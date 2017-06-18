«Россия выглядела сильно». Австралийцы – o сборной России и матче с Германией

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу и ветеран команды Тим Кэхилл о том, реально ли обыграть Германию, и что думают о России.

– Большой матч для нас, очень важный, – резонно заметил Постекоглу. – Думаю, все взволнованы в преддверии матча. И неважно, насколько молода немецкая команда, мы будем играть против чемпионов мира.

Также Постекоглу выразил мнение о выступлении сборной России. Ему удалось посмотреть матч с Новой Зеландией.

– Мы смотрели матч. Сборная России выглядела сильной, единой. Тут играет роль и фактор домашнего поля, при своих болельщиках проще. России было важно хорошо стартовать. Но дальше будет непросто, ведь в группе сильные соперники.

Самый опытный футболист австралийцев Тим Кэхилл сообщил, что верит в победу над Германией, и что его команда еще удивит зрителей.

– Ключ к успеху – верить в нашу философию, не отступать от той идеи и стиля, который наигрывали на протяжении нескольких лет. Думаю, на этом турнире будем прибавлять с каждой игрой. Нас зауважают все команды и тренеры, когда увидят, в какой футбол играем, – заявил футболист.

«НЕМЦЫ МОЛОДЫ, МЫ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ»

– Мы с нетерпением ждем матча, здесь нас очень хорошо встретили. Подготовка выходит на финишную прямую. Я уже больше десяти лет нахожусь в сборной Австралии. И за последние три года видел, что мы идем правильным путем. Играем не хуже других, на мировом уровне. На прошлом чемпионате мира у нас было много молодых игроков. Сейчас же Австралия стала сильнее.

Помешает ли молодым игрокам сборной Германии излишнее давление? Кэхилл считает, что да. «Знаем, что у немцев молодая команда, много новых игроков. Германия – победитель ЧМ, на нее направлены все взгляды, и футболисты, конечно, чувствуют давление. Если все сделаем правильно, можем победить».

Напоследок Кэхилл заявил, что не прочь сыграть и на ЧМ-2018 в России, ведь он уверен, что при профессиональном подходе к карьере, можно играть очень-очень долго.

– Конечно, надеюсь сыграть на чемпионате мира. Я всегда относился к карьере профессионально, правильно готовился, тренировался. Моя цель – быть на турнире, не важно сколько сыграю, будь то пять минут или весь матч.