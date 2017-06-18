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«Арбитр был на стороне Уорда. Все было заранее отработано»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арбитр был на стороне Уорда. Все было заранее отработано»
Фото: Gettyimages.ru

Экс-чемпион мира по версии IBO в первом полулегком весе Александр Бахтин – о повторном бое Андре Уорда и Сергея Ковалева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO, в котором рефери прервал поединок в восьмом раунде и присудил победу американцу.

«ОЧЕВИДНО, ЧТО АРБИТР БЫЛ НА СТОРОНЕ УОРДА»

– Первые раунды были за Сергеем, и мне непонятно решение рефери (Тони Уикса. – Прим. ред.), почему он так себя повел? – говорит Бахтин. – На повторах видно, что удары были нанесены ниже пояса, но рефери делал вид, что не заметил этого и продолжил бой. Очевидно, что арбитр был на стороне Уорда. Я так понимаю, что все было заранее отработано.

– Ковалев лишь в первых трех раундах выглядел получше, затем лучше выглядел Уорд, потому что затем Сергей физически подсел. На момент остановки боя два арбитра из трех отдавали победу ему.
– Да, Сергей подсел, но и пропущенные удары ниже пояса сказались. Поверьте, когда пропускаешь удар ниже пояса, ноги сразу останавливаются. И все видели в восьмом раунде, что после этого Сергей остановился, а Уорд продолжал наносить удары.

– Но вначале был удар справа, который Сергей пропустил. С этого все началось…
– Да, хлесткий удар справа был, и Сергей действительно его пропустил.

– Это поединок по своему сценарию фактически повторил первый бой.
– Действительно, это так, ничего нового во втором поединке мы не увидели.

– Ковалев признался, что сильно устал. В качестве причины он назвал излишнюю нервозность.
– Конечно, психологическое напряжение сказалось. Большая ответственность, большое желание вернуть пояса. Думаю, Сергей где-то немного перегорел.

Алексей Тищенко: Решающим стал удар справа, а не три удара ниже пояса

«СЕРГЕЮ ХВАТИТ МЕСЯЦА, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК»

– Ковалев также сказал, что готов был драться все двенадцать раундов. Но хватило бы у него на это сил?
– Сложно сказать, что было бы дальше. Сергей – настоящий воин, он точно бился бы до конца. Но команда Уорда очень грамотно подготовилась к поединку, они изучили все сильные и слабые места Ковалева.

– Еще один чемпион – Адонис Стивенсон хочет встретиться с победителем боя Уорд – Ковалев. Каким в этой связи вы видите будущее Ковалева?
– Стивенсон давно «бегает» от Ковалева, потому что понимает, какие для него могут быть последствия. Да, Сергей проиграл второй поединок Уорду, но он возьмет паузу, а затем, поверьте мне, еще многим подпортит репутацию.

– Стивенсон «бегает» от Ковалева, но хочет встретиться с Уордом, который дважды победил Ковалева. По логике Стивенсон теперь должен избегать поединка с Уордом?
– Здесь логика проста: на кону несколько поясов, поэтому гонорары будут очень серьезные. Конечно, Стивенсон будет биться за победу, будет рисковать. И если он выиграет, то очень хорошо заработает.

– У Ковалева есть шансы добиться третьего боя с Уордом?
– Понятно, что Уорд будет всячески отказываться от поединка, говорить, что он уже два раза победил, поэтому нет смысла опять боксировать с Сергеем. Но шансы есть, это работа промоутеров. Если они договорятся, третий бой состоится.

– Что вы сейчас посоветовали бы Ковалеву?
– Надо взять паузу, побыть с семьей, отдохнуть психологически и физически, тщательно проанализировать поединок с Уордом, сделать выводы. Какова продолжительность паузы? Думаю, Сергею хватит месяца, чтобы привести себя в порядок. Мы все верим в Сергея, верим, что он восстановится и еще не раз порадует и нас, боксеров, и болельщиков победами.

Голосование: Как вы относитесь к результату второго боя между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом?

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