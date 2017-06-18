Бомба дня! «Монреаль» не защитил Радулова и Маркова на драфте
Обозревателю «Советского спорта» стали известны списки, кого клубы НХЛ защитили перед драфтом расширения, который пройдет в Лас-Вегасе.
Павел ЛЫСЕНКОВ
АНАХАЙМ (защищены)
Коглиано,
Гетцлаф, Кеслер, Перри, Ракелл, Силфверберг, Верметт, Биекса, Фаулер,
Линдхольм, Гибсон
Свободны
(из россиян)
-
АРИЗОНА
Кузинс,
Дюклер, Мартинук, Ридер, Экман-Ларссон, Голигоски, Мерфи, Л.Шенн, Джонсон
Свободны
Бурмистров
БОСТОН
Бэкес,
Бержерон, Крейчи, Маршан, Нэш, Пастрняк, Спунер, Хара, Круг, Миллер, Раск
Свободны
Худобин,
Хохлачев
БАФФАЛО
Эннис,
Фолиньо, Гиргенсонс, Кейн, Ларссон, О’Райлли,
Окпосо, Белью, Маккейб, Ристолайнен, Ленер
Свободны
Куликов
КАРОЛИНА
Ди
Джузеппе, Линдхольм, Макгинн, Раск, Скиннер, Д.Стаал, Теравайнен, Каррик, Фолк,
Мерфи, Дарлинг
Свободны
-
КОЛАМБУС
Аткинсон,
Дубински, Фолиньо, Хартнелл, Дженнер, Саад, Веннберг, Джонс, Мюррей, Савар,
Бобровский
Свободны
-
КАЛГАРИ
Бэклунд,
Беннетт, Ферланд, Фролик, Гудро, Лазар, Монахан, Броди, Джиордано, Гамильтон,
Смит
Свободны
-
ЧИКАГО
Анисимов,
Хартман, Госса, Юрко, Кейн, Паник, Тэйвс, Хьялмарссон, Кит, Сибрук, Кроуфорд
Свободны
(в
списке нет Панарина, потому что игроки, отыгравшие один-два года в НХЛ не
попадают сюда – на данный момент Артемий на контракте новичка)
КОЛОРАДО
Андригетто,
Комю, Дюшен, Гримальди, Ландеског, Маккиннон, Нието, Бэрри, Джонсон, Задоров,
Варламов
Свободны
Григоренко,
Тютин
ДАЛЛАС
Бенн,
Факса, Ничушкин (защитили права на игрока, выступающего в ЦСКА), Ритчи,
Расселл, Сегин, Спецца, Джонс, Клингберг, Линделл, Бишоп
Свободны
-
ДЕТРОЙТ
Абделкадер,
Атанасиу, Манта, Нильсен, Нюквист, Татар, Зеттерберг, ДеКейсер, Грин, Йенсен,
Ховард
Свободны
-
ЭДМОНТОН
Драйзайтль,
Эберле, Кассиан, Летесту, Лучич, Марун, Нюджент-Хопкинс, Клефбом, Ларссон,
Секера, Тальбо
Свободны
Якимов
ФЛОРИДА
Барков,
Бьюгстад, Юбердо, Трочек, Экблад, Петрович, Пьюсик, Яндл, Раймер
Свободны
-
ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Картер,
Копитар, Пирсон, Тоффоли, Даути, Форбот, Мартинец, Маззин, Куик
Свободны
-
МИННЕСОТА
Койл,
Гранлунд, Койву, Нидеррайтер, Паризе, Поминвилль, Цукер, Бродин, Спаржеон,
Сутер, Дубник
Свободны
-
МОНРЕАЛЬ
Байрон,
Дано, Друин, Гальченюк, Галлахер, Пачиоретти, Шоу, Бенн, Петри, Уэбер, Прайс
Свободны
Радулов,
Марков, Нестеров
НЬЮ-ДЖЕРСИ
Холл,
Хенрик, Палмиери, Зэйджак, Грин, Мур, Мюллер, Сиверсон, Шнайдер
Свободны
Хомутов
НЭШВИЛЛ
Арвидссон,
Форсберг, Ярнкрок, Джохансен, Экхольм, Эллис, Йоси, Суббан, Ринне
Свободны
-
АЙЛЕНДЕРС
Лэдд,
Ли, Таварес, Бойчук, Хэмоник, Ледди, Пелех, Пулок, Грейсс
Свободны
Кулемин
РЕЙНДЖЕРС
Хэйес,
Крайдер, Миллер, Нэш, Степан, Зибанежад, Зуккарелло, Холден, Макдона, М.Стаал,
Лундквист
Свободны
-
ОТТАВА
Брассар,
Дзингел, Хоффман, Пажо, Смит, Стоун, Туррис, Сеси, Карлссон, Фанеф, Андерсон
Свободны
Филатов
ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Кутюрье,
Филппула, Жиру, Лаутон, Б.Шенн, Симмондс, Ворачек, Гостисбир, Гудас, Мэннинг,
Столарц
Свободны
-
ПИТТСБУРГ
Кросби,
Хорнквист, Кессел, Малкин, Дюмулин, Летанг, Мяяття, Шульц, Мюррей
Свободны
-
САН-ХОСЕ
Карпентер,
Кутюрье, Хансен, Хертл, Карлссон, Павелски, Тьерни, Браун, Бернс, Власик, Джонс
Свободны
-
СЕНТ-ЛУИС
Берглунд,
Ривз, Шварц, Соботка, Штястны, Стин, Тарасенко, Боумистер, Эдмундсон,
Пьетранжело, Аллен
Свободны
Грачев,
Якупов
ТАМПА-БЭЙ
Каллахан,
Джонсон, Киллорн, Кучеров, Наместников, Палат, Стэмкос, Коберн, Хедман,
Строльман, Василевский
Свободны
-
ТОРОНТО
Бозак,
Браун, Кадри, Комаров, Лейво, Мартин, ван Римсдайк, Кэррик, Гардинер, Райли,
Андерсен
Свободны
Марченко
ВАНКУВЕР
Бартши,
Эрикссон, Гранлунд, Хорват, Д.Седин, Х.Седин, Саттер, Эдлер, Гудбрансон, Танев,
Маркстрем
Свободны
-
ВИННИПЕГ
Армиа,
Копп, Литтл, Лоури, Перро, Шайфли, Уилер, Бафлин, Майерс, Труба, Хеллебайк
Свободны
-
ВАШИНГТОН
Бэкстрем,
Бураковски, Эллер, Юханссон, Кузнецов, Овечкин, Уилсон, Карлсон, Нисканен,
Орлов, Холтби
Свободны
-