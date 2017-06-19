Мария Ласицкене: Украинки сказали – без меня было скучно

В минувшую пятницу в городе Жуковском прошел Мемориал В. М. Евстратова, на котором в прыжках в высоту с результатом 1,97 метра победила действующая чемпионка мира Мария Ласицкене. Это ее седьмая победа подряд после того, как ИААФ разрешила спортсменке выступать под нейтральным статусом.

«ШТУРМОВАЛА РЕКОРД МИРА И МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ»

– По такой погоде (весь день в Жуковском шел дождь. – Прим. ред.) 1,97 нормальный результат, – рассказала журналистам по окончании соревнований победительница. – Да и в секторе я осталась одна. В таких условиях раззадорить себя сложно. И мой тренер Геннадий Гарикович (Габрилян. – Прим. ред.) меня в этом поддержал.

– Но он вам говорил, чтобы вы закончили еще после 1,94, но вы продолжили прыгать. Почему?

– Я смотрю на свое самочувствие. Решила, что могу прыгнуть выше, поэтому продолжила. Но когда взяла 1,97, подумала – хватит, пора остановиться.

– Каков предел ваших возможностей?

– Предела нет, – смеется Мария. – Пока прыгается, нужно соревноваться и постоянно поднимать планку.

– Насколько для вас важно, чтобы в секторе были сильные соперницы?

– Это важно, совсем другие эмоции получаешь.

– Недавно на турнире в Польше вы штурмовали вечный мировой рекорд Стефки Костадиновой, равный 2 метрам, 9 сантиметрам. Вы знаете, сколько лет он держится?

– Уже тридцать лет (рекорд установлен 30 августа 1987 года. – Прим. ред.)

– Какие ощущения испытали на высоте 2,10?

– Отличные. Это высота, которую хочется покорить и перед которой не испытываешь страх. Это Геннадий Гарикович так психологически меня настроил, что я подходила к этой высоте с простой мыслью, что мне ее просто нужно взять. И мне на этой высоте очень понравилось. Хочу опять туда вернуться. Но я понимаю, что это не так просто, но гонку за рекордом устраивать не собираюсь.

– На тренировках не пробовали побить рекорд?

– На тренировках мы такие высоты никогда не ставим, наш предел – 1,85.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Мария ЛАСИЦКЕНЕ Родилась 14 января 1993 года в г. Прохладный (Кабардино-Балкария). Чемпионка мира-2015, зимняя чемпионка мира-2014, чемпионка Европы-2015 в помещении, серебряный призер ЧЕ-2014, двукратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России (2013, 2015). До летнего сезона 2017 года выступала под своей девичьей фамилией — Кучина. Тренер Геннадий Габрилян.

«ОБИДНО, КОГДА РЯДОМ С ФАМИЛИЕЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТИК»

– На международных стартах вы выступаете под белым флагом. Когда вас объявляют, название страны звучит?

– Ни разу не слышала. Как-то сумбурно объявляют, с паузами. Организаторам, видимо, самим непонятно, как нас представлять. Поэтому просто называют мою новую фамилию. Но при ее произнесении испытывают сложности. Например, на пресс-конференции в Риме фамилию сильно исковеркали.

– Выступление под белым флагом давит психологически или наоборот раззадоривает?

– Злит и раззадоривает. Хочется показать, что мы здесь, мы хорошо готовы. Все знают, что мы из России. Церемонии награждения на коммерческих стартах не бывает, но в инфографике напротив фамилии нарисован белый флаг с аббревиатурой ANA, что означает нейтральный спортсмен.

– Соперницы за спиной не шепчутся, вот, мол, явилась?

– Ничего такого не было. Все девочки, с которыми прыгала полтора года назад, хорошо встретили. А девчонки из Украины поздравили с возвращением, сказали, что без меня им скучно соревноваться.

– Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский как-то заявил, что не смог бы выступать под нейтральным флагом.

– Послушайте, когда Юрий Михайлович это сказал? Когда у него уже была красивая олимпийская медаль, а у меня ее пока нет. Нас поставили в такие условия, и мы на них вынуждены пойти.

– Мария, вы, как принято говорить в спорте, всех просто рвете. Столько энергии накопили за время простоя?

– Не ставлю такой задачи – непременно побеждать на каждом старте. Просто приезжаю и прыгаю.

– Вы рассчитываете пик формы? Как бы до чемпионата мира все не выплеснуть.

– Это Геннадий Гарикович рассчитывает. Он умеет подводить к главным стартам. Мое дело выполнять его распоряжения.

– Сколько раз за последние три месяца вас навещали офицеры WADA?

– Проверка идет по графику. В последний раз сдавала анализы после Рима, 8 июня. Ничего в этом плане не изменилось, но не заметила, чтобы в отношении меня со стороны WADA был ажиотаж.

– WADA вкладывает серьезные усилия и финансы в создание сети информаторов. Как к этому относитесь?

– Никак, не хочу даже об этом думать, это дело WADA.

– Нет мыслей добиться от ИААФ, WADA или лично Ричарда Макларена (глава WADA. – Прим. ред.) материальной компенсации за пропуск Олимпиады?

– Пока наши мысли совсем о другом – как подготовиться к чемпионату мира? Осталась ли обида? Конечно, осталась. Мы и сейчас не успокоились, нам не нравится прыгать, когда рядом с твоей фамилией стоит какой-то белый квадратик.

– Дарья Клишина на своем первом турнире после допуска, чемпионате Европы в Белграде, стянула волосы резинкой в цветах российского триколора. Вы не придумали какую-то свою фишку?

– Не стоит никого дразнить и провоцировать, нам четко сказали – никаких символов.