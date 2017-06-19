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«Спартак» интересуется викингом, а Мутко жестко наехал на Газзаева (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераФото: Gettyimages.ru

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День второй

Вчера на Кубке конфедераций были сыграны два матча. В нашей группе Португалия и Мексика добились ничьей (2:2), которая вывела сборную России на первое место. А в группе B чилийцы обыграли камерунцев (2:0). Сегодня состоится заключительный матч первого тура – Германия встретится с Австралией.

Назло видео! Как чилийцы обыграли сборную Камеруна

Перед матчем Камерун – Чили произошел небольшой технический сбой – гимн чилийцев выключили слишком рано. Но футболисты и фанаты не растерялись.


Без жертв не обошлось. Москва присоединилась к Кубку конфедераций

Тем временем весь мир обсуждает революционное новшество – видеоповторы. Турнир только стартовал, а уже отменено несколько голов. Большинство сходится во мнении – полезная и правильная штука; очень плохо, что она появилась только сейчас. Хотя есть и консерваторы, бормочущие что-то о духе игры, человеческом фактором и далее по конспектам мистера Блаттера.

Текила, танцы и песни. Мексиканцы подарили Казани праздник (видео)

Конференция РФС

В воскресенье в Санкт-Петербурге прошла внеочередная конференция РФС. Возможно, самая яркая и огненная за последние годы. Виталий Мутко был в ударе! Сначала он заговорил о марихуане.

– Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом сами понимаете – команды сами ориентируются, – пошутил президент РФС.

А затем, когда шутки закончились и настроение переменилось, Мутко обрушил свой гнев на некоторых людей. Больше всех досталось Валерию Газзаеву.

– Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам, – следующую атаку на давнего соперника Виталий Мутко начал издалека. – И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах. Людям, которые не несут никакой ответственности, конечно, все плохо, – закончил спич вице-премьер.

«50 лет работает – ни хрена не сделано!» Кто источник проблем в нашем футболе?

Почему до сих пор нет календаря РФПЛ и станет ли он разумнее? Ответ главных лиц

Вот аудиоверсия.

Действительно, обратите внимание на то, сколько раз в этом коротком спиче звучит слово «бл…». Это что, нормально?

А досталось Газзаеву вот за это. И здесь Мутко, надо признать, в чем-то прав.


«Тосно» будет помогать «Зениту»

Досталось на конференции РФС и «Тосно».

– …Сейчас Хабаровском занимаемся. Или «Тосно» вышло. Ну и что? Будет на «Петровском» играть. Клуб «Тосно», ты из какого региона? Сейчас ведем переговоры, чтобы к «Мордовии» вернулся спонсор. Всех тревожит, чтобы стадионы не пустовали, – сказал Мутко.

Очень правильное замечание. И давно пора принимать в премьер-лигу клубы не только по спортивному принципу. Нет инфраструктуры – пошли вон! А то каждый год одно и то же.

Вчера вообще был день юмора. Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, отвечая на вопрос об отношениях с «Зенитом», сказал следующее: «Мы готовы как-то помогать, биться со всеми соперниками, чтобы «Зенит» решал свои вопросы в борьбе за чемпионство и место в Лиге чемпионов».

Занавес. Матюшенко не сказал, что пошутил. То ли неудачно выразил свою мысль, то ли… Что ж, если здесь и есть, чему удивляться, то только тому, что об этом говорят открыто.

Гендиректор «Тосно»: Готовы биться со всеми, чтобы «Зенит» решал свои задачи

Сводки межсезонья

Вчера шведские СМИ сообщили об интересе «Спартака» к защитнику «Гетеборга» Саломонссону. Ему 28 лет, играет на позиции правого защитника, оценивается сайтом transfermarkt.de в 1,7 млн. евро (самый дорогой в команде).


Позже агент игрока подтвердил эту информацию – интерес со стороны «Спартака» есть, но переговоров не ведется.

Австрийский сбор «Зенита» разгоняется. Не за горами первый контрольный матч.


Здорово, что питерцы так широко освещают свой тренировочный процесс. Чего нельзя сказать о «Спартаке» и «Рубине»…


Знаковое возвращение! Миодраг Божович снова в России. Тульский «Арсенал» стал шестым российским клубом в карьере известного специалиста.

Завершилась первая рабочая неделя у «Краснодара». В ближайшее время команда проведет два спарринга.


В «Ростове» на просмотре находится 20-летний защитник Рукас, воспитанник зенитовской школы. А «Локомотив» просматривает Коряна, своего воспитанника, что забавно. В 2015-м молодой футболист уехал в голландский «Витесс». И вот вернулся.


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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