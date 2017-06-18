«Голевая передача Роналду? Нормальная». Игроки после матча Португалия – Мексика
Главный вопрос после матча сборных Португалии и Мексики так и не прозвучал, но кое-что все же прояснилось.
РОНАЛДУ ПОКИНЕТ «РЕАЛ»?
Именно этот вопрос должен был стать главным в микст-зоне после матча. Португальские СМИ несколькими днями ранее сообщили, будто Роналду рассказал партнерам по сборной о своем неизбежном уходе из мадридского клуба. Позднее говорилось, что португалец уже попросил агента начать переговоры с «МЮ».
В общем, душа требовала ясности. Но о необходимости такого вопроса знал и сам Роналду, поэтому на опыте прошел через микст-зону быстро и уверенно и с каменным выражением лица.
Сами португальские журналисты оказались сговорчивее. И, несмотря на все публикации в прессе, мнение у них единое: Роналду никуда не уйдет. Мол, да, ситуация неприятная, но игрок слишком привязан к клубу. Что ж, подождем.
Зато остановился поговорить Каурежма, автор первого гола португальцев.
– Справедлива ли ничья? Нам просто не повезло. Мы создали больше моментов, чем соперник. Мексика больше владела мячом, но это ни о чем не говорит. Мы могли убить интригу в матче, но не сделали этого.
– На очереди – Россия. Что думаете?
– Нам нужно победить в двух оставшихся матчах. Но сначала должны немного отдохнуть. А Россия – тяжелый соперник.
– Вам удобнее играть с Андре Силвой в
составе?
– Андре – отличный нападающий. Но все решает тренер. У нас в команде все игроки важны.
– Вы, как правило, выходите на замену. На
этот раз играли с первых минут. Был
какой-то другой настрой?
– Нет, настрой всегда одинаков. Хочу показать все, на что способен, чтобы помочь своей сборной. Мы пока ничего не потеряли. Впереди два матча, в которых нужно побеждать. Верю, что мы этого добьемся и выйдем из группы.
– Что скажете про голевую передачу Роналду?
– Нормальная, он же лучший в мире.
– Мы выходили на матч с целью победить, – сразу огорошил защитник португальцев Седрик. – То же самое будет и в следующей игре – такой у нас менталитет.
– Считаете, что Мексика – самый сложный
соперник в группе?
– Качественная команда, у нее есть определенные сильные стороны, но не могу сказать, что это самый сложный соперник.
– Что с Криштиану? Он на сто процентов с
командой? Ничто его не отвлекает?
– Он с нами, помогает выигрывать матчи. И снова доказывает, что он лучший в мире. Для нас это очень важно.
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– С самого начала мы очень храбро сражались. Могли и проиграть, и победить, – философски был настроен вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. – Но нас результат устроил. Очень горд быть здесь, рад помочь команде.
– Вы забили прямо как Серхио Рамос, – благодарили мексиканские журналисты
Эктора
Морено.
– Да, повезло, что оказался в нужном месте. Очень рад голу и доволен ничьей
– Каково было играть против Роналду?
– То, что удалось сдерживать Роналду, заслуга всей команды, за этим стоит большая работа. А лично я теперь поиграл против двух лучших футболистов мира: Криштиану и Месси.
– Мы провели очень хороший матч, – улыбался Чичарито, он же Хавьер Эрнандес. – Играли смело, много атаковали и прессинговали. Хорошо, что в концовке смогли сравнять счет и заработать одно очков в матче, в котором нам дважды приходилось отыгрываться. Эта ничья придала нам уверенности в себе. Атмосфера на стадионе была потрясающей. Мы счастливы находится здесь. Постараемся выиграть турнир. Погода? Нас это не смущает. В нашей стране тоже бывает прохладно.
– Комфортно ли вам было играть на левом
фланге?
– Я счастлив играть за сборную на любой позиции.
– Как вам система видеоповторов?
– Сегодня она нам помогла, потому что был отменен гол в наши ворота.
– Что думаете о сборной России? Знаете ли
вы кого-нибудь? Например, Смолова?
– Мы подумаем об этом сопернике позже. Пока все мысли были о том, как сыграть с чемпионом Европы.
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Матч
Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)
Голы
Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).
Состав
Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)
Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)
Предупреждения:
Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73
Судья:
Нестор Питана (Аргентина)
Место и дата
18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция