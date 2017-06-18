Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?

«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?

Уже скоро, 21 июня, в Лас-Вегасе пройдет драфт расширения, на котором новая команда лиги «Вегас» будет набирать себе состав.

Перед этим событием все 30 уже существующих клубов НХЛ защитили от драфта (то есть от того, что у них заберут лидеров) семь нападающих, трех защитников и одного вратаря. Ну или можно восемь полевых игроков и одного вратаря. Причем к драфту не допускаются хоккеисты, которые проводят в лиге свой первый или второй сезон, а также выбранные на общем драфте, но не подписавшие контракт.

Вообще все списки игроков объявят позже в централизованном порядке. Но стало известно, кого решил защитить «Вашингтон» - один из самых популярных клубов НХЛ в России.

Форварды (7): Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Евгений Кузнецов, Андре Бураковски, Маркус Юханссон, Ларс Эллер, Том Уилсон.

Защитники (3): Мэтт Нисканен, Джон Карлсон, Дмитрий Орлов.

Вратарь (1): Брэйден Холтби.

Теперь давайте посмотрим с нашей колокольни, что из этого следует.

1. Совершенно понятно, что теперь Александр Овечкин не сделает ход конем, чтобы разорвать контракт с «Вашингтоном» и вернуться в Россию с целью играть в КХЛ и выступить на Олимпиаде в Пхенчхане, сдержав свое железное слово.

Куда возвращаться? В московское «Динамо», напоминающее сейчас разоренное гнездо? И что, кидать свой клуб, где столько лет Овечкина носили на руках и целовали в обе щеки? Уезжать из Вашингтона, где налажен быт и вся жизнь?

Если представить такой безумный ход, который был крайне маловероятен, то он произошел бы до драфта расширения. Но теперь Овечкин останется в «Вашингтоне», чтобы работать дальше по контракту. И очень интересно, как Саша может поехать в Пхенчхан. Чисто технически. Просто любопытно.

2. Дмитрий Орлов мог покинуть «Вашингтон», где был перебор классных защитников. Существовала серьезная вероятность, что Орлов мог оказаться в ЦСКА, который приобрел на него права. Мне рассказывали даже, что речь шла о пятилетнем контракте на $5 млн за сезон – вот такие ходили слухи.

Но теперь руководство «Кэпиталз» решило сделать ставку на Орлова. Отказываются от ветерана Брукса Орпика, а также Тэйлора Чорни и имеющего статус ограниченно свободного агента Нэйта Шмидта. Точнее, они могут остаться, если их не выберет «Вегас».

Да, у Дмитрия Орлова пока нет нового контракта. Но судя по всему, «Вашингтон» и агент игрока Марк Гандлер работают в одном направлении и смогут достичь компромисса.

3. «Кэпиталз» защитили центрфорварда Евгения Кузнецова, на которого делают большую ставку. Но тут ситуация сложнее. Вы уже видели новости о том, что СКА очень хочет подписать Кузю. До меня долетали такие слухи, причем называлась цифра в $10 млн за сезон. С одной стороны – это колоссальные деньги. С другой – посчитайте, сколько финансов освободится у СКА после того, как за океан уедут Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук.

Посмотрим, что выберет Кузнецов, которому «Вашингтон» еще должен сделать нормальное предложение. Евгений в любом случае проиграет в деньгах, если выберет НХЛ. Но получит перспективу, при которой он продолжит строить карьеру за океаном.