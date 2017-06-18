Гендиректор «Тосно»: Готовы биться со всеми, чтобы «Зенит» решал свои задачи

Вячеслав Матюшенко рассказал о селекции дебютанта РФПЛ, хороших отношениях с «Зенитом» и привлечении дополнительных спонсоров в клуб.

«В команде еще появятся максимум один-два игрока»

18 июня генеральный директор «Тосно» был одним из гостей внеочередной конференции РФС. Матюшенко даже не участвовал в различных голосованиях – просто слушал, как Виталий Мутко ругал чиновников, а глава ФИФА Джанни Инфантино хвалил стадион на Крестовском острове. Во время пресс-конференции руководитель «Тосно» отошел на обед, поэтому и не слышал, как тот же Мутко недоумевал по поводу ситуации с его клубом, который домашние матчи в премьер-лиге будет играть на «Петровском». От того Матюшенко вышел к журналистам в хорошем настроении.

– Довольны подготовкой команды к первому сезону в премьер-лиге?

– Первый сбор прошел в Бору. Поле было не того качества, которого хотели, но его привели в порядок. Пошли дожди, но мы не стали переезжать. Так что больших проблем нет. На трансферном рынке все успешно. Все позиции закрыты за исключением крайнего защитника. Несколько человек находятся на сборе с небольшими травмами, но они не носят серьезного характера – повреждения получены еще в прошлом сезоне. Сейчас даем возможность этим игрокам быстрее восстановиться и тренироваться в общей группе без проблем. Сбор закончится 25 июня, а 29 числа уезжаем в Словению. Команда укомплектована, и словенский сбор будет основным. Там запланировано четыре игры. Потом приезжаем в Петербург и там готовимся к первому туру. По трансферному рынку еще скажу, что максимум один-два человека появятся, если это будут качественные футболисты.

– Впечатлил трансфер Давида Юрченко. Сложно было заполучить?

– Нет. Я его сам набрал и если правильно понял, у него была конфликтная ситуация в «Анжи». Он быстро дал ответ. Вчера я сам вылетел к нему на переговоры с контрактом, и мы без проблем подписали его. Юрченко доволен, хочет перелистнуть страницу и начать свою новую историю в «Тосно». Тем более ему нравится Санкт-Петербург. Давид хочет доказать всем, что он топовый вратарь, и помочь команде. Его не смутило, что «Тосно» – новичок РФПЛ. Он с удовольствием принял наше предложение.

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«Карвальо из «Боавишты» нас устроил»

– Прошла информация, что на сбор пригласили бразильца Андерсона Карвальо из «Боавишты».

– У него до конца месяца действует контракт с клубом. Он действительно на сборе. После окончания контракта с «Боавиштой», скорее всего, мы подпишем с ним договор.

– Вы его видели в деле на сборе?

– Мы смотрели выступления Андерсона за его клуб. Он прошел медкомиссию. Нас все устраивает.

– В команду пришли еще несколько легионеров, о которых в России никто не знает. Приглашая их, чем руководствовались?

– Как-то же легионеры впервые приезжают в Россию (улыбается). Карвальо играл за клуб из первой восьмерки чемпионата Португалии. Уровень игрока очень серьезный, он играет в центре поля на всех позициях. Нуну Роша – тоже очень квалифицированный футболист. Пока он играл за «Крайову», она шла на первом месте в чемпионате Румынии. Роша не стал продлевать контракт, хотя руководители клуба очень настаивали. Как только он уехал, команда сразу опустилась и даже не попала в еврокубки, если не ошибаюсь (На самом деле «Крайова» с пятого места попала в третий квалификационный раунд Лиги Европы – Прим.ред.). Ему нужно набирать форму, так как он около месяца не тренировался. Роша играет за сборную Кабо-Верде, и думаю, что мы с ним не ошиблись.

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«В ближайший месяц решится вопрос со спонсорами»

– Будете довольны, если журналисты раскрутят матч «Тосно» с «Зенитом» как дерби?

– Почему бы и нет? Как бы мы ни хотели, эти матчи будут раскручивать. Они очень интересны болельщикам: и нашим, и зенитовским – да вообще для города. В Петербурге впервые появилась вторая команда премьер-лиги. Думаю, всем это понравится, многие давно этого ждут. Как сыграем – это посмотрим. У нас прекрасные отношения с «Зенитом». Они дают нам свой стадион в аренду. Но на поле отношения будут самыми боевыми.

– Та история с переходом Дмитрия Богаева и Павла Киреенко не повлияла на отношения?

– Она закончилась. Богаев вернулся в «Зенит». Никто ни к кому не имеет претензий. Мы живем в одном городе, нам не нужны плохие отношения. Наоборот, мы готовы как-то помогать, биться со всеми соперниками, чтобы «Зенит» решал свои вопросы в борьбе за чемпионство и место в Лиге чемпионов.

– Владелец «Тосно» Максим Левченко и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко говорили, что клубу нужны дополнительные спонсоры для достойного содержания в РФПЛ. Удалось кого-то привлечь?

– Это в процессе. Есть ряд компаний, которые готовы к нам присоединиться. В ближайший месяц этот вопрос решится. Есть заинтересованные люди, готовые нам помочь, чего не было в ФНЛ.

– Это компании или есть еще индивидуальные бизнесмены?

– Это серьезные холдинги, которые готовы войти в клуб. Пока не могут сказать названия.

– Серьезные вложения от них будут? Чтобы «Тосно» не был последней командой РФПЛ по бюджету.

– Дело не в бюджете. А ставить задачу не вылететь – это абсурд. Играют люди. Я не заглядываю в карманы клубов, у кого там какой бюджет. У нас будут не самые худшие условия. Самое главное, чтобы все вовремя выполнялось.

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