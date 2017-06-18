У России есть шансы. Четыре вывода по матчу Португалия – Мексика

Мексиканцы, подарившие Казани карнавал, Роналду – гипнотизер и эпохальное событие для футбола, которое вы могли и не заметить – все это в репортаже корреспондента «Советского спорта» с матча Португалия – Мексика (2:2).

ТЕКИЛА – ОБЪЕДИНЯЕТ

– Текила, – кричал мексиканец, фотографируясь с российскими болельщиками. Те, улыбаясь, подхватывали. И это слово действовало на всех волшебно. Если поначалу люди фотографировались с гостями Казани немного стеснительно, то после совместного крика лед начал таять.

Мексиканцы, конечно, пока безусловные короли Казани. Именно они привезли в город праздник и карнавальное настроение. А за возможность столкнуться с совершенно иной культурой и взглядом на жизнь, собственно, и любят такие турниры. В этом и есть их суть.

Глядя на футуристичные костюмы мексиканцев, невозможно не улыбаться. Кто-то наряжался в острого перца, другие – то ли в подобие монстра Халка, то ли в горошка-культуриста, а, по-видимому, главные патриоты надевали на себя что-то от чероки.

Когда взял и подкачался к лету pic.twitter.com/dBbrsv3IXq — Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.

Но главное – это кураж. В день, когда продажа всего алкоголя в городе запрещена, они за два часа до матча пели и плясали как боги, дополняя этот вдохновляющий ритуал текилой. Именно дополняя, не замещая сам процесс безудержного обмена энергетикой с космосом.

Текила, танцы и песни. Мексиканцы в Казани pic.twitter.com/LSTgDivPbb — Артем Терентьев (@TemaNegr) 18 июня 2017 г.

А португальцы выглядели тихо и спокойно. Сразу видно: Европа! Хотя надо признать, что и в городе их гораздо меньше. Все-таки сборная Португалии сыграет в Казани только один матч на групповом этапе, а Мексика – два.

И последнее об антураже. Мы не любим хвалить своих, но надо признать: казанские организаторы продумали логистику на высший балл. Все удобно, понятно и доступно. Добраться из любой части города до «Казань Арены» также элементарно, как фантик донести до урны. Было бы желание. В итоге оно появилось у 34-х тысяч зрителей.



РОНАЛДУ – ГИПНОТИЗЕР

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оставил в запасе человека, которого сам Роналду недавно назвал своим приемником – Андре Силву. Этот 21-летний паренек в отборочных матчах чемпионата мира 2018 года забил шесть мячей в шести матчах. И, появившись во втором тайме, он первым же ударом мог забить. Но спас герой ЧМ-2014 Очоа.

А с первых минут на поле вышел 33-летний Каурежма, который когда-то считался талантливее Роналду. И вот парадокс: оба были в юности потрясающими дриблерами, королями хайлайтов. Но первый так и остался человеком-вспышкой, который может завести трибуны, но не может одним движением сломить топ-соперника. А Роналду, потеряв в скорости и резкости, стал настоящим киллером, каждое движение которого для чего-то да нужно.

Против Мексики блеснули оба: Роналду, загипнотизировав защитников, отдал пас, который, в общем-то, напрашивался, его видели все на трибунах. Все, кроме мексиканцев – они видели только лучшего футболиста сезона. А пасом Роналду в это время, обыграв вратаря и закатив мяч в пустые ворота, элегантно воспользовался Каурежма.

ВИДЕОПОВТОРАМ – ДА

В середине первого тайма случилось эпохальное событие для мирового футбола, но его вполне можно было не заметить. Гомеш, провалившей, кстати, сезон в «Барселоне», ударил из-за пределов штрафной, Пепе подставил ногу – и гол. Казалось, видели и не такое. Игроки по привычке рванули к скамейке запасных, чтобы разделить радость с командой, но, не успев добежать, замерли – судья попросил помощи видеоарбитра.

В итоге весь разбор момента занял около полминуты. Не было никакой потери динамики, о чем так беспокоились консерваторы. Португальцы, казалось, даже не успели убрать свои очаровательные улыбки с лиц, а судья характерным жестом показал: офсайд. Понятно, что бывают более сложные эпизоды, где времени на разбор потребуется больше. Но, кажется, теперь всем должно быть очевидно: в футболе настало время видеоповторов.

ШАНС ДЛЯ РОССИИ

Самая ярка эмоция первых 15-и минут матча: у нас есть шанс. У сборной России, то есть. И португальцы, и мексиканцы не выглядели командами, против которых нельзя играть. Они тоже ошибались, нервничали и даже немного «привозили». В общем, люди – голова, два уха.

После одной из таких неудачных пятиминуток, когда игроки теряли мяч чаще, чем переносились сроки строительства арены в Санкт-Петербурге, трибуны даже немного посвистели. Но в остальном публика была настроена позитивно – активно реагировала на действия футболистов, пускала волну.

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Ближе к середине тайма команды разыгрались. И тут начало проявляться то главное отличие, что разделяет мексиканцев и португальцев со сборной России – скорость принятия решений. Точнее, умение играть стабильно и качественно на один-два такта. В РФПЛ, если очень захотеть, можно чуть дольше распоряжаться свободным временем. Но обе сборные выдерживали топ-уровень далеко не весь матч. А значит – шанс есть!

Мексиканцы играли на равных, но при этом не ощущались ровней Португалии. В каждом движении чемпионов Европы чувствовался фундаментальный запас прочности. Когда защитник Седрик за пять минут до конца во второй раз вывел португальцев вперед, выглядело это логично. Но на характере мексиканцы спаслись, позволив сборной России подойти ко второму туру в ранге лидера группы.