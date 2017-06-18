Никита «4ce» Котков: Зрителю не должно быть скучно на матче

Источник фотографии: media.epicenter.gg

Сразу после окончания шоу-матча на турнире EPICENTER нам удалось пообщаться с комментатором Dota 2 Никитой «4ce» Котковым. Собеседник «Советского спорта» имеет самый высокий игровой рейтинг среди коллег, редко теряется на рабочем месте и преподает в ВУЗе — было о чем поговорить!



— Никита, только что вы уступили команде англоязычных аналитиков в шоу-матче. Расскажи, была ли у вас стратегия, придерживались ли вы ее, и что пошло не так?



— (Смеется). Стратегия была, мы ее придерживались. Она, к сожалению, обладала некоторыми изъянами; в первую очередь она основана на игровых секретах. Мы хотели победить красиво, но, к сожалению, не получилось. Идея была в том, чтобы разрушить внешние вышки, Pudge должен был подтянуть к себе крипа и отключить защиту строений, а мы все телепортироваться на птиц Visage и разбить базу. Проиграли Bristleback — я знал, что англоязычная студия будет его пикать, но нам были важны другие баны.



— Почти получилось победить, кстати. Что скажешь по самому турниру?



— Организация неплохая, насчет формата — мне понравилось, что была групповая стадия. Есть смысл выкладываться, потому что часть команд из группы не выходит, а хорошо проявившие себя сразу занимают место в плей-офф. Но вышло слишком мало матчей. С одной стороны, это хорошо для работников сцены, игроков: ты можешь полностью выложиться на единственном матче. Но, с другой стороны, для зрителя это плохо — мало ярких игр. Тут еще так получилось, что почти все игры прошли «в одну калитку», и это немного убило зрелищность. Чтобы было одинаково круто, нужно сильно растягивать турнир, но это очень затратно, и пока к этому дота не готова. Разве что на The International.





— Игр на сцене слишком мало?



— Ну, допустим, в сравнении с The Kiev Major — там зрителю было очень сложно. Огромные очереди, туда надо было заранее прийти… Потом ты смотришь первую игру, вторую, третью, четвертую; они затягиваются до двух часов ночи. Еще и патч неподходящий для LAN, игры были очень долгими. В итоге поставим себя на место зрителя: на последнем матче уже наверняка нет такого удовольствия от просмотра, хочется спать, хочется домой… Поэтому четыре игры в день — не очень хорошо, а вот так, как здесь, это великолепно. Если эти две игры были бы такие же крутые, как на Major, получилась бы просто конфетка.



— По характеру игр разобрались. Что скажешь по выступлению конкретных команд?



— Меня немного разочаровали OG, хотя я могу понять этот результат. Когда ты выигрываешь Major, как мне кажется, необязательно даже выигрывать TI. Ты в топе, у всех на слуху… возможно, как говорится, «не палят страты», а возможно, их еще просто нет в новой версии. В какой-то степени разочаровали Virtus.pro: думаю, купившие билеты ожидали любимую команду в финале, но этого не произошло. Na’Vi… я за них особенно никогда не болел, но для большинства, скорее всего, «рожденные побеждать» тоже не оправдали возложенных надежд.



— Почему, как ты думаешь, проиграли Virtus.pro? Одни говорят — психология, вторые отмечают проблемы команды в новом патче…



— Насколько я знаю, VP два раза просто «убил» один персонаж, Lone Druid. Возможно, они не знали, что он сейчас так умеет. Глупо это предполагать, они же все-таки профессионалы и готовятся, но я бы отметил именно это. Если же вспомнить, что брали сами «мишки»... У Virtus.pro был Ursa, Troll Warlord — эти герои все еще работают. Просто нужно уделить внимание Bristleback, которому как раз мы только что проиграли, некоторым другим метовым персонажам и понять, как действовать против них.





Никита Котков во время шоу-матча.



— Что скажешь о распространенном мнении, будто акцент в последних версиях игры сместился с легкой линии на центральную?



— То, что крипов больше стало — это приятно, можно получить больше фарма на линии. Но нельзя сказать, что это какой-то основной герой. Так было в 2012 году, когда было два основных персонажа, на центре и легкой линии. Для большинства людей так и осталось, но это уже давно не так. Сейчас многое решают саппорты, хардлайнер. Если у тебя есть хороший хардлайнер, которых в этом патче очень много, ты способен отнять у керри соперника фарм. Если этот момент упустить и взять героя типа Slark… Вот многие спрашивают: «Почему так редко берут Slark?» Он очень сильно страдает на линии, и из-за этого уже можно проиграть. То же самое касается центра — достаточно вспомнить игру Na’Vi против Secret, где Dendi на Dragon Knight не обеспечил команду уроном, не обеспечил команду хорошим дизейблом, не обеспечил команду сплитпушем. Даниил пытался фармить, его на этом ловили, и он закончил игру со статистикой 1-8.



