Йоахим Лев: С Черчесовым не договаривались

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и вратарь Бернд Лено – о матче с Австралией, тактике, Станиславе Черчесове и целях на Кубок конфедераций.

«ХОТИМ ПОДГОТОВИТЬ МОЛОДЫХ К ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев в последнее время очень любит говорить о подготовке резерва для сборной. Именно этой теме и была посвящена почти вся его речь на пресс-конференции.

Но сначала специалист похвалил страну-организатора за прием и поблагодарил за радушное отношение: «Думаю, Россия проведет прекрасный турнир, да и ЧМ-2018 организует на высшем уровне».

– Этот турнир поможет нам подобраться к целям на следующий год, даст новый опыт футболистам. Кубок конфедераций очень важен для нас.

Может быть, по ходу турнира покажем различные системы игры. В матче с Австралией хотели бы обеспечить компактную защиту, так как соперник играет агрессивно. С другой стороны, мы пытаемся развивать свой стиль, показывать быструю, комбинационную игру. И команде быстро удается реализовывать некоторые тактически задачи. Конечно, не все сразу получится. Большинство игроков впервые участвуют в таком турнире. Но у меня создается впечатление, что команда может реализовывать те задумки, что мы отрабатываем. Главное сейчас –развитие молодых игроков. Если удастся подготовить к ЧМ-2018 пару игроков, этот опыт окажется полезным.

– Что скажете о составе на матч? Вы уже объявили, что в воротах сыграет Лено.

– Не очень много. Наш выбор пал на Бернда потому что в предыдущих матчах играли другие вратари. По ходу турнира посмотрим. Кто не выйдет в матче с Австралией, попробует себя против Чили.

– Станислав Черчесов думал, что вы привезете на Кубок конфедераций основной состав. Если команды встретятся, принципиально ли будет обыграть Черчесова молодыми игроками?

– Ну мы не договаривались с Черчесовым о том, какую команду я привезу в Россию. План о том, каких футболистов вызвать, вынашивал давно. Я многого ожидаю от этой команды. Знаю, что это решение критиковалось, может быть, и здесь, в России. Что же до Черчесова, он всегда был сильным и волевым игроком. Рад, что его команда победила в первом матче. Мы обменялись парой сообщений

– Почему вы не тренировались на стадионе перед игрой?

– Время, которое нам предложили, 19.30, показалось слишком поздним. Решил назначить тренировку на другом поле чуть раньше. Так мы не выбьемся из режима. Но было важно показать команде стадион. Потому пришли посмотреть на него после занятий. Нужно было познакомиться с атмосферой стадиона.

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«ПОПЫТАЮ СЧАСТЬЕ В МАТЧЕ С АВСТРАЛИЕЙ»

– Вы уже знаете, что сыграете против Австралии. Есть ли волнение за результат?

– Очень сложно предвидеть, как завершится матч. Но победа была бы хорошим началом, мы к ней стремимся. Есть определенное волнение, и это неплохой знак.

– Нойер – номер один в Германии. Что с остальными вратарями?

– Конкурируем! Мы все равны. А конкуренция подталкивает нас вперед, каждый пытается выкладываться как на тренировках, так и на матчах. Попытаю свое счастье с Австралией.

– Вы впервые побывали на стадионе «Фишт». Поделитесь впечатлениями.

– Стадион очень понравился, хороший газон, большая вместимость. Осталось только показать прекрасную игру.

– Какую игру вы ожидаете от Австралии?

– Соперник будет играть динамично, быстро, даст нам контролировать мяч, и будет действовать на контратаках. Мы исходим из такого сценария.

– Вы уже участвовали в матчах ЛЧ, насколько отличается этот формат турнира с точки зрения эмоций?

– Разница есть. Прежде всего потому, что выступать за национальную команду всегда большая ответственность.

– Какие слова вы помните по-русски? – последний вопрос Лено, родители которого перебрались в Германию из России.

– Только простые слова вроде «спасибо», сейчас подзабыл язык, хотя родился в России.