрежительно Мутко скорее как вице-премьер отозвался про Андрея Травникова,
который в должности мэра Вологды с осени 2016-го. – Предыдущий был нормальный, занимался
развитием спорта, а этот пришел – и вообще не признает это все. Я планирую эту
вотчину Деда мороза посетить в октябре. И мы все вопросы ваши порешаем. И в
понедельник мне, пожалуйста, организуйте разговор с губернатором Вологодской
области (Олегом Кувшинниковым – Прим.ред.) А то он много говорит, и все у вас…
Такая шикарная команда была, а он бросил ее.
Валерий Газзаев
– Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам, – следующую атаку на давнего соперника Виталий Мутко начал издалека. – И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах. Людям, которые не несут никакой ответственности, конечно, все плохо.
«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках