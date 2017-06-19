Смерть мозга. Бывший боец ММА скончался после боксерского поединка (видео)

Как уже писал «Советский спорт», 34-летний экс-боец UFC, выступавший в тяжелом весе Тим Хейг, скончался в госпитале канадского Эдмонтона. Что случилось?

Выступления в ММА

Хейг выступал на профессиональном уровне в ММА с 2006 года. Он бился в таких известных промоушенах, как UFC, KOTC, WSOF. Он даже провел два поединка в российских организациях League S-70 и ACB, в которых уступил россиянину Евгению Ерохину нокаутом в первом раунде и Михалу Андрышаку техническим нокаутом.

Дебютировал боец в организации King of the Cage и своего первого соперника победил во втором раунде удушающим приемом «гильотина». Позже, одержав пять побед кряду, он стал чемпионом этого промоушена в тяжелом весе. В 2009 году Хейг привлек внимание скаутов UFC и подписал контракт с сильнейшей лигой мира. Дебют в этой компании сложился удачно, он одержал победу над известным кикбоксером Патриком Бэрри, а вот в следующем бою был разгромлен за семь секунд Тоддом Даффи. Это самый быстрый нокаут в UFC за всю историю. В третьем бою Хейг спорным решением проиграл Крису Тачшереру. После этого боец был уволен из UFC, однако в скором времени боссы промоушена предоставили ему еще один шанс и дали ему в соперники Джоуи Белтрана. Потерпев третье поражение в рамках промоушена, Хейг покинул сильнейшую лигу мира.

Впоследствии Тим довольно успешно выступал в менее престижных канадских и американских промоушенах. Становился чемпионом по версиям малоизвестных организаций Unified MMA и XFFC, одержал три победы в организации World Series of Fighting. Дважды приезжал драться в Россию, в 2015 году на турнире League S-70 потерпел поражение от Евгения Ерохина, в 2016 году на турнире лиги ACB уступил поляку Михалу Андрышаку.

Переход в бокс

Хейгу поступило предложение продолжить свою карьеру в боксе и он согласился. В ММА он больших успехов не добился, одержав 21 победу и потерпев 13 поражений.

Перед боксерским поединком против Адама Брэйвуда у Хейга уже в активе было одно поражение и одна победа в ринге. Но третья схватка по правилам бокса обернулась для бывшего бойца UFC трагедией. Адам неоднократно отправлял Тима в нокдаун, а во втором раунде Хейг был наглухо нокаутирован. Ничего не предвещало трагедии, Тим самостоятельно покинул ринг, а через несколько часов ему стало плохо. Он был госпитализирован в критическом состоянии.

Хейгу срочно сделали операцию для того, чтобы снизить давление, вызванное кровоизлиянием в мозг.

Боец впал в кому, позже врачи поставили диагноз — смерть мозга. 19 июня стало известно, что Тим Хейг скончался.

По информации известного канадского журналиста Майка Рассела, два месяца назад Хейг провел неофициальный бой по правилам бокса. Однако боксеры дрались почему-то в перчатках ММА. Уже тогда спортсмен чувствовал себя неважно и обращался в клинику. Но врачи уверяли, что со здоровьем Хейга все в порядке...