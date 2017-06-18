Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Сербия- : -Бразилия
Волейбол  Россия- : -Иран
Волейбол  Польша- : -США
Волейбол  Аргентина- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«50 лет работает – ни хрена не сделано!» Кто источник проблем в нашем футболе?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Виталий Мутко
Виталий МуткоФото: РФС

Конференция РФС оказалась не только формальной, на ней Виталий Мутко выдал огня по не самым полезным персонам российского футбола.

В Петербурге сделали и обсудили немало хорошего: выслушали комплименты от главы ФИФА за матч открытия Кубка конфедераций, подвели положительные итоги теста системы Паспортов болельщика, включили Алексея Смертина с Алексеем Сорокиным в Исполком РФС и обрисовали оптимистичный план погашения кредитного долга.

Еще шутили про марихуанну, которой можно привлекать некоторые сборные чемпионата мира-2018.

В ответ на вопрос представителя Ульяновской области Виталий Мутко в шутку предложил креативный способ привлечения сборных.

– Я имел в виду, что нужно заниматься промоушеном, если у тебя в регионе база для подготовки команды, – затем Мутко развил и пояснил свою мысль. – Ведь есть конкуренция, все 64 базы в каталоге соответствуют требованиям: гостиница 4 звезды с фитнесом и восстановлением, поле в 10 минутах натуральное. Естественно, все до 1 декабря стараются выбрать московский регион – потому что удобно в любую точку лететь. К жеребьевке две базы забито, а после команды смотрят: ага, у нас две игры в Сочи, одна, например, в Волгограде – и они меняются. Все говорят, что коммуникации удобные, в Бразилии же по пять-шесть часов летали, кому это хочется.

А в промежутках мы выяснили несколько важных деталей о внутренних проблемах, которые тормозят российский футбол.

«Деятель Зорков»

– Есть такой деятель российского футбола – Александр Зорков. Он здесь, нет? – внезапно Виталий Мутко персонально упомянул бывшего заместителя гендиректора РФС, который при Сергее Фурсенко отвечал, например, за сертификацию стадионов. – Посмотрите на него: 50 лет работает, но ни хрена не сделано. Я читал, что Зорков понаписал в докладе Президенту о стратегии развития футбола, пришлось самому править все это.

Он хотел создать всероссийский центр развития футбола. Я пытался понять, что это такое? Какая-то методическая работа... Бредятина какая-то. Засрали мозги всей стране. Центр развития футбола страны – это региональная федерация. Она и должна заниматься развитием футбола, и популяризацией. Надо создать ей программу развития и финансового обеспечения.

Мэр Вологды

Обращение из Вологды тоже обернулось критикой конкретного чиновника.

– У вас не только проблемы с футболом, девочки-баскетболистки ко мне обратились. Там пришел у вас новый пэр-мэр, – так пренебрежительно Мутко скорее как вице-премьер отозвался про Андрея Травникова, который в должности мэра Вологды с осени 2016-го. – Предыдущий был нормальный, занимался развитием спорта, а этот пришел – и вообще не признает это все. Я планирую эту вотчину Деда мороза посетить в октябре. И мы все вопросы ваши порешаем. И в понедельник мне, пожалуйста, организуйте разговор с губернатором Вологодской области (Олегом Кувшинниковым – Прим.ред.) А то он много говорит, и все у вас… Такая шикарная команда была, а он бросил ее.

Валерий Газзаев

– Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам, – следующую атаку на давнего соперника Виталий Мутко начал издалека. – И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах. Людям, которые не несут никакой ответственности, конечно, все плохо.

«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Почему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицПочему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лицНа конференции РФС по поводу календаря РФПЛ велись заочные дискуссии: Виталий Мутко и Сергей Прядкин делились своим взглядом на проблему.Мутко – о диалоге Газзаева с Путиным: Сидят бесконечно недовольные, «бу-бу-бу», а сами палец о палец не ударилиВице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о вопросе Валерия Газааева во время прямого эфира с президентом.Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормальноПрезидент РФС Виталий Мутко высказался о посещаемости матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций.Стадионы ЧМ-2018 в Калининграде, Екатеринбурге и Ростове могут принять контрольный матч в октябре-ноябреПрезидент РФС Виталий Мутко оценил ход подготовки городов-организаторов чемпионата мира-2018.Виталий Мутко: Зачем ставить матчи РФПЛ во время программы «Вести» и «Время»?Виталий Мутко: Зачем ставить матчи РФПЛ во время программы «Вести» и «Время»?Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проекте календаря чемпионата России-2017/18.Виталий Мутко: Мы внимательно относимся к рекомендациям президента Путина по легионерамВице-премьер и президент РФС Виталий Мутко рассказал об отношении к позиции президента Владимира Путина по легионерам в футболе.Виталий Мутко: Посмотрите на Зоркова. 50 лет работает, но ни хрена не сделаноВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе Александра Зоркова.Долг РФС на конец 2016-го составлял 367 млн рублей, организация рассчитывает закрыть его в течение годаПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о долгах организации и когда планируется их погасить.Виталий Мутко: Начинайте в Ульяновске подготовку к ЧМ. Если голландцы будут, марихуанки завезите. ШучуВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.Представитель УЕФА Лакович: Если сборная России продолжит играть на таком уровне, ей можно будет гордитьсяДиректор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович поделился мнением о развитии футбола в России и открытии Кубка конфедераций.Джанни Инфантино: Миру нужен сильный российский футболПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о развитии российского футбола.Виталий Мутко: РФС слабо отработает, если не воспользуется шансом популяризировать футбол к ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.Делегаты РФС почтили память Владимира Перетурина минутой молчанияВо время внеочередной конференции РФС делегаты почтили память журналиста Владимира Перетурина.Виталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаВиталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаПрезидент РФС после победы над Новой Зеландией – о шансах сборной на Кубке конфедераций и проблемах стадиона в Петербурге.Виталий Мутко: Инфантино очень доволен стадионом в ПетербургеГлава РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе сборной России над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языкахЖурналисты прессовали по поводу нарушений прав рабочих в России, а Виталий Мутко, кроме ответов на русском, подключил испанский и английскийВиталий Мутко: Через три месяца центральная часть газона в Петербурге будет в идеальном состоянии, а северная и южная нетВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: На освоение стадиона в Петербурге потребуется пара летВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Я не жалею, что Краснодар не примет ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о отсутствии Краснодара как города-участника ЧМ-2018.Вариант положить искусственный газон в Петербурге не рассматривалсяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о газоне на стадионе «Санкт-Петербург».
Футбол
Алексей Смертин: Матч с португальцами будет показательным, соперник мастеровитее новозеландцев
Бокс
Ковалев поблагодарил болельщиков за поддержку и пригласил их на вечеринку
Теннис
Вихлянцева уступила Контавейт в финале турнира в Хертогенбосхе
Бокс
Тренер Александр Зимин: Когда у Ковалева упали скорость и сила удара, на победу рассчитывать было трудно
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости