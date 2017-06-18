Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник (видео)

Чумовые мексиканцы и тихие португальцы, апокалиптичные пейзажи и объединяющая народы «текила» – в зарисовке корреспондента «Советского спорта» перед матчем Португалия – Мексика.

За два часа до матча вокруг стадиона очень атмосферно. Во многом благодаря мексиканцам - эти ребята знают, что такое праздник. Во-первых, это их сумасшедшие наряды, которые заряжают позитивом. А, во-вторых, какой-то вдохновляющий кураж. Если поначалу люди фоткались с гостями Казани немного стеснительно, то после совместного крика «Текила» лед растаял.

Дирижабль на фоне надвигающейся грозы. Апокалиптично pic.twitter.com/oLLUHaVYHx — Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.

Мексиканцы поют, танцуют. И пьют ту самую текилу прямо из бутылки. В день матча продажа алкоголя запрещена, но ребята приехали подготовленные. Такие не просадят 50 тысяч рублей на такси.

Текила, танцы и песни. Мексиканцы в Казани pic.twitter.com/LSTgDivPbb — Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.

Когда взял и подкачался к лету pic.twitter.com/dBbrsv3IXq — Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.

Количество нарядов мексиканцев потрясает. Кто-то нарядился в перец, кто-то в супергероя, похожего на Халка. Другие надели маски, третьи - наряды индейцев. Креативненько.

А португальцы ведут себя иначе. Тихо, спокойно - никто не поет. Хотя надо признать, что и в городе их гораздо меньше. Сборная Португалии сыграет в Казани только один матч на групповом этапе, а Мексика - два. Кстати, организовано все тоже на высшем уровне. Удобно, логично и понятно – куда, как и на чем добираться.

Мексиканские песни про Алегрову pic.twitter.com/EVgDk0P4zO — Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.

Уже сейчас, кажется, что праздник удался. И мы знаем, кому за это сказать спасибо.