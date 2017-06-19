«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?
18 июня 2017 года стало для мирового футбола историческим днем – была введена система видеоповторов. Произошло это событие в России на Кубке конфедераций. «Советский спорт» собрал для вас мнения из твиттера, которые были опубликованы во время и после матчей Португалия – Мексика (2:2) и Камерун – Чили (0:2), где решения главного арбитра после консультаций с видеопомощниками имели не ключевую, но очень важную роль.
Видеоповторы - великолепная штука. Рывок из футбольного средневековья. И нет ничего глупее "духа игры" и прочих аргументов Блаттер-стайл.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 18 июня 2017 г.
Очень рад введению видеопросмотров и тому, что благодаря им принимаются правильные решения. Футбол становится справедливее.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 18 июня 2017 г.
А вообще,по факту сегодня по настоящему свершилась революция в правилах футбола.Нам ещё предстоит ко всему этому привыкнуть,но старт дан 🚀— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 18 июня 2017 г.
Полностью за видеоповторы в футболе. Вообще никаких сомнений. Коллективной слепоты быть не может, хватит #PORMEX #CAMCHI #ConfedCup— Александр Неценко (@netsenko) 18 июня 2017 г.
Зашевелилось что-то в болоте футбольном. Рушится консерватизм бесполезный. Сколько же ждать пришлось...#видеоповторы— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 18 июня 2017 г.
Единственная проблема... Главный и особенно боковые будут всякий раз в голове держать "помощь зала" и "звонок другу". Расслабятся ребятки.— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 18 июня 2017 г.
Я не против видеоповторов, даже ЗА! Надо идти в ногу со временем. Но(!!!) какая ответственность теперь у арбитров на линии? Всегда поправят)— Константин Генич (@GenichK) 18 июня 2017 г.
Видеоповторы - это новая эпоха. Да не эпоха - эра. Эра справедливости.— Павел Занозин (@zanozin) 18 июня 2017 г.
Нужно поднять вопрос о введении видеоповторов для видеоповторов.— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 18 июня 2017 г.
Ребят, ну если видеоповторы убивают ритм и эмоции - давайте вообще офсайд отменим на фиг. И результативность вырастет, и бодрости вагон.— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 18 июня 2017 г.
Никогда не был ни активным сторонником, ни активным противником использования видеоповторов, но по-моему, это какой-то цирк))— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 18 июня 2017 г.
"Система видеоповторов — это, по крайней мере, смешно". Гениально!— Мария Командная (@komandnaya) 18 июня 2017 г.
Теперь не получается сразу радоваться забитому мячу, ждешь пока с центра поля разыграют, а уже потом радуешься.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 18 июня 2017 г.
Все ясно! Нужны ещё судьи, которые будут подсказывать тем, что смотрят видеоповторы)))— Роман Гутцайт (@guttsait) 18 июня 2017 г.
Видеоповтор это ОЧЕНЬ круто! На тоненькой, но было. Помощники главного судьи теперь просто не нужны. Революция произошла! В России)) #КК2017— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 18 июня 2017 г.
Следующий шаг - футбол без судей на поле. Все спорные моменты-видеоповтор, который смотрит и выносит вердикт Анонимус на удалённом доступе.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 18 июня 2017 г.
Этот #КК2017 исторический. При всей неоднозначности и пока что сумбурности принятия решений, ясно что видеоповторы скоро будут частью правил— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 18 июня 2017 г.