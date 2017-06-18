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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы матча Россия – Новая Зеландия

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщица сборной России
Болельщица сборной РоссииФото: Instagram

«Советский спорт» собрал фотографии самых привлекательных болельщиц первого матча Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия – 2:0.

Вчера Россия 🇷🇺 обыграла Новую Зеландию 🇦🇺со счётом 2️⃣➖0️⃣ 👏🏼🙌🏼 А уже сегодня нас ждут два интереснейших матча: Мексика 🇲🇽 - Португалия 🇵🇹 В 18:00 по МСК Камерун 🇨🇲 - Чили 🇨🇱 в 21:00 по МСК За кого будете болеть Вы? Не забывайте приобрети нашу стильную продукцию в поддержку Сборной России 🇷🇺🔝⚽️❤️ . . #confcup2017 #confederationscup #teamrussia #russia #gorussia #RUSNZL #россия #россияноваязеландия #россиявперед #болеемзанаших #сборнаяроссии #сборнаяроссиипофутболу #впередроссия #мояроссия #моястрана #кк2017 #кубокконфедерации #кубокконфедераций2017

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