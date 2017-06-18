Назло видео! Как чилийцы обыграли сборную Камеруна

Сборная Чили переиграла команду Камеруна в группе В на Кубке конфедераций. А одними из главных героев матча стали видеосудьи, отменившие один гол южноамериканцев и засчитавшие другой.

И ГИМН ДОПЕТЬ ДО КОНЦА

Чилийцы хороши. Нет, правда хороши. То, как южноамериканские болельщики допевали гимн страны после того, как музыка уже отзвучало – одно из самых сильных футбольных и околофутбольных впечатлений за последнее время. Кстати, никакой накладки организаторов тут нет – перед матчем почти всегда запускается пара первых куплетов, и все, если гимн достаточно длинный. Так было и на этот раз. Но болельщики решили спеть до конца, а-капелла. С учетом их приличного количества – несколько тысяч было точно – и отличной акустики «Открытие Арены» получилось мощно.

Футболисты сборной Чили, также как и их болельщики, тоже радовали. Ну, скажите, какая еще команда играет в четыре нападающих. А «Ла Роха» именно так и делает. Когда команда Хуана Антонио Пицци владела мячом, то на одной линии с центрфорвардом Варгасом были крайние защитники (!) Исла и Босежур, а также центральный хавбек Арангис. И схема из номинальной 4-2-3-1 превращается в сверхатакующую 3-3-4.

И это давало эффект – моменты чилийцы создавали регулярно. Уже на 1-й минуте Варгас зарядил в штангу, а вскоре Фуэнсалида едва не забил красивейший гол, перед ударом перебросив мяч через защитника – Камерун спас вратарь. На игру южноамериканцев было приятно смотреть, и когда на последней минуте тайма Варгас после прекрасного паса умницы Видаля (и как у него хватает сил и здоровья столько бегать и успевать везде?) выскочил к воротам и забил, это показалось само собой разумеющимся.

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А НУ КА, ОТМЕНИ

Чилийцы уже отпраздновали гол, но тот вмешался видеосудья – уж не знаю, кто это был, француз Клемен Тюрпен или серб Милован Ристич, – отменивший гол из-за офсайда. И вот тут стало ясно, что широко разрекламированная система – не панацея. На стоп-кадре видно, что локоть Варгаса на несколько сантиметров впереди линии последнего защитника камерунцев. Наверное, это офсайд. Формально. Но завтра в этой же ситуации видеосудья, вставший с другой ноги, решит, что гол чистый. И никто его не осудит. Так что человеческий фактор и субъективизм никуда из футбола не делись. Спорные моменты и негодование в сторону арбитров будут и в эпоху видео.

Не знаю, смотрели ли чилийцы в перерыве повторы того момента, но произошедшее определенно выбило их из колеи. Во втором тайме жизнь вратаря камерунцев Ондоа стала не в пример спокойнее. И даже выход звезды «Арсенала» Санчеса, который за день до матча получил небольшую травму на тренировке и которого трибуны встретили овацией, игру «Ла Рохи» в нападении не особенно и освежил.

КУДА ЖЕ БЕЗ САНЧЕСА?

Была мысль, что, как это часто бывает, закончится все каким-нибудь шальным голом Камеруна, тем более что и в первом тайме моменты у африканцев были – пару раз «неукротимые львы» здорово убегали в контратаки. Но нет, Чили все же добилось своего. А сделали все лидеры – Санчес и Видаль. Первый навесил, а второй взмыл над штрафной, как умеет только он, и головой сбросил мяч в угол.

А под занавес матча снова вмешался видеосудья, на этот раз сыгравший в пользу чилийцев. Санчес убежал один на один, засуетился и не забил, но на помощь подоспел Варгас. Поначалу было подозрение, что форвард «Арсенала» был в офсайде, и не стоило огород городить, но нет – оказалось, Санчес был в правильном положении. И вот вам еще вопрос на засыпку – доигрывать ли теперь эпизоды до конца, если боковой судья уже поднял флажок?