Почему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лиц

На конференции РФС по поводу календаря РФПЛ велись заочные дискуссии: глава РФС Виталий Мутко и президент РФПЛ Сергей Прядкин делились своим взглядом на проблему.

Сергей Прядкин: Никаких переносов матчей в этом сезоне не будет

– Есть ли в этом желании сделать календарь постоянным? Без неурядиц, переносов?

– Каких неурядиц? Насколько мне известно, за последние два года мы не перенесли ни одного матча без положения официального о переносе, без регламентных требований, которые мы сами утвердили для тех команд, которые участвуют в еврокубках. Ни одного переноса по просьбам клубов не было. В том числе финал Кубка России – были дискуссии, но ничего не перенесли! Никаких переносов не будет. Единственное, хотел сделать акцент: идет жаркая дискуссия, учитывая, что почти на две недели раньше заканчиваем чемпионат из-за ЧМ-2018, пришлось сильно ужаться, последний тур будет 13 мая.

– И все-таки в хоккее составляют календарь на весь сезон. В футболе – нет. Этого можно добиться?

– Я вас приглашаю на пресс-конференцию. Сделаем еще одну о том, как составляется календарь. Более того: дадим аналог западных лиг. Мы не можем делать календарь до жеребьевки еврокубков: у нас пять команд в Европе, а будет скоро шесть команд участвовать!

– Хорошо, а после жеребьевки?

– После каждый раз даем. Но клубы вылетают из турнира – сначала из квалификации, потом из группы. Это не наша прихоть. Вопрос правильный, но мы дадим разъяснение еще раз: поставим табличку на год, наложим даты еврокубков, Кубка России, матчи сборной, и вы увидите окошки. Болельщики сейчас с пониманием относятся, они знают об этом. Невозможно это сделать: ни одна лига не делает сразу календарь на весь сезон.

– Ни одна европейская лига.

– Да. Ни одна не делает. Невозможно дать календарь, потому что непонятно, пройдут ли наши дальше в еврокубках, в какую группу попадут или вылетят, не дай бог.

– Когда у каждого из клубов появились свои стадионы, мы стали готовы жеребиться вслепую, – добавил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан. – Но мы не можем этого делать, потому что большое количество клубов у нас играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Какие матчи РФПЛ переносила в сезоне-2016/17

«Томь» – «Терек». Изначально планировалось, что команды встретятся в Томске во второй половине ноября, а в Грозном – в мае. Но в ноябре стало известно, что в Томске 19 ноября будет «-25». Тогда круги поменяли местами, матч провели 21 ноября в Грозном. Сообщили об этом 11 ноября.

«Томь» и «Локомотив» договорились о переносе декабрьского матча из Томска в Москву из-за некомфортной для футбола. «Локомотив» оплатил «Томи» перелет, правда оказалось, что 1 декабря в Москве было холоднее, чем в Томске.

«Томь» и «Ростов» также решили перенести матч, правда заранее: 31 января ростовчане объявили, что игра 3 марта пройдет на стадионе «Олимп-2». Сообщалось, что поле стадиона в Томске не будет готово к возобновления чемпионата.

«Крылья Советов» – «Локомотив». В феврале команды решили провести свой первый матч после весеннего перерыва в Уфе, а не в Самаре. «Крылья» организовали бесплатные автобусы до Уфы, куда ехать 460 километров.

Также несколько раз менялось время начала матчей, а точное расписание игр появлялось на три тура вперед.

Когда можно перенести матчи чемпионата России? В соответствии с пунктом 6.3 регламента РФПЛ перенести матч можно из-за:

1) изменений в календаре;

2) если между двумя официальными матчами клуба оказывается меньше 48 часов;

3) из-за форс-мажорных обстоятельств;

4) из-за участия клубов в еврокубках; При этом перенести матч можно не позднее, чем за 10 дней, кроме ситуаций описанных выше в пунктах 2 и 3.

