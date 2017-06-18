Почему «Монреаль» так резко обошелся с Радуловым? Объясняем!

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, почему «Монреаль» не стал защищать Александра Радулова на драфте расширения.

Только что мы опубликовали полные списки игроков, которых клубы защитили на драфте расширения. Как известно, церемония пройдет 21 июня, и новая команда «Вегас» будет набирать себе состав из свободных хоккеистов.

Какие неожиданности в этом списке?

Во-первых, «Монреаль» не стал защищать Александра Радулова и Андрея Маркова. Но в этом нет ничего неожиданного. Ведь игроки становятся неограниченно свободными агентами 1 июля. Допустим, «Вегас» выберет Радулова на драфте расширения. Но через 10 дней россиянин станет свободным и снова подпишет контракт с «Монреалем».

То есть перед тем, как Радулова выбрать, «Вегас» должен иметь железную договоренность с агентом игрока, что тот подпишет контракт с клубом. Ну а в штате Невада ниже налоги, и денег там полно – Радулову могут предложить такой договор, который он хочет. Другое дело – если Александр очень хочет выступать именно в «Монреале», это перевесит все.

Вот по ветерану Андрею Маркову все очевидно – он или останется в «Монреале», или завершит карьеру. Третье очень удивит.

Также «Монреаль» не стал защищать Никиту Нестерова. Понятно, что игрок и клуб не подходят друг другу. Для россиянина будет лучше сменить команду и уехать в «Вегас», где ему дадут играть. Но выберут ли Нестерова? Это вопрос…

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