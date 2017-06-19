Появились характер и игра. Пять выводов о сборной России

Дмитрий Волков Фото: FIVB

«Советский спорт» подводит итоги выступления сборной России на третьем этапе Мировой лиги, в котором россияне одержали три победы.

Новая травма

Начался этот этап не слишком радостно. В самом начале встречи со сборной Польши травму получил блокирующий Илья Власов. И это притом, что не могут играть Денис Бирюков и Александр Кимеров. Вариативность замен стала еще меньше.



Заменил на площадке Власова Вадим Лихошерстов, у которого есть опыт игры с Егором Клюкой, Дмитрием Волковым и Дмитрием Ковалевым, когда оба выступали за «Прикамье». Далеко не все получилась у Вадима. Ему явно не доставало взаимопонимания. У него были проблемы в атаке в матче с поляками, а в играх с США и Ираном было заметно, что Лихошерстову не хватает скорости, чтобы смещаться в край. Возможно, стоило чаще заигрывать волейболиста на предыдущих этапах. И проблем с адаптацией можно было избежать.

Зеленков выигрывает конкуренцию у Мартынюка

Все матчи сборной России в этом турнире с первых минут начинал либеро новосибирского «Локомотива» Роман Мартынюк, но он ни разу не находился на площадке в заключительных сетах. Каждый раз по ходу игры его менял Артем Зеленков, который сначала появлялся только на защиту, а затем оставался и на прием.

В матче против сборной Ирана ему удалось даже набрать очко. Зеленков в прыжке достал мяч в защите и переправил его на сторону соперника. Иранцы были уверены, что мяч летит в аут, но он приземлился на линии. Очки на счет либеро на либеро не записываются, но этот мяч помог выиграть сложный первый сет.

Стабильный состав

Уверен, что даже если бы все травмированные были в строю, главный тренер сборной России Сергей Шляпников не стал бы производить замены в основном составе. Даже неярко играющий Мартынюк продолжает появляться с первых минут.

Да и на других позициях – стабильность. Всегда играет Ковалев. Нет альтернативы Максиму Жигалову. Основную пару доигровщиков составляют Волков и Клюка. Основными блокирующими были Власов и Ильяс Куркаев.

Имея гарантированное место на площадке, волейболисты смогли расслабиться и теперь начали показывают классную игру.

Победы в гостях

Сборная Польши на эту Мировую лигу собрала всех сильнейших. Не было лишь Матеуша Мики. По прогнозам волейбольного агента Владимира Касторнова, у россиян не было шансов на успех. Но оказалось, что это сборная России не оставила полякам ни единой возможности на успех, закончив матч в трех партиях.

Конечно, поляки при переполненных трибунах могли перегореть, но россияне без этого сыграли просто блестяще, выбив соперника с приема. Один Волков выполнил пять эйсов, а Жигалов, возможно, впервые в турнире реализовал более 50% атак.

Затем была тяжелая и еще более значимая победа над сборной США. Конечно, заставил понервничать первый сет, когда преимущество россиян 24:17 превратилось в ничью. Но россияне дожали американцев в первой партии и довели дело до победы на тай-брейке. Эта победа над сборной США стала первой для россиян с 2014 года.

Едем в Бразилию

Благодаря трем победам сборная России сделала то, что неделю назад казалось невозможным – вышла в «Финал шести» Мировой лиги. Там компанию подопечным Шляпникова составят сборные Франции, Бразилии, Сербии, Канады и США.

Помимо принимавших участие в этих матчах, в заявке сборной России есть Александр Чефранов, Валентин Кротков и Дмитрий Ильиных. Ильных получил травму еще при подготовке к отборочным матчам на чемпионат мира. Но почему в состав не попадают Чефранов и Кротков? Ответа нет. Тем более, что Чефранов был бы полезен на позиции диагонального.

Даже если россияне завершат турнир на шестом месте, результат для первого турнира в новом составе они уже показали отличный. Главное, не терять игру.