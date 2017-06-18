Потому что мы банда. Россия в «Финале шести» Мировой лиги!

«Советский спорт» рассказывает о том, как обновленная сборная России по волейболу преодолела все трудности и разнесла всех в щепки на этапе Мировой лиги в Польше.

ВСЕ ПРОПАЛО?

Перед третьим этапом Мировой лиги по волейболу сборной России прилично досталось и от экспертов, и от агентов, и даже от некоторых тренеров. От нашей команды всегда ждут побед, не взирая на обстоятельства, поэтому четыре поражения подряд за два уикенда были восприняты соответствующим образом. И даже натужная победа, добытая в матче с Италией, которая всеми в этом розыгрыше Мировой лиги воспринимается, как пассажир, не смягчила ситуацию.

Наш народ горазд паниковать. В таком эмоциональном состоянии все забыли, что состав, который играет в Мировой лиге, собрался за два дня до первого этапа в Казани, а за такое время, как известно, команды не делаются. Несмотря на то, что Сергей Шляпников прекрасно знаком со всеми игроками по совместной работе в молодежной сборной, ему потребовалось время, чтобы вновь наладить с ними контакт.

Тренер упорно твердил, что ребятам надо дать время сыграться и притереться друг к другу. Он не подвергал их публичной критике, напротив, пытался снизить давление на молодых парней. Понять причины неудач можно только находясь внутри команды.

НИЧЕГО ПОДОБНОГО

Для этого хватило буквально пары часов. Примерно половина состава играла и тренировалась с травмами разной степени тяжести. Медицинский штаб и массажисты в таких условиях трудились на износ. Шляпников был вынужден играть усеченной ротацией и не мог полностью реализовать свои задумки. Но даже при этом, в команде не было ни намека на панику.

Парни тренировались в облегченном режиме, отрабатывая элементы, на которые делали упор Шляпников, Булычев и Бузато. Прием, подача, страховка – стандартные вещи, но это основа, без которой невозможна ни одна победа. Особое внимание уделялось технике, в больших объемах велась индивидуальная работа. Все это напоминало не занятия главной команды страны, а тренировочный лагерь для молодых игроков.

НЕ СПЕШИТЕ С ВЫВОДАМИ

Во главе всего стояла дисциплина, которая является абсолютно обыденным делом в командах Шляпникова. Причем начиналась она далеко за пределами площадки: все парни тщательно соблюдали требования по выбору экипировки и были самыми тихими в гостинице. Логично, что все это перенеслось на корт. Залогом великолепной победы в матче против Польши (3:0) стала тщательная реализация требований тренерского штаба.

Сборная перед этим много работала над приемом и подачей, которые давали сбой по ходу турнира. В итоге, нам удалось усложнить хозяевам жизнь в игре на задней линии. Плюс, весьма кстати пришла помощь от блока, за который были опасения в следующем матче против США. Травма Ильи Власова сильно расстроила Шляпникова, но заставила команду сплотиться еще больше. Вадим Лихошерстов сделал все, что мог, чтобы достойно заменить партнера.

Победа над американцами в матче-триллере (3:2) – это классическая история про русский дух и все, что с ним связано. Кончались силы, из-за травм выбывали игроки, но все, кто выходил на замену, бились до последнего и вырвали первую за три года победу над США. После этого матча Шляпников гордился парнями и, в первую очередь, выделял их заслуги, хотя и тренерский штаб отработал великолепно. Разгром Ирана (3:0) стал логичным завершением этого микроцикла становления команды. Парни вновь собрались, сделали свою работу отлично, несмотря ни на что и вышли в «Финал шести», хотя в это уже никто не верил. Так что, господа, не спешите с выводами. У российского волейбола есть будущее.