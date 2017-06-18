Евгений Ловчев: Португальцы раскроются, для нас это будет лучшим вариантом
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первом матче сборной России и о том, чем для нас выгодна ничья в игре Португалия – Мексика.
«СЕМАК СПРОСИЛ: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ УСТРАИВАЕТ?»
– Когда в Казани проходила жеребьевка, я приехал туда в составе группы ветеранов под руководством Никиты Павловича Симоняна. Перед церемонией к нам спустился Сережа Семак, который должен был участвовать в жеребьевке. Я ему тогда шутя сказал: «Сереж, ты нам нормальных соперников выбери». На что он ответил: «Новая Зеландия устраивает?». И он вытащил шарик в этой сборную и она попала в нашу группу. Все мы тогда порадовались, потому что понимали – эту команду можно обыгрывать даже при всех трудностях, которые с последние годы возникают у сборной России.
Я сделал следующий прогноз на матч с Новой Зеландией: наши выиграют, забьют не больше двух голов и новозеландцы не забьют. Все три моих прогноза сработали. При всем уважении к Новой Зеландии, эта сборная редко попадает на большие мировые турниры. Мы обыграли эту команду, но нет никаких сомнений, что и наши конкуренты новозеландцев тоже обыграют.
Что касается матча, то забили Смолов и Глушаков. Первый лучший бомбардир нашего чемпионата, а второго, по различным версиям, называют лучшим футболистом премьер-лиги прошедшего сезона.
У России есть шансы. Четыре вывода по матчу Португалия – Мексика
«ПОРТУГАЛЬЦЕВ МОЖНО ПОЙМАТЬ НА КОНТРАТАКАХ»
– Теперь о матче наших соперников по группе. В игре Португалия – Мексика ничья. Но все знают, что мексиканцы не подарок. Они уже выигрывали Кубок Конфедерации в отличие, кстати, от португальцев.
В этой игре забито четыре мяча и это говорит о том, что турнир не такой протяженный, как чемпионат мира и команды здесь начинают с места в карьер. И играют они не в авантюрный футбол, а в тот, который зрителям нравится.
Португалия, несомненно, еще прибавит. И для нас даже хорошо, что в их матче с Мексикой получилась ничья. Им теперь надо обязательно выигрывать у сборной России, в противном случае они рискуют не попасть в полуфинал. А значит, они раскроются. Для нас это будет лучшим вариантом, мы сможем их ловить на контратаках.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция