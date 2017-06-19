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«Мы не можем доверять тому, кто думает о «Реале». Вся правда о Доннарумме

Источник:  Football ItaliaКомментарии
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи ДоннаруммаФото: Gettyimages.ru

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли поведал о переговорах с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, который отказался продлевать контракт.

Ранее агент 18-летнего игрока Мино Райола сообщил, что «Милан» угрожал его клиенту расправой. По информации СМИ, руководство клуба не может найти общий язык именно с агентом. Это и послужило причиной неудачи по пролонгации соглашения.

Отметим, что контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2018 года. Ранее в клубе дали понять, что футболист, которому предлагали 50 млн евро за 5 лет, останется в команде на следующий сезон.

– Конечно, нам непросто после всей этой ситуации, – говорит функционер. – Мы очень разочарованы словами Райолы. Не знаю, что еще нужно было сделать, чтобы Доннарумма остался. Если он передумает, то его встретят с распростертыми объятьями не только руководство, но и болельщики. 

Нет, никаких угроз с нашей стороны не было, – продолжает Фассоне. – Наша позиция предельно ясна – Джанлуиджи не продается. Будет ли он играть в основе? Это решит наш главный тренер Винченцо Монтелла. Насколько мне известно, Монтелла доверяет Доннарумме, но после того, что случилось, нам нужно искать нового вратаря и полагаться только на него.

Мы не можем надеяться на того, кто думает о «Реале», – говорит функционер. – Особенно, если речь идет о вратаре. Это одна из самых важных позиций на поле. Я должен быть уверен, что у «Милана» есть голкипер, который не испытывает никаких проблем.

Всему виной амбиции. Почему Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед»?

Конечно, Доннарумма вправе решать свое будущее. Спору нет. Но одно дело поступать в рамках бизнеса, другое – с моральной точки зрения. Он мог не выставлять клуб в таком свете. Все-таки, мы вложили в него очень много денег. Если бы Доннарумма сразу сказал, что собирается покинуть команду – все было бы иначе. В этом случае, мы бы продали его в другой клуб уже этим летом. 

Могу сказать вам, что сумма, которую заплатит за его трансфер «Реал», окажется в кармане Райолы. Я, по крайней мере, вложил бы эти деньги в развитие итальянского футбола. Но этого все равно не случится.

Каждый раз, когда мы общались с Доннаруммой, он говорил мне, что хочет остаться. Так было, пока он не встретился с Райолой. Его мнение резко поменялось за последние два дня. Мино говорит, что мы форсировали события, но это не так. 3 июля стартует предсезонная подготовка. Двух недель, чтобы определить свое будущее, вполне достаточно. Мне, как менеджеру, нужно планировать дальнейшие действия клуба.

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