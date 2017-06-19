Иглоукалывание в хулиганских целях

Федерико Альенде (справа)

О врачевании от стресса и от мучающих футболистов болей хорошо известно. Методику экс-спартаковского доктора Лю «Советский спорт» так и вовсе подробно описывал. Но история, которую мы хотим вам сегодня рассказать – это, как говорится, из ряда вон.

Наш герой – аргентинский футболист Федерико Альенде из клуба «Пасифико». Не удивляйтесь, что вы ничего не слышали о нем. Мы даже не об игроке, а о клубе – он играет в четвертом дивизионе. Так вот, наш герой (точнее сказать, конечно – антигерой) признался, что во время матчей колол иголкой своих противников.

В интервью аргентинской радиостанции «Vorterix» Альенде со смехом рассказал, что несколько раз использовал этот прием во время игры за кубок Аргентины против «Эстудиантеса» в прошлое воскресенье.

– Мы знали, что мы должны играть против них грязно, и я продолжал колоть нападающих «Эстудиантеса» иглой, – заявил Альенде, объяснив свои действия тем, что футбол – это, по его словам, игра для умных.

Колумбийский футболист Хуан Отеро заявил местным СМИ, что во время воскресного матча получил четыре укола иглой. Он пытался обратить на это внимание главного арбитра, но судья проигнорировал его жалобы.

Альенде признал, что его основной мишенью стал именно Отеро, который теперь, должно быть, его ненавидит.

Откровения Альенде уже привели к скандалу. В частности, президент «Пасифико» Гектор Монкада заявил, что после таких откровений готов приступить к радикальным методам:

– Я хочу вышвырнуть Альенде из клуба! – говорит он. Осталось придумать, как.