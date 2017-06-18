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Без жертв не обошлось. Москва присоединилась к Кубку конфедераций

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Без жертв не обошлось. Москва присоединилась к Кубку конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

За час до старта первого матча Кубка конфедераций в московском метро становилось понятно – в город приехал крупный международный футбольный турнир. Нет, вас не вносили в вагон толпы сумасшедших чилийских болельщиков, не оглушали раскаты африканских барабанов и вувузел. Просто через каждые десять пятнадцать метров на страже порядка стояли доблестные российские полицейские, прозванные космонавтами в фанатской среде – за массивные шлемы, защищающие голову.

Жертвоприношения

Это не значит, что болельщиков Камеруна и Чили в метро не было. Вот, например, сидит скромный темнокожий парнишка. От обычного заморского студента его отличает лишь паспорт болельщика, болтающийся на шее. Он вскакивает, как ужаленный, когда в вагон заходит женщина с ребенком – уступает место.

– Сегодня магия джуджу будет за вас? – спрашиваю, когда он оказывается рядом со мной.

– Надеюсь. Она помогла нам оказаться здесь – поможет и на этом турнире.

Тьелло, так его зовут, отвечал на русском – точно студент.

– Вы сами тут жертвоприношений не делали?

– Нет, но на родине без этого не обошлось.

Назло видео! Как чилийцы обыграли сборную Камеруна

Нормально все

С головой окунуться в атмосферу футбольного праздника удалось на станции «Спартак». На выходе из вагона нас поджидали чилийские фанаты – их было гораздо больше, чем камерунцев. На эскалаторе фанаты «Спартака» подзадоривали гостей из Южной Америки криками «Чили-Чили!», которые те тут же подхватывали.

Знаменитых ведомственных делегаций, которыми в России принято латать дыры на трибунах, на подходах к стадиону замечено не было. Вместо них – десятка полтора детишек из футбольной школы «Чертаново», как раз фотографировавшихся с парой чилиек на выходе из метро.

Сейчас все, наверное, ждут рассказ о том, как у нас все ужасно организованно… Нет. Его не будет – в день матча все прошло на высоком уровне. И встреча болельщиков у метро, и проход на территорию через охрану, и сосиски-мороженное-пиво… Да-да, вы не ошиблись. Пиво. И даже не безалкогольное – самое настоящее, холодное пенное пиво – выпили и никто никого не убил.

На соседней трибуне собралась небольшая группа фанатов Камеруна – все в национальных цветах, танцуют, кричат, запускают волну. Главной звездой в отсутствие Алексиса Санчеса на поле в первом тайме был камерунский болельщик в маске льва – неукротимого льва, хоть заранее и сообщали, что на трибуны в масках животных пускать не будут. Пустили – молодцы!

Но это была лишь капля в море – в море чилийских болельщиков, которые забили целый сектор спартаковского стадиона. Масштаб поддержки удалось оценить, когда чилийцы пели гимн страны. Сначала, конечно, их заглушала музыка, но, когда аудиосистемы стадиона утихли, фанаты принялись допивать гимн а капелла. Поверьте, так на арене «Спартака» еще не пел никто. У нас даже есть видео. Снимать его, правда, пришлось с риском лишиться аккредитации.

Оказывается на играх Кубка конфедераций журналистам нельзя снимать видео не только на пресс-конференции и в микст-зоне, где это можно делать исключительно правообладателям, но и на трибуне – на обычный телефон, не на профессиональную технику. Болельщикам, кстати, которые сидят через ограждение-ленту от журналистов, никто этого делать не запрещает.

Разминка

Их, то есть болельщиков, на стадион пришло немало. Кто-то напишет про пустые места, которые не заметить было сложно. Да, они были. В основном пустовали центральные трибуны, на которые билеты стили по несколько тысяч рублей. За воротами было битком. Но надо учитывать, что это кубок конфедераций, в России, играют Чили и Камерун, а матч заканчивается почти в 23:00 в воскресенье. Да при таких условиях собрать 33 492 человека на трибунах – даже больше, чем средняя посещаемость «Спартака» в прошедшем сезоне – человек на семьсот, но ведь больше.

Во втором тайме российские болельщики начали скандировать «Россия! Россия!» – небольшой фальш-старт перед матчем Россия – Португалия, который пройдет здесь в среду. Ничего – потренировались.

Вообще на трибунах все было правильно: парики в национальных цветах, дудки, сумасшедшие прически, дикие танцы, скандирования на французском, песни на испанском, флаги и растяжки.

В общем, московский старт турнира удался. На крейсерскую скорость Кубок конфедераций выйдет через два дня, когда в российскую столицу приедет лучший футболист планеты Криштиану Роналду, а сборная Черчесова будет стараться не ударить в грязь лицом в матче с чемпионами Европы.

Матч

Камерун - Чили - 0:2 (0:0)

Голы

Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).

Состав

Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог

Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)

Предупреждения:

нет - Хара, 66

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция

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