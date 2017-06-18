Россия становится похожей на Исландию. В чем особенность команды Черчесова

«Советский спорт» объясняет, чем наша сборная похожа на Исландию.

ФЕНОМЕН ИСЛАНДИИ

Год назад футбольный мир восхищался сборной Исландией. Не имея в составе звезд уровня «Реала» и «Барселоны», эта команда дошла до четвертьфинала Евро-2016. Дружину Ларса Лагербека отличали две вещи - боевитость и оригинальные ходы. В основе комбинаций лежала простая вещь - осознание сильных сторон своих футболистов.

Сразу трижды сборная Исландии забивала голы в результате ввода мяча из аута - на групповом этапе пострадала Австрия, на стадии плей-офф досталось Англии, которую Исландия отправила домой, и Франции. Три гола после аутов в пяти матчах - выдающийся показатель. Кто-нибудь еще способен на такое?

Мяч в игру от боковой линии у Исландии неизменно вводил центральный полузащитник (!) Арон Гуннарсон. Да, обычно мяч из-за боковой линии вводят защитники, но зачем, когда есть человек, который делает это лучше? Так рассудил Лагербек. Броском Гуннарсон славится еще с юности, так как играл в гандбол. В свое время за это умение Крис Коулман позвал хавбека в «Ковентри» - в английском футболе такие парни на весь золота.

Плюсом Исландии было наличие рослых футболистов. «Ауты - большой шанс для нас, потому что в Исландии много высоких игроков. Посмотрите записи наших игр в отборе – мы сочинили много подобных голов», – сказал Гуннарсон после победы над Англией (2:1) в 1/8 финала Евро-2016.

АКИНФЕЕВ КАК ГУННАРСОН

При желании каждая команда может найти свои оригинальные ходы. На уровне сборных они особенно ценны. Можно ли наиграть за две недели что-то выдающееся в плане комбинационной игры? В виде спорта, где все решают детали? В самом деле, в футболе чаще всего одна команда побеждает другую в один мяч. Сосредоточиться на эпизодах - чем не вариант?

В матче с Новой Зеландией одной из фишек России стал ввод мяча в игру Игорем Акинфеевым. Он был разным. В ряде случаев наша сборная стягивала все силы к одному из флангов, чтобы Акинфеев сделал пас в образовавшуюся пустоту на другой бровке, куда уже мчался скоростной и техничный Полоз. В нескольких моментах голкипер делал передачу в центральную часть поля на Смолова, после чего наша команда должна была выиграть подбор.

Иметь разные варианты при ударе от ворота Станиславу Черчесову позволили умения Акинфеева. Он бьет по мячу не только сильно, но и умеет попадать в заданный квадрат. Что важно, мяч у Игоря летит быстрее, чем у многих других коллег - сила удара сказывается. Если вовремя ускоришься на его передачу, соперник не успеет помешать ее принять: в отличие от тебя, он не знает, куда полетит мяч.

Как обычно вратари вводят мяч в игру ударом от ворот? Чаще всего у команды наигран один адресат для передач. К примеру, у «Ростова» это Александр Бухаров, когда он на поле, а у «Ювентуса» Марио Манджукич. Голкиперы ищут этих форвардов длинной передачей, а партнеры контролируют все возможные зоны подбора - слева, справа, спереди и сзади от форварда. Наш козырь в том, что Акинфеев может сделать такую передачу, что футболист примет мяч - выигрывать подбор не потребуется.

В игре с Новой Зеландией Игорь Акинфеев поучаствовал сразу в трех опасных моментах у чужих ворот.

Первому голу сборной России предшествовал удар от ворот Акинфеева на Смолова. Как только Федор скинул мяч, наши футболисты тут же навязали новозеландцам борьбу.

Другой пример из первого тайма - передача Акинфеева на Полоза. В то время как наши соперники стянули все силы на правое крыло, Полоз рванул на левый фланг, где и принял пас от вратаря. Сюда же мгновенно включился Юрий Жирков и заработал штрафной удар.

После перерыва самый опасный момент наша команда вновь создала после передачи Акинфеева на Полоза. Помните, два подряд удара Полоза и Ерохина, с которыми справился вратарь новозеландцев? Началось все с передачи Игоря. Правда, на сей раз Полозу навязали борьбу. Мяч отскочил в центр, откуда Головин перевел его направо, где у нас было много футболистов. Новозеландцы не сумели сориентироваться. И в этом наша заслуга. Рывки Полоза в сторону фланга при ударе от ворот их утомили.

Большой плюс сборной России в том, что простор для творчества при ударе от ворот не ограничен. Куда Португалии ждать передач при вводе мяча Акинфеевым? Где гарантия, что наш тренерский штаб не придумает что-то новое?

СЕКРЕТ УСПЕХА – В ЭПИЗОДАХ

Ввод мяча в игру Акинфеевым - лишь один из примеров того, как Станислав Черчесов может использовать сильные стороны футболистов.

Федор Смолов часто смещается на фланги. Касается это как позиционных атак, так и контрвыпадов. В первом случае важно его умение обыгрывать. По сути, так хорошо в сборной больше не обыгрывает никто. А где это легче сделать, если не на бровке? Вчера после обыгрыша Смолова на фланге мог забить Бухаров, но не дотянулся до прострела партнера. В контратаках Смолов важен во фланговых зонах, так как здесь проще получить мяч лицом к воротам, чем в центре. Учитывая технику и скорость Смолова, ему мяч нужно получать именно лицом к воротам или там, где можно быстро развернуться. Гол Венгрии не забыли?

В игре с Новой Зеландией мы не увидели, как партнеры оставляют одного на правом фланге Александра Самедова. Зато увидели подобное в игре с Венгрией. Сосредотачивая силы на левой бровке, наши футболисты ждали возможности для перевода мяча. В основном ими занимался Головин. В то время как Самедов получал диагональную передачу, наши игроки на скорости вбегали в чужую штрафную. Как мы знаем, Самедов отлично подает. Поэтому такая комбинация нам еще может пригодиться. Но использовать ее хорошо, когда на поле есть король воздуха Бухаров.

Если сборная России преуспеет в эпизодах, то может добиться высокого результата. Пример Исландии показателен. Важно лишь не напортачить в обороне. Что наигранные вещи у нас есть, показали игры с Венгрией, Чили и Новой Зеландией.