— Я общался с некоторыми игроками, и они отмечают рост важности пятой позиции. Насколько это заметно?



— Да, игра для саппорта стала, с одной стороны, сложнее, но, с другой стороны, появляется больше рычагов воздействия на ход матча, и это прекрасно. Появляется диапазон скилла, скажем так. Если раньше хороший саппорт от плохого отличался только действиями в мид-гейме, то сейчас разница очевидна на стадии лайнинга. Сразу видно, если человек не понимает, как действовать на этом герое.



— Немного поговорим о матчмейкинге. Как для тебя выглядит идеальная дота? Что нужно поменять в игре?



— Для меня идеальная дота уже есть. Я захожу в игру, и если средний рейтинг моей команды выше 6800, то мне это нравится. Я играю на саппортах, и если помогать людям, которые знают, чего хотят от игры, и большинство таких игр заканчиваются победой. Бывает, конечно, что попадаются тиммейты с рейтингом ниже, и там саппортить труднее — но я отвратительно стал играть на керри и в центре, поэтому если я занимаю одну из этих позиций, моя команда в большинстве случаев проигрывает (смеется).



— Это как-то связано с метой?



— Нет, совершенно не связано. У меня, например, две тысячи игр на Invoker, но я не играл на нем нормально год-полтора. Соответственно, если я начинаю на нем играть, то могу не попадать скиллами, уступаю на линии, да и комбинации не выходят.





— Тем не менее у тебя уже 7000 очков рейтинга, этого не могут достичь даже некоторые профессионалы. Хватает ли времени на поддержание уровня игры?



— Профессиональные игроки не могут этого достичь, только если не хотят этого. Насколько я знаю, у саппортов Virtus.pro рейтинг ниже моего, но это только потому, что все свободное время уделяют командным тренировкам. Если Lil или Solo захотят, они получат и 7000, и 7500, и даже 8000. Что касается меня, я посвящаю MMR достаточно много времени, порой могу сыграть 5-6 игр за день, если есть свободное время.



— Что больше влияет: просмотр профессиональных игр на твой уровень игры, или наоборот — фишки из паблика при комментировании?



— Мне кажется, второе. Но дело в том, что играю я очень много не столько для того, чтобы лучше понимать ее, сколько потому, что она мне нравится. Я люблю побеждать, люблю играть в Dota 2. Если перестану играть, я перестану любить доту — честно говоря, не понимаю, как можно выполнять работу, которая тебе не нравится.



— Самое важное для комментатора — чтобы нравилась игра?



— Ну, есть два типа комментаторов: play-by-play и аналитик. Для комментатора-аналитика очень важно понимать игру, а как он это делает (играет ли, смотрит, общается ли с профи), это уже его дело. Комментатору play-by-play же, как могу судить по себе, не должно быть скучно на матче. Если вдруг скучно мне, то почему зрителю будет не скучно? Например, v1lat и Lex удается сделать так, чтобы зрителю в зале становится смотреть интересно.



— Есть ли или планируется школа комментаторов RuHub?



— Есть школа комментаторов Nyawhard (смеется) (имеется в виду комментатор Вадим «Nyawhard» Лебедев, после ухода из SLTV и RuHub пробовавший открыть подобные курсы — прим). А зачем RuHub’у открывать какую-то школу? Если человек хочет хорошо комментировать, то есть множество курсов ораторского искусства. Если совместить их с хорошей игрой в Dota, то я думаю, что любой сможет. Конкретно комментированию Dota 2 учить не нужно.



— Не так давно ты выпустил обучающее видео. Будет ли что-то подобное в дальнейшем?



— Да, ролик про Treant Protector. Так вышло, что я очень много на нем играл, около 50-100 игр за пару недель, соответственно после выхода героя в Captains Mode я решил поделиться своим алгоритмом игры в видео. Подготовился, приехал на студию RuHub, там все это записал.

Людям понравилось, и я решил продолжить. Сейчас я делаю другой ролик, который должен был выйти после групповой стадии, но очень тяжело найти какие-то хорошие игры. Про-игроки пикают его редко, а я на этом герое я играю не очень хорошо и руководствуюсь только профессиональными наработками. Кроме того, появились некоторые проблемы по учебе, и я не успел. Видео задерживается, но обязательно выйдет. Будем продолжать.