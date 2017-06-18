Первый честный турнир. Премьер-лига, кто за честность, – поднимите руки!

Главный судья матча Португалия – Мексика Нестор Питана Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о введенной системе видеоконтроля.

Сперва арбитр португальский гол засчитал – потом, после видеоконтроля эпизода, проворно отменил. Все без привычного шума-гама, сугубо в рабочем порядке. Кубок конфедераций – первый турнир мирового масштаба для взрослых, где действует система видеонаблюдения и видеокоррекции. Дожить бы до времен, когда весь футбол будет охвачен этой новацией! А то ведь пока что даже в Лиге чемпионов, соревновании уж точно не менее значительном, чем Кубок конфедераций, судейские прегрешения правили бал даже на решающих стадиях…

Когда-нибудь щепетильные историки футбола, возможно, разграничат всю летопись великой игры в мяч. Отделят соревнования, прошедшие со стопроцентной справедливостью, от тех, чей исход был так или иначе искажен.

А мы что себе на сей актуальный счет думаем? Мы-то – на пути к честному футболу или как? В исторический, без преувеличения, момент матча Португалия – Мексика естественным образом вспомнилась недавняя инициатива Сергея Галицкого. Недовольный арбитражем нескольких весенних матчей, владелец «Краснодара» с удовлетворением заявил о том, что футбольные власти вроде бы дают его клубу добро на введение в частном порядке системы видеоконтроля на краснодарском стадионе.

До той поры, пока у РФПЛ не найдется в достатке свободных денег (вот до этого уж правда дожить бы! – а с другой стороны, кто бы подсчитал, сколько деньжищ ухайдакано на судейское благоволение!), это, возможно, и выход. Переходить от футбола, открытого для злоупотреблений, к футболу честному – в порядке частной инициативы. Какой, вдумайтесь, будет сделан вклад в клубную репутацию!

И мне крайне интересно, найдутся ли у Галицкого последователи среди клубных боссов. Вот у «Зенита», к примеру, как задорно заявляют в его штабе, денег не просто много, а очень много. И разве это не благородная задача – завести на новом модерновом стадионе видеосистему, в духе новомодного мирового тренда? И, опять же, сочный бонус для репутации и, соответственно, симпатий.

Представляете, сколько новых почитателей обретут клубы, инициирующие честную игру в своей футбольной обители? Ведь издавна считалось: «домашнее» судейство – это нечто из негласной футбольной классики, и предполагает оно непременную симпатию к принимающей стороне.

Так что ждем с нетерпением: сколько поборников справедливости поднимут руки, выделившись из нашего самобытного футбольного круга?

Р.S. Для пущей актуальности – одна техническая деталь, остающаяся неясной при внедренной на Кубке конфедераций системе. В матче Россия – Новая Зеландия несколько наших атак были остановлены из-за фиксации офсайда. Иногда спорного. И что получается? Если в случае гола судьями был незамечен офсайд (как в матче Мексика – Португалия) – гол отменяется. А если офсайд был зафиксирован ошибочно? Такой-то эпизод уже не переиграешь! Поэтому логично сделать следующий шаг. А именно: арбитр принимает во внимание поднятый флажок лайнсмена – но дает возможность довести атаку до завершения, не торопясь со свистком. А потом уже видеоконтроль выносит вердикт. Кстати, Галицкий-то заговорил о своей видеоинициативе, отталкиваясь именно от эпизодов с атаками, сорванными из-за мнимого «вне игры».