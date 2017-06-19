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Как побеждал Уорд. Раскадровка скандального восьмого раунда

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как побеждал Уорд. Раскадровка скандального восьмого раунда

«Советский спорт» разобрал события восьмого раунда чемпионского боя между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, по результатам которого победителем бы объявлен американский боксер.

Эта трехминутка началась с обмена ударов с ближней дистанции, в которой чуть лучше выглядел Уорд.

00:08. Обмен ударов с ближней дистанции.
00:08. Обмен ударов с ближней дистанции.

 Затем произошел еще один клич, в результате которого Ковалев оказался спиной к сопернику. Но пока ничего страшного не произошло.

00:26. Выход из клинча.
00:26. Выход из клинча.

Еще один раз с ближней дистанции наносит удары по корпусу Уорд. И летят они снизу. Американец явно попадает по площади, которая находится ниже пояса. Ковалев не протестует.

00:37. Работа Уорда по «корпусу»
00:37. Работа Уорда по «корпусу»

Андре Уорд очень низко работает корпусом и буквально головой втыкается в пояс Ковалеву. Из такой позиции просто невозможно наносить удары выше пояса.

00:45. Стойка Уорда
00:45. Стойка Уорда

А вот начинаются главные события. Прошла 1 минута и 12 секунд с начала раунда и Уорд наносит два удара ниже пояса.

01:12. Первый удар Андре Уорда ниже пояса
01:12. Первый удар Андре Уорда ниже пояса

01:12. Первый удар Андре Уорда ниже пояса (другой ракурс)
01:12. Первый удар Андре Уорда ниже пояса (другой ракурс)

Второй удар создает впечатление того, что Уорд нанес его по правилам, но на самом деле перчатка Уорда шла снизу-вверх и задела область ниже пояса.

01:13. Второй удара ниже пояса или по поясу
01:13. Второй удара ниже пояса или по поясу

Ковалев согнулся. Уорд взял паузу и посмотрел на рефери.

01:15. Ковалев согнулся пополам
01:15. Ковалев согнулся пополам

Сонни Уикс не стал останавливать бой.

01:16. Рефери разрешает продолжить бой
01:16. Рефери разрешает продолжить бой

Через 30 секунд Ковалев пропускает чудовищный удар с правой.

01:45. Ковалев пропускает удар справа
01:45. Ковалев пропускает удар справа

01:45. Ковалев пропускает удар справа (другой ракурс)
01:45. Ковалев пропускает удар справа (другой ракурс)

Ковалев потрясен, но продолжает держаться на ногах. Уорд старается зажать его в угол. И с -53 по -34 секунду Уорд попадает два раза по касательной – без особого вреда. От других ударов Сергей уходит. Затем следуют три точных попадания в область пояса.

02:13. Ковалев заперт в углу
02:13. Ковалев заперт в углу

02:23. Ковалев пропускает три удара (ниже пояса?)
02:23. Ковалев пропускает три удара (ниже пояса?)

Странно, что практически со всех ракурсов невозможно сказать, куда именно наносил удары Уорд, за исключением последнего удара, который он совершенно точно нанес с нарушением правил.

02:24. Последний удар в поединке
02:24. Последний удар в поединке

При этом все удары Уорд нанес рукой, согнутой в локте. Они шли снизу-вверх. Явно, что ни один удар не был нанесен выше пояса. То есть как минимум все три удары были на границе. Выражаясь футбольным термином, граница штрафной площади – уже штрафная. В этом плане нарушения правил со стороны Уорда налицо.

Итог: Рефери Тони Уикс не заменил два удара ниже пояса, которые Уорд нанес на старте второй минуты раунда и не дал возможности Ковалеву собраться. В результате Ковалев пропустил сильный удар справа и «поплыл». При этом Уорд после этого ни нанес ни одного акцентированного удара. И прижав Сергея к канатам, совершенно точно нанес как минимум один удар ниже пояса. Этот удар стал ключевым и рефери остановил бой. Предыдущие два точных удара аналогично вызывают большие сомнения в том, были они нанесены в рамках правил.

02:21. Первый из трех
02:21. Первый из трех

02:22. Второй из трех
02:22. Второй из трех

Учитывая, что Уорд попадал ниже пояса во втором и седьмом раундах...,

Второй раунд
Второй раунд

Седьмой раунд
Седьмой раунд

...а также дважды сделал это в раунде восьмом до момента, когда Ковалев был потрясен, а затем и еще три раза, рефери обязан был уже к этому моменту снять с американца одно очко, а после последнего нарушения правил был вправе остановить бой и дисквалифицировать Уорда.

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