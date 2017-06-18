«Голевая передача Роналду? Нормальная». Игроки после матча Португалия – Мексика

Главный вопрос после матча сборных Португалии и Мексики так и не прозвучал, но кое-что все же прояснилось.

РОНАЛДУ ПОКИНЕТ «РЕАЛ»?

Именно этот вопрос должен был стать главным в микст-зоне после матча. Португальские СМИ несколькими днями ранее сообщили, будто Роналду рассказал партнерам по сборной о своем неизбежном уходе из мадридского клуба. Позднее говорилось, что португалец уже попросил агента начать переговоры с «МЮ».

В общем, душа требовала ясности. Но о необходимости такого вопроса знал и сам Роналду, поэтому на опыте прошел через микст-зону быстро и уверенно и с каменным выражением лица.

Сами португальские журналисты оказались сговорчивее. И, несмотря на все публикации в прессе, мнение у них единое: Роналду никуда не уйдет. Мол, да, ситуация неприятная, но игрок слишком привязан к клубу. Что ж, подождем.

Зато остановился поговорить Каурежма, автор первого гола португальцев.

– Справедлива ли ничья? Нам просто не повезло. Мы создали больше моментов, чем соперник. Мексика больше владела мячом, но это ни о чем не говорит. Мы могли убить интригу в матче, но не сделали этого.

– На очереди – Россия. Что думаете?

– Нам нужно победить в двух оставшихся матчах. Но сначала должны немного отдохнуть. А Россия – тяжелый соперник.

– Вам удобнее играть с Андре Силвой в составе?

– Андре – отличный нападающий. Но все решает тренер. У нас в команде все игроки важны.

– Вы, как правило, выходите на замену. На этот раз играли с первых минут. Был какой-то другой настрой?

– Нет, настрой всегда одинаков. Хочу показать все, на что способен, чтобы помочь своей сборной. Мы пока ничего не потеряли. Впереди два матча, в которых нужно побеждать. Верю, что мы этого добьемся и выйдем из группы.

– Что скажете про голевую передачу Роналду?

– Нормальная, он же лучший в мире.

– Мы выходили на матч с целью победить, – сразу огорошил защитник португальцев Седрик. – То же самое будет и в следующей игре – такой у нас менталитет.

– Считаете, что Мексика – самый сложный соперник в группе?

– Качественная команда, у нее есть определенные сильные стороны, но не могу сказать, что это самый сложный соперник.

– Что с Криштиану? Он на сто процентов с командой? Ничто его не отвлекает?

– Он с нами, помогает выигрывать матчи. И снова доказывает, что он лучший в мире. Для нас это очень важно.

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– С самого начала мы очень храбро сражались. Могли и проиграть, и победить, – философски был настроен вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. – Но нас результат устроил. Очень горд быть здесь, рад помочь команде.

– Вы забили прямо как Серхио Рамос, – благодарили мексиканские журналисты Эктора Морено.

– Да, повезло, что оказался в нужном месте. Очень рад голу и доволен ничьей

– Каково было играть против Роналду?

– То, что удалось сдерживать Роналду, заслуга всей команды, за этим стоит большая работа. А лично я теперь поиграл против двух лучших футболистов мира: Криштиану и Месси.

– Мы провели очень хороший матч, – улыбался Чичарито, он же Хавьер Эрнандес. – Играли смело, много атаковали и прессинговали. Хорошо, что в концовке смогли сравнять счет и заработать одно очков в матче, в котором нам дважды приходилось отыгрываться. Эта ничья придала нам уверенности в себе. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы счастливы находится здесь. Постараемся выиграть турнир. Погода? Нас это не смущает. В нашей стране тоже бывает прохладно.

– Комфортно ли вам было играть на левом фланге?

– Я счастлив играть за сборную на любой позиции.

– Как вам система видеоповторов?

– Сегодня она нам помогла, потому что был отменен гол в наши ворота.

– Что думаете о сборной России? Знаете ли вы кого-нибудь? Например, Смолова?

– Мы подумаем об этом сопернике позже. Пока все мысли были о том, как сыграть с чемпионом Европы.

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