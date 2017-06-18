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Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник (видео)

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник (видео)
Фото: «Советский спорт»

Чумовые мексиканцы и тихие португальцы, апокалиптичные пейзажи и объединяющая народы «текила» – в зарисовке корреспондента «Советского спорта» перед матчем Португалия – Мексика.

За два часа до матча вокруг стадиона очень атмосферно. Во многом благодаря мексиканцам - эти ребята знают, что такое праздник. Во-первых, это их сумасшедшие наряды, которые заряжают позитивом. А, во-вторых, какой-то вдохновляющий кураж. Если поначалу люди фоткались с гостями Казани немного стеснительно, то после совместного крика «Текила» лед растаял.

Мексиканцы поют, танцуют. И пьют ту самую текилу прямо из бутылки. В день матча продажа алкоголя запрещена, но ребята приехали подготовленные. Такие не просадят 50 тысяч рублей на такси.

Количество нарядов мексиканцев потрясает. Кто-то нарядился в перец, кто-то в супергероя, похожего на Халка. Другие надели маски, третьи - наряды индейцев. Креативненько.

А португальцы ведут себя иначе. Тихо, спокойно - никто не поет. Хотя надо признать, что и в городе их гораздо меньше. Сборная Португалии сыграет в Казани только один матч на групповом этапе, а Мексика - два. Кстати, организовано все тоже на высшем уровне. Удобно, логично и понятно – куда, как и на чем добираться.

Уже сейчас, кажется, что праздник удался. И мы знаем, кому за это сказать спасибо.

Матч

Португалия - Мексика - 1:1 (1:1)

2-й тайм

Голы

Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1).

Состав

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма

Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес

Предупреждения:

Силва А., 68 - Гуардадо, 73

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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