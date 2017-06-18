Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник (видео)
Чумовые мексиканцы и тихие португальцы, апокалиптичные пейзажи и объединяющая народы «текила» – в зарисовке корреспондента «Советского спорта» перед матчем Португалия – Мексика.
Текила, - кричат. Слово, объединяющее народы pic.twitter.com/OhVLgqsb43— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
За два часа до матча вокруг стадиона очень атмосферно. Во многом благодаря мексиканцам - эти ребята знают, что такое праздник. Во-первых, это их сумасшедшие наряды, которые заряжают позитивом. А, во-вторых, какой-то вдохновляющий кураж. Если поначалу люди фоткались с гостями Казани немного стеснительно, то после совместного крика «Текила» лед растаял.
Дирижабль на фоне надвигающейся грозы. Апокалиптично pic.twitter.com/oLLUHaVYHx— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
Вождь pic.twitter.com/K8duBob2dM— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
Мексиканцы поют, танцуют. И пьют ту самую текилу прямо из бутылки. В день матча продажа алкоголя запрещена, но ребята приехали подготовленные. Такие не просадят 50 тысяч рублей на такси.
Текила, танцы и песни. Мексиканцы в Казани pic.twitter.com/LSTgDivPbb— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
Когда взял и подкачался к лету pic.twitter.com/dBbrsv3IXq— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
Количество нарядов мексиканцев потрясает. Кто-то нарядился в перец, кто-то в супергероя, похожего на Халка. Другие надели маски, третьи - наряды индейцев. Креативненько.
А португальцы - тихие pic.twitter.com/PhB6AMW0GD— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
А португальцы ведут себя иначе. Тихо, спокойно - никто не поет. Хотя надо признать, что и в городе их гораздо меньше. Сборная Португалии сыграет в Казани только один матч на групповом этапе, а Мексика - два. Кстати, организовано все тоже на высшем уровне. Удобно, логично и понятно – куда, как и на чем добираться.
Мексиканские песни про Алегрову pic.twitter.com/EVgDk0P4zO— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
Уже сейчас, кажется, что праздник удался. И мы знаем, кому за это сказать спасибо.
Не аншлаг, но красиво и людно. Казань Арена pic.twitter.com/9MirGFcXeL— Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.
Матч
Португалия - Мексика - 1:1 (1:1)2-й тайм
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес
Предупреждения:
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция