«Арбитр был на стороне Уорда. Все было заранее отработано»

Экс-чемпион мира по версии IBO в первом полулегком весе Александр Бахтин – о повторном бое Андре Уорда и Сергея Ковалева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO, в котором рефери прервал поединок в восьмом раунде и присудил победу американцу.

– Первые раунды были за Сергеем, и мне непонятно решение рефери (Тони Уикса. – Прим. ред.), почему он так себя повел? – говорит Бахтин. – На повторах видно, что удары были нанесены ниже пояса, но рефери делал вид, что не заметил этого и продолжил бой. Очевидно, что арбитр был на стороне Уорда. Я так понимаю, что все было заранее отработано.

– Ковалев лишь в первых трех раундах выглядел получше, затем лучше выглядел Уорд, потому что затем Сергей физически подсел. На момент остановки боя два арбитра из трех отдавали победу ему.

– Да, Сергей подсел, но и пропущенные удары ниже пояса сказались. Поверьте, когда пропускаешь удар ниже пояса, ноги сразу останавливаются. И все видели в восьмом раунде, что после этого Сергей остановился, а Уорд продолжал наносить удары.

– Но вначале был удар справа, который Сергей пропустил. С этого все началось…

– Да, хлесткий удар справа был, и Сергей действительно его пропустил.

– Это поединок по своему сценарию фактически повторил первый бой.

– Действительно, это так, ничего нового во втором поединке мы не увидели.

– Ковалев признался, что сильно устал. В качестве причины он назвал излишнюю нервозность.

– Конечно, психологическое напряжение сказалось. Большая ответственность, большое желание вернуть пояса. Думаю, Сергей где-то немного перегорел.

#WardKovalev2 - Ward finishes the fight. What are your thoughts on the stoppage here? pic.twitter.com/xENuVEolpY