Евгений Ловчев: Португальцы раскроются, для нас это будет лучшим вариантом

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первом матче сборной России и о том, чем для нас выгодна ничья в игре Португалия – Мексика.

«СЕМАК СПРОСИЛ: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ УСТРАИВАЕТ?»

– Когда в Казани проходила жеребьевка, я приехал туда в составе группы ветеранов под руководством Никиты Павловича Симоняна. Перед церемонией к нам спустился Сережа Семак, который должен был участвовать в жеребьевке. Я ему тогда шутя сказал: «Сереж, ты нам нормальных соперников выбери». На что он ответил: «Новая Зеландия устраивает?». И он вытащил шарик в этой сборную и она попала в нашу группу. Все мы тогда порадовались, потому что понимали – эту команду можно обыгрывать даже при всех трудностях, которые с последние годы возникают у сборной России.

Я сделал следующий прогноз на матч с Новой Зеландией: наши выиграют, забьют не больше двух голов и новозеландцы не забьют. Все три моих прогноза сработали. При всем уважении к Новой Зеландии, эта сборная редко попадает на большие мировые турниры. Мы обыграли эту команду, но нет никаких сомнений, что и наши конкуренты новозеландцев тоже обыграют.

Что касается матча, то забили Смолов и Глушаков. Первый лучший бомбардир нашего чемпионата, а второго, по различным версиям, называют лучшим футболистом премьер-лиги прошедшего сезона.

У России есть шансы. Четыре вывода по матчу Португалия – Мексика

«ПОРТУГАЛЬЦЕВ МОЖНО ПОЙМАТЬ НА КОНТРАТАКАХ»

– Теперь о матче наших соперников по группе. В игре Португалия – Мексика ничья. Но все знают, что мексиканцы не подарок. Они уже выигрывали Кубок Конфедерации в отличие, кстати, от португальцев.

В этой игре забито четыре мяча и это говорит о том, что турнир не такой протяженный, как чемпионат мира и команды здесь начинают с места в карьер. И играют они не в авантюрный футбол, а в тот, который зрителям нравится.

Португалия, несомненно, еще прибавит. И для нас даже хорошо, что в их матче с Мексикой получилась ничья. Им теперь надо обязательно выигрывать у сборной России, в противном случае они рискуют не попасть в полуфинал. А значит, они раскроются. Для нас это будет лучшим вариантом, мы сможем их ловить на контратаках.