Виталий Мутко: Нужно научиться публиковать календарь как в Англии, Италии

– То, что опубликовано – никакой не проект, не календарь. Это просто структура, и она не без изъянов. Это последний чемпионат России перед чемпионатом мира, и мы должны прибавить в организации его проведения. Значит, календарь должен понятный. Нужно обеспечить подготовку сборной, участие клубов в еврокубках. Требуются разумные решения: вы не можете слетать в Хабаровск, а через два дня играть в Лиге чемпионов.

По ходу прошлого чемпионата было много нареканий от болельщиков, в том числе по времени начала матчей. Над этим еще нужно поработать. Есть разные системы проведения матчей, и я пытаюсь понять, какая она. Лига гибкая, она должна была обсудить этот вариант календаря, но кто-то из клубов, видимо, отдал это в прессу. Нам нужно научиться опубликовывать, как в Англии, Италии.

РФС не вмешивается в деятельность лиги, мы только рекомендуем, когда закончить, например. Если члены сначала голосуют, а потом выходят и критикуют – мне это непонятно. Надо ставить матчи в удобное время, а не конкурировать с топовыми телепрограммами. Это же несложно! Если мы знаем, когда идет программа «Время» или «Вести» – зачем ставить на это время топовые матчи? Нужно делать то, что делают многие страны мира: тогда будет и аудитория расти, и посещаемость будет. 20 июня мы с Сергеем Прядкиным сядем, поговорим по календарю, потом обсудим все с клубами. Примем решение. И будет настоящий календарь.

– Мне странно видеть последние матчи 10 декабря. Думаю, они должны быть в южных регионах. Я не хочу критиковать, но я взял календарь, бегло посмотрел. Какая-то южная команда: в июле-августе дома, когда можно играть везде, а зимой - на выезде, едет в Пермь. Почему не сделать наоборот, если включить разум?

Есть вопрос телетрансляций: я на обижаю никакие клубы, но есть некоторые команды, которые показывают по федеральному каналу, а они интересны только аудитории двух городов. Отдайте права местных команд местным каналам, но топовые покажите на федеральном. Они же собирают по 18% долю. Важно реально оценить потенциал интереса к футболу в России. Может, как Слуцкий говорил, мы – нефутбольные? Но это надо проверять.

– Болельщики здорово страдают, когда болельщик «Локомотива» покупает билеты в Пермь, а потом матч переносят. Можно ли влиять на лигу?

– Нужна стабильность календаря, нужно прекратить переносы. Сразу не думаем или думаем не так, а потом начинаем переносить. Помните, Кубок России назначили на 2 мая - потом один тренер высказался, и все начали: «А давайте лучше сделаем, давайте перенесем». Пришлось сказать: «Успокойтесь, может дата и не самая удачная, но она принята». Все успокоились – провели на хорошем уровне. А до этого дергались, искали, людей сбивали. Сколько людей не купили билеты и не поехали?

Когда другие лиги опубликуют (опубликовали) календарь сезона 2017/18?

Бундеслига представила ключевые даты чемпионата (даты Суперкубка, 1, 17, 18, 34 туров, плей-офф начала и финала Кубка) 2 декабря 2016 года. Полный календарь опубликуют 29 июня, за полтора месяца до начала чемпионата.

Ла лига ключевые даты чемпионата опубликовала в мае, календарь появится 20 июля – за 3 недели до начала чемпионата.

АПЛ о сроках чемпионата сообщила 8 февраля, а полный календарь дала 14 июня – за 2 месяца до начала чемпионата.

Серия А представила канву чемпионата (начало-конец, туры среди недели, перерывы) в середине апреля. Полного календаря пока нет – чемпионат начнется 20 августа.

Европейские лиги, как и РФПЛ, не публикуют точные даты и время начала матчей до конца сезона, в отличие, например, от МЛС. В США календарь для каждой команды с точным временем сверстан сразу.

По предварительной информации российская премьер-лига стартует 16 июля. По состоянию на 18 июня официального календаря еще нет, его публикация ожидается не раньше 20 июня.