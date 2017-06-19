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«Видеоповторы – справедливая вещь». Игроки и тренеры – о самой громкой теме дня

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Видеоповторы – справедливая вещь». Игроки и тренеры – о самой громкой теме дня
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» собрал мнения участников матча Камерун – Чили, в котором один гол был отменен после просмотра видео, а второй – наоборот, засчитан.

Напомним, что в конце первого тайма при счете 0:0 нападающий чилийцев Варгас забил гол, но он был отменен из-за офсайда. А уже под занавес встречи видеорефери наоборот, засчитал мяч, забитый «Ла Рохой», хотя первоначально лайнсмен зафиксировал положение «вне игры».

Уго БРООС, главный тренер сборной Камеруна:

– Как вы можете прокомментировать ситуацию с видеоповторами? Кто-то считает, что это цирк, кто-то – что это прорыв.
– Да, их использовали два раза. Это может быть очень важным. У Варгаса в первом тайме был офсайд, поэтому гол не был засчитан. Но если это будет несколько раз за матч, ничего хорошего из этого не будет.

– Скажите, что вы подумали, когда Варгас забил свой отмененный гол?
– Сначала я был разочарован, гол есть гол, но потом увидел, что судья ждет повтора и надеялся, что будет офсайд. Так оно и случилось. Но, в общем, нормальная система.

Голосование: Видеоповторы в футболе – это хорошо?

Хуан Антонио ПИЦЦИ, главный тренер сборной Чили:

– Видеоповторы – хорошее нововведение? Сегодня было два момента, когда их использовали.
– Думаю, нужно время, чтобы эта система прижилась. Насколько я понимаю, это эксперимент. Может, пока трудно к этому привыкнуть. Мы еще не привыкли ждать, пока судья посмотрит видео. Возможно, в будущем мы свыкнемся и все будет нормально. Мы могли вести 1:0 уже после первого тайма. Игроки были разочарованы, испытали такой небольшой стресс, когда гол был отменен. И негатив тут один – решения не в вашу пользу нервируют вас. Но, думаю, что эта система даст возможность принимать более справедливые решения. Давайте подождем. Думаю, оценка системе будет дана и ФИФА примет окончательное решение, прислушавшись в том числе и к нам.

– Отмененный гол повлиял на вашу игру во втором тайме?
– Возможно, это действительно повлияло на нас, и мы стали играть хуже. Но решение было справедливое, хотя офсайд и был крошечным. Думаю, без видео такой гол бы засчитали. В футболе порой думаешь, что против тебя принято несправедливое решение.

Артуро ВИДАЛЬ, полузащитник сборной Чили:

– Что вы думаете по поводу отмененного гола в первом тайме и вообще этой системы в целом?
– Мы впервые столкнулись с этим. Мы, футболисты, сосредоточены на игре, и эта система создает определенные трудности, но нужно к этому привыкнуть. Нам объясняли, как это работает. Думаю, это справедливая вещь и она сделает футбол лучше.

Матч

Камерун - Чили - 0:2 (0:0)

Голы

Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).

Состав

Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог

Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)

Предупреждения:

нет - Хара, 66

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция

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